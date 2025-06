Dopo tanta attesa e un interesse crescente da parte di utenti e addetti ai lavori, suscitato senza dubbio dagli ottimi risultati ottenuti con la serie Radeon RX 9070, AMD ha definitivamente tolto i veli alla Radeon RX 9060 XT, la nuova scheda grafica basata su architettura RDNA 4 che in questo caso testeremo grazie alla variante custom ASUS Prime Radeon RX 9600 XT OC 16 GB.

Annunciata ufficialmente in occasione del Computex Taipei, l’ultima arrivata in casa AMD si posiziona nel segmento più economico di quelle che possiamo definire “schede video da gaming”; per intenderci si scontrerà direttamente con la serie NVIDIA GeForce RTX 5060, compresa la GeForce RTX 5060 Ti che, al pari di Radeon RX 9060 XT, è disponibile sia con 8 GB che con 16 GB di VRAM.

Rimanendo in tema, al momento non possiamo escludere che l’azienda di Lisa Su abbia in cantiere una Radeon RX 9060 “liscia” da 8 GB, modello che sulla carta sarebbe la vera antagonista della GeForce RTX 5060, recensita nelle scorse settimane.

Guardando ai numeri, che ora analizzeremo, AMD non sembra aver bisogno di un ulteriore modello da 8 GB, inoltre è chiaro che vuole rendere la vita difficile a NVIDIA, posizionando la Radeon RX 9060 XT 16 GB a un prezzo MSRP di 349 dollari, ovvero 80 dollari sotto la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (429 dollari). Ora rimane da vedere solo con quali prestazioni in raster / ray-tracing e, come al solito, con che prezzi finali.

Recensione AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB: RDNA 4 si fa strada nella fascia bassa

La Radeon RX 9060 XT rappresenta come detto la proposta più economica di AMD con architettura RDNA 4, ponendosi sostanzialmente lo stesso obiettivo dei modelli Radeon RX 9070 più potenti: migliorare il rapporto prestazioni/prezzo rispetto alla precedente generazione Radeon RX 7000, con un occhio di riguardo al ray-tracing e soprattutto cercando di colmare il gap con la controparte NVIDIA.

La prima caratteristica in comune tra Radeon RX 9060 XT e le Radeon serie RX 9070 risiede nel design, o meglio, non ci saranno modelli reference AMD e tutto sarà dato in mano ai partner con quello che ne consegue in ottica custom ed MSRP (ndr).

Detto questo, sappiamo bene quali sono le migliorie apportate da AMD con RDNA 4, ne abbiamo discusso in diverse occasioni ma vi consigliamo comunque di dare un’ occhiata al nostro articolo dedicato. Per comodità facciamo un breve recap tecnico partendo dalla rivisitazione della Compute Unit (con nuova Scalar Unit), affiancata a RT Accelerator di terza generazione e AI Accelerator di seconda generazione con supporto al calcolo FP8.

Tali caratteristiche permettono di ottimizzare le prestazioni in ambito ray-tracing e AI, ma anche e soprattutto l’efficienza energetica generazione su generazione, aiutata senza dubbio da un processo produttivo rivisitato.

La capacità di calcolo AI migliorata permette di sfruttare al meglio anche le più recenti tecnologie messe in campo da AMD; tra tutte citiamo l’FSR 4 con Frame Generator, ma anche Fluid Motion Frames 2.1, funzionalità a livello driver che si integra con AMD HYPR-RX insieme ad AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost, chiudendo con AMD Anti-LAG 2 per abbattere le latenze.

Le novità però non si fermano qui. Con RDNA 4 e le Radeon RX 9000 viene aggiornato anche il Media Engine (Radiance Display Engine di seconda generazione) migliorando quindi le prestazioni in ambito codifica/decodifica; andando nel dettaglio, segnaliamo anche che le GPU AMD RDNA 4 offrono supporto per H.264, HEVC e AV1, oltre alla codifica/decodifica di flussi 8K sino a 80 FPS.

La serie Radeon RX 9000 introduce inoltre lo standard PCI-E 5.0, presente anche su questa Radeon RX 9060 XT con un’interfaccia a 16 linee (x16), chiudendo con l’alimentazione, affidata a un singolo connettore PCI-E 8pin.

Questo ci porta a parlare di TBP, o Total Board Power, decisamente sceso rispetto all’antenata Radeon RX 7600 XT, passando da 190 watt a soli 160 watt (-16%). La dotazione di porte non cambia per qualità rispetto alla serie RX 9070, l’unica differenza risiede nel numero di Display Port 2.1a, passate da tre a due e abbinate a una HDMI 2.1b.

ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB: design e caratteristiche

Per questa recensione abbiamo ricevuto una delle due varianti che saranno commercializzate da ASUS sul mercato italiano, parliamo della Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB, affiancata a un’opzione leggermente più costosa della gamma TUF Gaming e le relative versioni da 8 GB.

Le novità di questa scheda grafica non le ritroviamo solo a livello GPU, ma anche sul versante design, allineandosi in sostanza a quanto visto sui più recenti modelli ASUS Prime come la GeForce RTX 5060 Ti OC 16 GB, testata lo scorso mese d’aprile.

ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 16 GB è una custom che punta a contenere i costi, senza per questo rinunciare alla qualità e un sistema di dissipazione ad alto profilo. Rispetto al recente passato, ASUS affina il design della scocca, cercando inoltre di contenere al massimo le dimensioni pur offrendo un dissipatore a tripla ventola.

Andando nel dettaglio, questa GPU è perfettamente compatibile con sistemi SFF (Small Form Factor), infatti nel case occupa solo 2,5 slot PCI; le ventole sfruttano la tecnologia Axial Tech con modalità semi-passiva 0dB (già testata con buoni risultati), mentre in abbinamento al generoso dissipatore troviamo un robusto back-plate in metallo con ampie feritorie sulla parte posteriore della scheda che dovrebbero aiutare a migliorare l’espulsione dell’aria calda.

Nonostante la fascia di prezzo di appartenenza, ASUS ha dotato la Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB anche di un doppio BIOS (Quite – Performance), selezionabile da un piccolo switch posto sul retro della scheda, così come i modelli più costosi. La dotazione di porte prevede come detto due Display Port 2.1a e una HDMI 2.1b, senza dimenticare il pacchetto software che oltre all’utility GPU Tweak III è ampliato da un mese gratuito di Adobe Creative Cloud.

Chiudendo con i numeri crudi però, oltre ai 16 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 128 bit, a bordo abbiamo a disposizione una GPU da 2.048 Stream Processor, 64 AI Accelerator e 32 RT Accelerator; sapevamo che la Radeon RX 9060 XT sarebbe stata spinta in frequenza, caratteristica confermata in pieno da questa ASUS Prime, capace di raggiungere una clock Boost di 3.311 MHz.

Scheda tecnica Radeon RX 9060 XT 16 GB

Prima di proseguire con l’analisi delle prestazioni, riassumiamo per comodità tutte le specifiche tecniche della ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB, confrontata per l’occasione con la sua antenata, la AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB, scheda valida per il suo prezzo che però non ha avuto il successo che si sperava.

ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 44 XT

Processo produttivo TSMC N4P

Transistor 29,7,9 miliardi

Dimensioni die GPU 199 mm2

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

ROP 64

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza gaming 2.741 MHz (Reference 2.530 MHz)

Frequenza Boost 3.311 MHz (Reference 3.130 MHz)

AI TOP (INT4) 821

AMD Infinity Cache 32 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20,1 Gbps

BUS memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 322,3 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 1x 8pin

TBP 160 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Dual BIOS Quiet / Performance

AMD Radeon RX 7600 XT

Architettura AMD RDNA 3

GPU Navi 33

Processo produttivo TSMC 6 nm

Transistor 13,3 miliardi

Dimensioni die GPU 204 mm2

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

ROP 64

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza gaming 2.470 MHz

Frequenza Boost 2.750 MHz

AI TOP

AMD Infinity Cache 32 MB (2a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

BUS memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 Gbps

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 190 watt

Output video 1x HDMI 2.1a, 3x Display Port 2.1

Recensione ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB: la nostra prova

Dopo questa breve comparazione tra GPU AMD RDNA 4 ed RDNA 3, la ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB sarà accolta sulla nostra bench-test per i classici test di rito. L’ultima arrivata in casa AMD sarà confrontata con tutti i modelli presenti nel nostro database, compresa la sua antenata Radeon RX 7600 XT 16 GB, la NVIDIA GeForce RTX 5060 ancora fresca di annuncio e la Intel Arc B580.

