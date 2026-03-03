Nella giornata di ieri, oltre ad aver annunciato il nuovo iPhone 17e e il rinnovato iPad Air con chip M4, Apple ha ampliato il proprio catalogo di accessori per iPhone ed Apple Watch.

Debuttano tre cover pensate ad hoc per il nuovo arrivato, arrivano nuove colorazioni dal tono primaverile sia per le cover in silicone di iPhone 17 e degli iPhone 17 Pro che per i cinturini Sport e Sport Loop degli Apple Watch, debutta un nuovo cinturino premium per Apple Watch. Scopriamo tutti i dettagli.

Ecco gli accessori ufficiali per iPhone 17e

Come avviene di consueto con il lancio dei nuovi iPhone, Apple ha lanciato una serie di accessori dedicati anche con il nuovo iPhone 17e. Nello specifico, il nuovo iPhone può vantare tre custodie, tutte compatibili MagSafe (peculiarità che sul modello 2026 è presente, a differenza del modello 2025).

Custodia MagSafe trasparente per iPhone 17e

Partiamo con la custodia MagSafe trasparente per iPhone 17e, un grande classico. La custodia è realizzata con un mix di policarbonato trasparente e materiali plastici, risultando morbida e flessibile. Interno ed esterno presentano un rivestimento resistente alle abrasioni e godono di un trattamento per evitare l’ingiallimento nel tempo. È presente un anello di magneti che si allinea coi magneti integrati nello smartphone per abilitare il supporto MagSafe e Qi2.

Custodia MagSafe in silicone per iPhone 17e

Anche la custodia MagSafe in silicone per iPhone 17e è un grande classico. È realizzata con silicone (riciclato al 45%) nella parte esterna e con microfibra per la fodera interna. Anche in questo caso sono presenti i magneti che si agganciano a quelli di iPhone. Questa custodia è disponibile nelle colorazioni Rosa chiaro, Rosa guava, Vaniglia, Muschio chiaro, Blu salmastro e Nero.

Custodia Beats con MagSafe per iPhone 17e

La custodia Beats con MagSafe per iPhone 17e è pensata per proteggere lo smartphone da graffi e cadute: presenta un retro in policarbonato rigido e lati flessibili per assorbire gli urti; la finitura esterna è opaca per ridurre i segni di graffi, aloni e impronte; internamente è presente microfibra. Anche in questo caso sono presenti i magneti. Per quanto concerne le colorazioni, abbiamo la Blu roccia madre e la Grigio gesso.

Nuovi accessori per gli altri iPhone 17

Al netto degli accessori dedicati ad iPhone 17e, Apple ha colto l’occasione per ampliare il parco di colorazioni disponibili per alcuni accessori già disponibili in precedenza per gli altri iPhone 17.

Nuove colorazioni per la custodia MagSafe in silicone

La custodia MagSafe in silicone per iPhone 17 guadagna le nuove colorazioni Rosa guava, Vaniglia e Lavanda elettrico. Quella per iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, invece, si limita alle colorazioni Rosa guava e Vaniglia.

Nuove colorazioni per la tracolla

La tracolla, uno degli accessori più discussi tra quelli lanciati con gli iPhone del 2025, guadagna due nuove colorazioni primaverili: Rosa chiaro (quella che debutta con iPhone 17e) e Rosa guava (colorazione disponibile nella cover in silicone per tutti gli iPhone tranne per il modello Air).

Nuovi accessori per gli Apple Watch

Andando oltre rispetto al mondo iPhone, Apple ha presentato nuove colorazioni per i due cinturini più popolari di Apple Watch ma anche un cinturino inedito della collezione realizzata con Hermès.

Nuove colorazioni per il cinturino Sport

Il cinturino Sport guadagna le nuove colorazioni Rosa chiaro, Rosa guava e Mandarino ma rimane lo stesso cinturino in fluoroelastomero di sempre, compatibile con gli smartwatch della Mela morsicata da 40, 42 o 46 mm e disponibile nelle misure S/M o M/L.

Nuove colorazioni per il cinturino Sport Loop

Anche il cinturino Sport Loop guadagna tre nuove colorazioni: oltre alla Rosa guava che caratterizza l’intera collezione, abbiamo le colorazioni Azzurro pallido e Melone; anche in questo caso, il cinturino non cambia, mantenendo la pratica chiusura regolabile hook-and-loop e la compatibilità con i modelli da 40, 42 e 46 mm.

Nuovo cinturino Néo Tricot della linea Apple Watch Hermès

Inedito è invece il cinturino Apple Watch Hermès Néo Tricot, disponibile in quattro colorazioni: Capucine (un rosso acceso) e Bleu Nuit (un blu scuro), disponibili sia per i modelli da 42 mm che per i modelli da 46 mm, Bleu Gris (un grigio/blu), disponibile solo per i modelli da 42 mm, e Argile (color sabbia), disponibile solo per i modelli da 46 mm.

Questo cinturino è realizzato con un tessuto a trama traforata (in filato di poliammide), richiamando i guanti sportivi creati da Hermès negli anni ’30 dal punto di vista del design. Punta a risultare premium, leggero e traspirante.

Disponibilità e prezzi dei nuovi accessori targati Apple

Tutti i nuovi accessori per iPhone ed Apple Watch aggiunti da Apple al proprio catalogo risultano già acquistabili sullo store ufficiale, con disponibilità a partire da giovedì 5 marzo 2026. Ecco il listino prezzi: