Quella del Ryzen 9 9950X3D2 sta diventando quasi una telenovela del mondo PC hardware; se ne parla da mesi, ma ancora oggi non abbiamo alcuna conferma (neanche parziale) da parte di AMD. In questo contesto bisogna riconoscere che, almeno nell’ultimo periodo, i competitor di settore (compresa AMD) hanno spesso giocato sul fattore sorpresa, così come del resto ha fatto di recente Intel con i Core Ultra 200S Plus.

Che AMD voglia mantenere un approccio simile lo possiamo anche capire, tuttavia nelle ultime ore la questione inizia complicarsi, tra avvistamenti sulla rete e partner che per errore pubblicano comunicati stampa ufficiali, salvo rimuoverli poco dopo. Cerchiamo di riassumere la vicenda, anche se alla fine basterebbe una semplice indicazione da parte del produttore per chiarire la situazione.

AMD Ryzen 9 9950X3D2: è in mano ai tester, ma perché AMD non lo presenta?

In realtà, nelle scorse settimane ci eravamo già occupati del Ryzen 9 9950X3D2, un prodotto flagship che sostanzialmente andrebbe a competere solo in casa AMD, ovvero con l’attuale top di gamma Ryzen 9 9950X3D. Questo aspetto da solo potrebbe già giustificare la cancellazione di un prodotto, o comunque il posticipo / pausa della roadmap interna di un’azienda, inoltre non dimentichiamo che Intel ha di fatto cancellato nelle settimane precedenti il lancio la CPU flagship Core Ultra 200S PLUS, ovvero il Core Ultra 9 290K Plus.

A questo punto, vista la sorpresa Intel e la semplicità con cui il tutto è stato fatto, AMD ci induce a pensare di aver intrapreso una strada simile, anche se non pensiamo che i due avversari siano proprio nella stessa situazione. Precisiamo infatti che l’Intel Core Ultra 9 290K Plus non arriverà mai più sul mercato, soprattutto perché il socket LGA 1851 attuale non sarà supportato e la prossima generazione Intel Nova Lake-S utilizzerà la nuova piattaforma LGA 1954. Da quello che sappiamo,

Intel Nova Lake-S arriverà probabilmente poco prima di Zen 6, e con tutte le novità che porterà (inclusa una Cache 3D in stile AMD) l’unico processore Zen 5 che potrebbe tenerlo a bada è senza dubbio l’inedito Ryzen 9 9950X3D2. Detto questo, nel frattempo circolano già voci sul possibile arrivo di AMD Ryzen 7 9750X e Ryzen 5 9650X per contrastare Core Ultra 7 270K Plus e Core Ultra 5 205K Plus, mentre tutto tace su un modello sicuramente più interessante che porterà verosimilmente un doppia cache X3D in dotazione.

AMD Ryzen 9 9950X3D2: ASRock lo annuncia per errore, poi arriva su CPU-Z

Dal nostro punto di vista, l’ipotesi illustrata sopra è quella verosimile, un rinvio a data da destinarsi ma non una cancellazione. Nel contesto però si inseriscono le notizie dell’ultimo minuto, per la precisione la conferma del Ryzen 9 9950X3D2 da parte di ASRock con tanto di comunicato ufficiale, e l’arrivo dell’inedito chip AMD sul database di CPU-Z.

L’annuncio di ASRock, riguarda(va) le sue schede madri AM5 e la compatibilità col “nuovo” flagship Ryzen 9 di AMD senza specificarne però le caratteristiche. Se questo non bastasse, il comunicato ASRock è stato scovato dai colleghi di videocardz con data 16 marzo, ma poi prontamente rimosso dal sito ufficiale; potrebbe essere per errore la data iniziale decisa per la presentazione?

A questo punto la risposta non ha molta rilevanza, mentre risulta più concreto l’avvistamento su CPU-Z che conferma l’esistenza del prodotto e le specifiche che erano circolate fino al mese scorso. Il noto database dei processori ci dice che il Ryzen 9 9950X3D2 sarà quindi un 16 core / 32 thread, frequenza fino a 5.600/5.650 MHz e un TDP di 200 watt.

Il software non rileva correttamente la configurazione della Cache 3D sul secondo CCD; nello screenshot vengono indicati 96 MB di 3D V-Cache, ma in realtà saranno 192 MB. Il fatto che il processore sia finito su CPU-Z significa che è già in mano a qualche tester, tuttavia potrebbe essere anche qualche esemplare spedito nella fase iniziale della “campagna”, per intenderci prima che venisse fermato o posticipato il lancio.

In chiusura teniamo a precisare che, ipotesi a parte, rimaniamo in attesa di qualsiasi comunicazione da parte dell’azienda per chiare la discussione sul Ryzen 9 9950X3D2.

Caratteristiche tecniche AMD Ryzen 9 9950X3D2