Un fine inverno decisamente movimentato per Intel che, dopo l’annuncio di Panther Lake a CES 2026, seguito da Arrow Lake Refresh per desktop e notebook, ora è pronta a lanciare sul mercato uno dei suoi prodotti più attesi in ambito GPU, ovvero la tanto discussa Arc Pro B70 equipaggiata con il chip BMG-G31 “Big Battlemage”.

Sul sito ufficiale Intel infatti, viene confermato che Arc Pro B70 e Arc Pro B65 debutteranno ufficialmente il 25 di marzo, il tutto però indirizzando questa offerta al mondo professionale e delle workstation (non gaming per intenderci).

Le specifiche, che ora rivedremo insieme, erano già note, ma la cosa più interessante per noi addetti ai lavori risiede nel fatto che il progetto BMG-G31 non è stato abbandonato e, a questo punto, niente e nessuno dovrebbe/potrebbe vietare a Intel di proporlo anche in salsa consumer (si spera).

Intel Arc Pro B70 e B65 in arrivo: ecco le caratteristiche

Nei mesi scorsi abbiamo discusso più volte della GPU Intel BMG-G31 con architettura Battlemage, la stessa per intenderci che ritroviamo sulla Arc B580, al momento la GPU da gaming più valida nel catalogo Intel. Su questo ci torniamo dopo, ma parlando delle due schede Intel in arrivo, iniziamo dicendovi che entrambe saranno dotata di 32 GB di memoria GDDR6 di tipo ECC e arriveranno sia nelle versioni reference Intel che come modelli custom dei partner.

Intel Arc Pro B70 sarà come detto la variante di punta basata su BMG-G31, una GPU dotata di 32 Xe core e BUS memoria a 256 bit; da questo si evince che la larghezza di banda quindi sarà stravolta rispetto ad altri modelli consumer che sposano questa tipologia di interfaccia con chip GDDR6.

L’azienda al momento non ha fornito dettagli, anzi è probabile che in queste ore abbia rimosso i dettagli dal sito ufficiale (in Fonte), prontamente ripresi però dai colleghi di videocardz. Le informazioni non sono molte, ma come detto le specifiche definitive non saranno una sorpresa.

La Arc Pro B70 utilizzerà quindi il chip più veloce (e completo) della serie Intel Battlemage e, secondo le prime stime, dovrebbe garantire 367 TOPS di picco, nettamente meno potente delle proposte NVIDIA per intenderci.

Il modello Arc Pro B65 avrò più o meno la stessa configurazione, ma con 20 Xe core, allineandosi per questo alla Intel B580 con GPU BMG-G21. Riguardo il TBP, Intel dichiara 160-290 watt per la top di gamma Pro B70, con la variante prodotta in casa (reference) che invece sarà una via di mezzo e impostata a 230 watt. La sorella minore, Pro B65, avrà invece un TBP di 200 watt, mantenendo inalterate le altre specifiche.

Caratteristiche (non definitve) delle nuove GPU Intel Arc Pro

Anche se mancano solo cinque giorni al presunto annuncio, cerchiamo di estrapolare quale potrebbero essere le schede tecniche dei due modelli:

Intel Arc Pro B70

GPU BMG-G31

Architettura Arc Battlemage

Execute Unit o Xe Core 32

Shading Unit 4.096

XMX Engine 256

TMU 256

RT Core 32

Frequenza GPU ?

AI TOPS 367

Memoria 32 GB GDDR6 ECC

Velocità memoria ?

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria ?

Alimentazione ?

TBP 160-290 watt (230W reference Intel)

Intel Arc Pro B65

GPU BMG-G21

Architettura Arc Battlemage

Execute Unit o Xe Core 20

Shading Unit 2.560

XMX Engine 160

TMU 160

RT Core 20

Frequenza GPU ?

AI TOPS 233

Memoria 32 GB GDDR6 ECC

Velocità memoria ?

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria ?

Alimentazione ?

TBP 200 watt

Intel presenterà anche una Intel Arc BMG-G31 per il gaming nel 2026?

L’arrivo delle nuove GPU Intel Arc Pro B70 e B65 per molti potrebbe risultare poco allettante, a meno che non parliamo di segmento professionale o della costruzione di una workstation. Quello che ci chiediamo a questo punto, non è tanto se Intel presenterà o meno una scheda video da gaming con BMG-G31, ma perché non dovrebbe portare sul mercato una scheda video con la sua migliore GPU.

Lo abbiamo ribadito in diverse occasioni, le schede Battlemage di Intel si sono inserite bene nel segmento di fascia medio-bassa e soprattutto dopo l’introduzione di XeSS 3 sono a dir poco ringiovanite, rimanendo comunque prodotti con un ottimo rapporto prestazioni/prezzo.

La Arc B580, che abbiamo riprovato di recente con gli ultimi driver e risultati di un certo rilievo grazie anche all’introduzione del Multi Frame Generator, può essere considerata un buona scelta in ambito raster se volete contenere il budget, ma un eventuale modello con il 60% di unità elaborative in più darebbe risultati decisamente migliori, riuscendo a competere bene coi competitor anche nella fascia medio-alta e nel gaming a 1440P o 4K (con Super Sampling ovviamente).

Per i meno esperti facciamo un breve confronto finale per capire di cosa stiamo parlando:

Intel Arc B580 vs Intel Arc Pro B70

Xe Core: Arc B580 20 vs Arc Pro B70 32

Shading Unit: Arc B580 2.560 vs Arc Pro B70 4.096

Memoria: Arc B580 12 GB vs Arc Pro B70 32 GB

Interfaccia memoria: Arc B580 192 bit vs Arc Pro B70 256 bit

TBP: Arc B580 190 watt vs Arc Pro B70 290 watt (max)

Al momento Intel non ha fornito alcuna indicazione sulla possibilità di una nuova scheda da gaming ad alte prestazioni; il produttore però nell’ultimo periodo ha fatto diversi annunci a sorpresa, quindi non ci sorprenderemmo che un’ipotetica Arc B590 possa arrivare nel 2026, anzi ribadiamo che sarebbe poco sensato il contrario in ottica marketing.