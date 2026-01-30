All’inizio del mese, Zeppe Health aveva chiesto pazienza agli utenti in possesso degli smartwatch della serie Amazfit Active 2 e di Amazfit Bip 6 che non avevano ancora ricevuto la funzionalità BioCharge, promettendo un aggiornamento entro metà febbraio che la mettesse a disposizione di tutti.

Sembra che l’azienda abbia mantenuto la promessa, almeno per quanto concerne i modelli della serie Active 2, avviando la distribuzione di un nuovo firmware che porta con sé questa funzionalità, molto importante perché prende il posto della vecchia Readiness (punteggio di Prontezza) sugli smartwatch Amazfit. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per gli Amazfit Active 2: arriva BioCharge

Stando a quanto diffuso dal portale specializzato Gadgets & Wearables, Zepp Health ha rilasciato il nuovo aggiornamento alla versione 6.9.0.1 del software per tutti i modelli della serie Amazfit Active 2.

Questo aggiornamento, come anticipato in apertura, è molto importante perché porta su tutti i modelli, anche quelli che non la avevano ancora ricevuta con il primo “blocco” di aggiornamento, la funzionalità BioCharge.

Mentre alcuni modelli della serie hanno già ricevuto questa funzionalità a fine dicembre, tutti quei modelli che dispongono di soli 32 MB di PSRAM non l’avevano ricevuta. Il nuovo aggiornamento software toglie di mezzo questa discriminante legata alla memoria.

L’aggiornamento alla versione 6.9.0.1, che arriva tramite un pacchetto da circa 10 MB, non si limita esclusivamente a implementare BioCharge ma va ad apportare alcuni cambiamenti, migliorare funzionalità esistenti e risolvere bug. Il tutto viene raccontato nel changelog che riportiamo di seguito.

Il changelog dell’aggiornamento

Benvenuti su Amazfit Active 2. Le caratteristiche di questo aggiornamento sono:

Funzione “Readiness” aggiornata a BioCharge. Messaggi vocali aggiornati per l’allenamento. Ritorno automatico al quadrante dell’orologio dopo aver cancellato tutte le notifiche. Migliorata la fonte dei dati meteo e la logica di aggiornamento. Ottimizzato l’algoritmo del punteggio del sonno. Ottimizzata la visualizzazione dell’icona di regolazione della luminosità nel Centro di controllo. Risolti altri problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.

Come installare l’aggiornamento

Questo nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch Amazfit.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza di un aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).