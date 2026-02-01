Mese nuovo, scheda video nuova(?). Se siete alla ricerca di una scheda video, ma ancora non avete trovato l’offerta che fa per voi, magari per una questione di disponibilità o per i prezzi in continua ascesa, oggi vi veniamo in aiuto proponendovi una selezione dei migliori modelli da acquistare su Amazon.

Il periodo probabilmente non è dei migliori, tuttavia è anche vero che chi ha urgenza di aggiornare la GPU per lavoro (o altri ambiti di utilizzo, gaming compreso), non ha molta scelta e deve cercare comunque di portare a casa un prodotto valido al minor prezzo possibile.

Ne abbiamo già discusso nelle scorse settimane: la crisi scaturita dallo shortage delle memorie si sta insinuando in diversi rami del mondo PC, soprattutto se parliamo di componentistica e schede grafiche. In realtà su Amazon non mancano alcune offerte ancora valide, tuttavia per alcuni modelli dove il quantitativo di VRAM è superiore a 8-12 GB, iniziamo a registrare rincari non indifferenti e, in diverse occasioni, disponibilità praticamente nulla.

Tutto questo però non ci ferma, quindi qualcosa per i nostri lettori cerchiamo sempre di reperirla, sempre nel limite del possibile. Ma rimanete con coi.

Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon

Come potrete notare dalla selezione che trovate a seguire, ci sono almeno tre-quattro modelli che risultano più interessati dall’attuale trend di rialzo (non vogliamo dire fenomeno), purtroppo tutti a marchio NVIDIA. In testa c’è la top di gamma della gamma GeForce RTX 50 Blackwell, ovvero la GeForce RTX 5090, giunta ormai in una fascia dei 3.800-4.000 euro e che preferiamo non commentare.

Aumenti (decisamente meno marcati) si registrano anche sulla RTX 5080 e sulla RTX 5070 Ti, con quest’ultima che inizia a essere anche poco disponibile (e non esiste una Founders Edition). Quella però che ci ha più colpiti è la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, decisamente fuori mercato (ma secondo noi lo sarà a breve anche praticamente) e con un costo lievitato ai livelli di una più potente GeForce RTX 5070 12 GB.

Stranamente questa situazione non sembra influenzare più di tanto i modelli AMD Radeon 9000, fatta eccezione per la Radeon RX 9060 XT 16 GB, ormai definitivamente sopra quota 400 euro. Fatte tutte le premesse del caso, magari più utili per i meno esperti, ricordiamo che la nostra selezione prevede non solo prodotti in sconto o in offerta a tempo, ma più in generale i più validi sul rapporto prestazioni/prezzo, o magari al prezzo più basso visto sulla piattaforma.

Schede video fascia bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta