Mese nuovo, scheda video nuova(?). Se siete alla ricerca di una scheda video, ma ancora non avete trovato l’offerta che fa per voi, magari per una questione di disponibilità o per i prezzi in continua ascesa, oggi vi veniamo in aiuto proponendovi una selezione dei migliori modelli da acquistare su Amazon.
Il periodo probabilmente non è dei migliori, tuttavia è anche vero che chi ha urgenza di aggiornare la GPU per lavoro (o altri ambiti di utilizzo, gaming compreso), non ha molta scelta e deve cercare comunque di portare a casa un prodotto valido al minor prezzo possibile.
Ne abbiamo già discusso nelle scorse settimane: la crisi scaturita dallo shortage delle memorie si sta insinuando in diversi rami del mondo PC, soprattutto se parliamo di componentistica e schede grafiche. In realtà su Amazon non mancano alcune offerte ancora valide, tuttavia per alcuni modelli dove il quantitativo di VRAM è superiore a 8-12 GB, iniziamo a registrare rincari non indifferenti e, in diverse occasioni, disponibilità praticamente nulla.
Tutto questo però non ci ferma, quindi qualcosa per i nostri lettori cerchiamo sempre di reperirla, sempre nel limite del possibile. Ma rimanete con coi.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Come potrete notare dalla selezione che trovate a seguire, ci sono almeno tre-quattro modelli che risultano più interessati dall’attuale trend di rialzo (non vogliamo dire fenomeno), purtroppo tutti a marchio NVIDIA. In testa c’è la top di gamma della gamma GeForce RTX 50 Blackwell, ovvero la GeForce RTX 5090, giunta ormai in una fascia dei 3.800-4.000 euro e che preferiamo non commentare.
Aumenti (decisamente meno marcati) si registrano anche sulla RTX 5080 e sulla RTX 5070 Ti, con quest’ultima che inizia a essere anche poco disponibile (e non esiste una Founders Edition). Quella però che ci ha più colpiti è la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, decisamente fuori mercato (ma secondo noi lo sarà a breve anche praticamente) e con un costo lievitato ai livelli di una più potente GeForce RTX 5070 12 GB.
Stranamente questa situazione non sembra influenzare più di tanto i modelli AMD Radeon 9000, fatta eccezione per la Radeon RX 9060 XT 16 GB, ormai definitivamente sopra quota 400 euro. Fatte tutte le premesse del caso, magari più utili per i meno esperti, ricordiamo che la nostra selezione prevede non solo prodotti in sconto o in offerta a tempo, ma più in generale i più validi sul rapporto prestazioni/prezzo, o magari al prezzo più basso visto sulla piattaforma.
Schede video fascia bassa
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC 6 GB, disponibile a 196,98 euro invece di 239,93 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 259 euro invece di 299 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition, disponibile a 289 euro
- Sparkle Intel Arc B580 Titan OC 12 GB, disponibile a 306,20 euro
- MSI GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC, disponibile a 329 euro
Schede video fascia media
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC White Gaming Edition 16 GB, disponibile a 449 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Black Gaming Edition 16 GB, disponibile a 449 euro
- PNY GEFORCE RTX 5060 Ti ARGB OC 16 GB, disponibile a 626,58 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16 GB, disponibile a 654,90 euro
Schede video fascia medio-alta
- Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12 GB, disponibile a 657,03 euro
- MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12 GB, disponibile a 679,99 euro invece di 739 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 683,13 euro
- ASUS PRIME RX 9070 EVO OC Edition 16 GB, disponibile a 689,99 euro invece di 763,60 euro
- XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT Gaming Edition 16 GB, disponibile a 760,74 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 777,29 euro
Schede video fascia alta
- ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition 16 GB, disponibile a 994,74 euro invece di 1.172,17 euro
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16 GB, disponibile a 1.033,90 euro
- Palit GeForce RTX 5080 GAMING PRO 16 GB, disponibile a 1.339,98 euro
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 1.404,43 euro
- MSI GeForce RTX 5090 TRIO OC 32 GB, disponibile a 3.899 euro