Detto questo, ecco la piattaforma hardware che utilizzeremo per i test di oggi:

Schede video: ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7600 XT NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA GeForce RTX 4060 Intel Arc B580

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Riguardo i benchmark, a seguire trovate l’elenco completo di giochi e applicativi, ricordando che in ambito gaming abbiamo considerato le tre risoluzioni più diffuse tra i gamer, ovvero 1080P/1440P/2160P.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB: test termici, consumi e overclock

Il nostro primo test come al solito è riservato al sistema di dissipazione, secondo noi quasi sovradimensionato in questo caso visto il TBP della scheda e le tre ventole in dotazione alla ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB (ma sarà davvero così?).

Partiamo con il classico scenario che prevede una gestione automatica delle ventole, ambito dove la scheda ASUS si comporta bene (a parte il valore un po’ alto dell’hot spot GPU), con una rumorosità non particolarmente accentuata. Segnaliamo, qualora vi fosse sfuggito, che la proposta ASUS è dotata anche di un doppio BIOS: Quiet Mode dovrebbe salvaguardare la rumorosità, mentre su Performance troviamo una curva più aggressiva ma con prestazioni praticamente identiche.

A pieno regime la scheda è abbastanza udibile, con buone temperature anche sotto stress, mentre volendo dire la nostra possiamo consigliarvi di non andare oltre il 75% del regime rotativo. Riguardo i consumi, confermiamo che la Radeon RX 9060 XT 16 GB di ASUS arriva a consumare anche 185 watt, valore che rileviamo stranamente non su FurMark ma su Cyberpunk 2077.

Chiudendo invece con l’overclock, segnaliamo che la Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB presenta un comportamento leggermente anomalo, non tanto legato alla custom di ASUS ma secondo noi alla natura della serie AMD Radeon RX 9000. Facendo come al solito un paio di test abbastanza rapidi, notiamo che se incrementiamo la frequenza della GPU anche di 50 MHz perdiamo prestazioni e soprattutto frequenza Boost, invece se agiamo sul Power Limit (diminuendolo) otteniamo prestazioni migliori nei giochi. Per il momento ci riserviamo di condurre ulteriori test a proposito, in ogni caso teniamo a ricordare che la versione OC di ASUS presenta già un sostanzioso overclock di fabbrica.

ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB: come va nei giochi

I benchmark della Radeon RX 9060 XT 16 GB erano molto attesi, soprattutto per compararne le prestazioni alla serie NVIDIA GeForce RTX 5060 ed RTX 5060 Ti. Qui però c’è da aprire una piccola parentesi; Radeon RX 9060 XT infatti si dovrebbe paragonare alla GeForce RTX 5060 Ti per una questione di VRAM (16 GB vs 16 GB), mentre guardando alla scheda tecnica, le unità di elaborazione sono più in linea con una GeForce RTX 5060 che però si ferma a 8 GB.

Tenendo presente quanto appena detto, diamo uno sguardo ai grafici delle prestazioni, prima con i benchmark sintetici del 3DMark:

Tranne il 3DMark Speedway, la Radeon RX 9060 XT 16 GB si posiziona sempre tra la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB e la GeForce RTX 5060 8 GB; nei giochi (raster) abbiamo uno scenario più o meno simile, con le NVIDIA avvantaggiate in diversi titoli e la GPU AMD in recupero su altri come ad esempio Assassin’s Creed Mirage.

Se passiamo al ray-tracing invece, la situazione è simile a quella vista con la Radeon RX 9070, ovvero un netto miglioramento rispetto alla precedente generazione, ma un passo indietro alle soluzioni del competitor, aiutate senza dubbio da un supporto software decisamente migliore (vedi DLSS con FG).

