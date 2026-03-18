A distanza di una settimana dall’annuncio dei modelli destinati ai PC desktop, Intel rinnova ora la propria offerta di processori per notebook ad alte prestazioni con la nuova serie Core Ultra 200HX Plus, aggiornamento della piattaforma Arrow Lake-HX destinata ai sistemi gaming e alle workstation mobili.

Come visto e discusso con le varianti Core Ultra 200S Plus, si tratta di un refresh piuttosto mirato che non introduce una nuova architettura CPU ma punta a ottimizzare la piattaforma esistente, migliorando prestazioni e latenza e introducendo nuove soluzioni software per sfruttare al meglio l’hardware disponibile.

Intel Arrow Lake-HX Plus: su le frequenze e giù le latenze, focus sul gaming

Al pari di quanto visto la scorsa settimana con Intel Core Ultra 270K Plus e Core Ultra 5 250K Plus, la nuova serie Core Ultra 200HX Plus prevede (al momento) due soli modelli: Intel Core Ultra 9 290HX Plus e Intel Core Ultra 7 270HX Plus, entrambi basati su architettura Arrow Lake-HX e progettati per notebook con GPU dedicate, design avanzato e TDP spinti.

L’approccio rimane dunque quello dell’architettura ibrida Intel, con P-Core ed E-Core, senza modifiche al numero di core rispetto ai modelli precedenti (Core Ultra 9 285HX e Core Ultra 7 265HX), in controtendenza invece a quanto visto per il segmento desktop.

Rimanendo nel contesto, Intel Core Ultra 9 290HX Plus mantiene infatti 24 core e 24 thread, mentre il fratello minore, Core Ultra 7 270HX Plus, arriva a 20 core / 20 thread. Andando nel dettaglio, su queste varianti mobile Intel non si rileva neanche un incremento delle frequenze Boost, mentre troviamo una vera e propria ottimizzazione di parametri come l’interconnessione Die-to-Die (D2D) che in questo caso viene incrementata di 900 MHz.

Tale cambiamento, e lo abbiamo visto già su diversi benchmark di Arrow Lake in passato, porta benefici sulla reattività del sistema, impattando positivamente sulle latenze e di conseguenza sulle prestazioni, in particolare in ambito gaming. A questo si aggiunge il debutto di Intel Binary Optimization Tool, uno strumento pensato per migliorare l’esecuzione dei carichi software, in particolare nei titoli non ottimizzati nativamente per l’architettura.

Secondo i dati condivisi da Intel, il modello di punta Core Ultra 9 290HX Plus può offrire fino all’8% di prestazioni in più nei giochi e circa il 7% in single-thread rispetto al predecessore Core Ultra 9 285HX, confermando sostanzialmente la natura di questo refresh.

La piattaforma Intel Core Ultra 200HX Plus porta (mantiene) anche connettività e capacità di espansione di ultima generazione; a bordo infatti è previsto il supporto per RAM DDR5, PCI-E 5.0 e Thunderbolt 5 80 Gbps, ma anche WiFi 7 e Bluetooth 5.4

Specifiche tecniche Intel Core Ultra 200HX Plus

Intel Core Ultra 290HX Plus

Processo Produttivo TSMC N3B a 3 nanometri

Architettura Lion Cove + Skymont

Core/Thread 24C/24T (8C/8T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Turbo Boost Massima 5,5 GHz (P-Core)

Supporto DDR5,PCI-E 5.0, Thunderbolt 5

Grafica Intel Xe Arc a 4 Xe Core

NPU da 13 TOPS

TDP 55 watt (configurabile)

Intel Core Ultra 270HX Plus

Processo Produttivo TSMC N3B a 3 nanometri

Architettura Lion Cove + Skymont

Core/Thread 20C/20T (8C/8T+12C/12T)

Intel Smart Cache 30MB

Frequenza D2D +900 MHz

Frequenza Turbo Boost Massima 5,3 GHz (P-Core)

Supporto DDR5,PCI-E 5.0, Thunderbolt 5

Grafica Intel Xe Arc a 4 Xe Core

NPU da 13 TOPS

TDP 55 watt (configurabile)

Intel Core Ultra 200HX Plus: disponibilità e notebook in arrivo

Riguardo la disponibilità, Intel ci dice che i primi notebook con CPU Intel Core Ultra 200HX Plus dovrebbero già essere disponibili, il tutto anche in base alla roadmap dei vari partner. L’azienda però rende noto che sono diversi i modelli di notebook che arriveranno a breve sul mercato, fornendo in questo caso un vero e proprio elenco che riportiamo a seguire; al momento purtroppo non è emerso alcun dettaglio relativo ai prezzi.

Modelli di notebook Intel Core Ultra 200HX Plus