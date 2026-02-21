Mentre appassionati e addetti ai lavori attendono il debutto, si spera, del tanto chiacchierato Ryzen 9 9950X3D2, dalla rete arrivano nuovi dettagli sulla prossima generazione di processori desktop AMD basati su architettura CPU Zen 6. Nei mesi scorsi erano trapelate diverse informazioni su quelle che potrebbero essere la roadmap e le intenzioni di AMD per il settore dei PC desktop, ambito dove attualmente domina con la serie Ryzen 9000 Zen 5, soprattutto in gaming grazie ai modelli con 3D V-Cache.

La prossima generazione di processori AMD dovrebbe chiamarsi (da logica) Ryzen 10000 e, secondo le informazioni a disposizione, il nome in codice di queste soluzioni sarà “Olympic Ridge“, come detto con i rinnovati core Zen 6 ma anche con diverse altre novità.

Le ultime indiscrezioni, trapelate dal noto leaker HXL su X, in questo caso puntano su una caratteristica ben precisa, ovvero la densità dei core degli ipotetici Ryzen 10000, accreditati al momento di configurazioni fino a 24 core. Anticipiamo che, come al solito, non siamo di fronte a informazioni ufficiali, quindi è da prendere tutto con le pinze fino a una conferma definitiva.

AMD Ryzen 10000: in arrivo soluzioni dual chiplet a 24 core

Confermando in qualche modo le prime indicazioni condivise da AMD in merito, HXL afferma che la gamma Ryzen 10000 (o Zen 6 desktop se preferite) offrirà più opzioni rispetto all’attuale serie 9000, soprattutto nella fascia alta. L’architettura Zen 6 di AMD sarà abbinata al nuovo nodo produttivo TSMC a 2 nanometri, caratteristica che permetterà di incrementare la densità a parità di socket (che rimarrà AM5).

Andando nel dettaglio, pare che AMD abbia deciso di affiancare ai classici modelli single-chiplet almeno tre ulteriori modelli dual-chiplet, questo ovviamente tutto destinato alla fascia alta. Riassumendo quindi, accanto alle versioni da 6, 8, 10 e 12 core, arriveranno processori a doppio chiplet configurati a 16 core (8+8), 20 core (10+10) e 24 core (12+12).

Come facilmente noterete, dalla “lista” manca un ulteriore modello dual-chiplet da 32 core (16+16), non sappiamo se per motivi prettamente tecnici, oppure perché tale opzione andrebbe in contrasto con la gamma Ryzen Threadripper (che da sempre prevede un modello a 32 core).

Tornando ai possibili modelli che comporranno la serie Zen 6 desktop, il top di gamma a questo punto potrebbe essere l’ipotetico dual-chiplet Ryzen 9 10950X, dotato di 24 core (probabilmente 48 thread con SMT) e 48 MB di cache L3 per CCD, ovvero 96 MB in totale al netto delle futuri (e probabili) varianti X3D.

Le informazioni per il momento finiscono qui, tuttavia di Zen 6 sappiamo anche altre cose (da confermare), in primis che arriverà con frequenze molto spinte (si parla di almeno 6 GHz), mentre riguardo alle voci sulle DDR6 siamo ormai abbastanza scettici visto che AMD opterà per il socket AM5 che supporta RAM DDR5.

Quello che sembra certo, almeno vista l’affidabilità della fonte, è che AMD non sembra voler lasciare spazio a Intel e in particolare alle soluzioni Nova Lake-S Core Ultra 400, accreditate a oggi di una configurazione fino a 52 core con design a doppia CPU tile (24 x2 + 4). Anche Intel dovrebbe “passare” alla “cache 3D”, infatti pare altrettanto confermato che i modelli di punta Core Ultra 400 saranno dotati di una cache aggiuntiva chiamata bLLC, un chip da 144 MB che sarà addirittura raddoppiato sul modello da 52 core (288 MB in totale).

In chiusura, ricordiamo che il lancio di Zen 6 e Nova Lake non è proprio dietro l’angolo e potremmo dover attendere anche un annetto (forse meno per Intel); pare evidente però che i due competitor di sempre non siano disposti a mollare terreno nel mercato desktop, preparando in questo contesto una sfida che si prospetta molto interessante.

CPU AMD Zen 6 Desktop – Caratteristiche note