Test produttività, rendering e AI

La Radeon RX 9060 XT 16 GB si allinea alla sorella maggiore anche sul versante calcolo e produttività, ambiti dove le GPU NVIDIA sono sempre le favorite.

Notiamo che la Radeon RX 9060 XT 16 GB batte la GeForce RTX 5060 su Geekbench AI, tenendo testa anche su Geekbench 6 (in Open CL e VULKAN), un po’ meno se parliamo di rendering (su Blender abbiamo avuto qualche problemino).

Quanto costa e dove acquistare ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC 16 GB

AMD Radeon RX 9060 XT è disponibile da oggi, anche nelle varianti da 8 GB, con un prezzo MSRP che come detto si colloca a 349 dollari, cifra che scende a 299 dollari per il modello base con 8 GB di VRAM. Riguardo ai prezzi europei e italiani, molto dipenderà dai partner AMD in quanto quelli che vedremo saranno solo modelli custom e per questo con costi variabili in base al sistema di dissipazione e altre caratteristiche.

Al momento possiamo darvi indicazioni precise solo su alcuni modelli proposti da ASUS; quello in prova, ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 16 GB, costa 509 euro, mentre la ASUS DUAL RX Radeon RX 9060 XT 8 GB si può acquistare a un prezzo di 419 euro, cifre che secondo noi sono destinate comunque a scendere a breve termine.

Considerazioni

La AMD Radeon RX 9060 XT in questa versione da 16 GB era (ed è) una scheda grafica molto attesa nel panorama PC gaming di fascia medio-bassa. Possiamo dirvi in tutta sincerità che anche le nostre aspettative erano piuttosto alte; in parte sono state soddisfatte, ma in termini assoluti la GPU Navi 44 XT di AMD si posiziona un gradino leggermente sotto dove dovrebbe essere per dare seriamente fastidio alla controparte NVIDIA (prezzi a parte). In realtà il comportamento della Radeon RX 9060 XT non è così differente rispetto alla serie RX 9070, tuttavia il chip è secondo noi troppo castrato sulle unità di eleborazione; 2.048 Stream Processor e 32 RT Core possono risultare limitanti nei giochi più impegnativi che supportano il ray-tracing, mentre l’efficienza (o meglio, le prestazioni) dell’architettura RDNA 4 si concretizza molto di più sul raster.

Con una dotazione hardware leggermente migliore, magari 2.560 Stream Processor, le prestazioni assolute potevano eguagliare la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, modello che invece è davanti in quanto a prestazione assoluta, soprattutto in ray-tracing. Piccola parentesi sull’FSR 4, che abbiamo cercato di utilizzare dove possibile nei titoli della nostra suite di test, ma con risultati spesso sfalsati e per questo rimandati a ulteriori sessioni. L’unico titolo dove non abbiamo avuto problematiche è Borderland 3, ambito dove a risoluzione 4K riusciamo a passare da 48 FPS a circa 120 FPS; Alan Wake 2 invece trova un alleato di tutto rispetto nella tecnologia HYPR-RX con AFMF 2.1, ottenendo 175 FPS a 1440P da una base di partenza di circa 60 FPS.

Tirando le somme, la Radeon RX 9060 XT 16 GB ha senso nel momento in cui può essere acquistata al prezzo MSRP o comunque vicino a questo. Nel momento della stesura dell’articolo, non abbiamo la certezza o un’indicazione sui prezzi di listino italiani AMD per le versioni da 8 e 16 GB, ma da questi 349 dollari non si dovrebbe salire secondo noi oltre le 400 euro, e questo nonostante l’andamento dei prezzi delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50. La custom di ASUS, molto valida e qualitativamente impeccabile nonostante sia una serie Prime, offre un sostanzioso overclock di fabbrica e un buon dissipatore, tuttavia ci aspettiamo che la sfida con NVIDIA diverrà più accesa nelle prossime settimane, portando a un taglio di prezzo (attualmente un po’ alto rispetto a quello che offre la scheda).