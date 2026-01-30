Dopo la prova del dissipatore top di gamma NH-D15 G2 chromax.black, torniamo a occuparci di Noctua per una panoramica sulle ventole NF-A14x25 G2 PWM chromax.black, ovvero la variante tutta in nero delle ventole di ultima generazione Noctua NF-A14x25 G2 che avevamo testato con ottimi risultati a fine 2024.

Noctua ormai è un brand che non necessita di alcuna presentazione, risultando tra i leader nel panorama della dissipazione ad aria, sia per quanto concerne i dissipatori di calore che le ventole ad alte prestazioni, caratterizzate da un’impeccabile qualità costruttiva e una bassa rumorosità.

Bene, le nuove arrivate Noctua NF-A14x25 G2 chromax.black vanno sempre in questa direzione, ricalcando alla perfezione le caratteristiche dei modelli “standard” in beige e marrone, ma appunto con una colorazione nera che si addice di più alle build che cercano un design discreto, magari anche senza l’implementazione massiccia di led RGB.

Recensione Noctua NF-A14x25 G2 chromax.black: impeccabili, ma ora in versione nera

Partiamo dal presupposto che la serie di ventole Noctua NF-A14x25 G2 chromax.black ricalca alla perfezione le caratteristiche e il design dei modelli base che avevamo provato qualche mese fa. Detto questo, le considerazioni che possiamo fare non possono divergere e vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento a questa pagina; per i più pigri invece facciamo come al solito un breve recap.

La nuova generazione di ventole Noctua G2 è arrivata dopo uno sviluppo di quasi dieci anni, proponendo oggi il meglio della tecnologia dell’azienda austriaca, sia sul versante dei materiali che per design e costruzione.

Altra peculiarità di queste ventole, ma in generale di tutte quelle Noctua, è l’assenza di illuminazione RGB, l’ideale quindi se non siete amanti del genere ma al contempo gradite una configurazione con un design moderno e accattivante.

Noctua NF-A14x25 G2 chromax.black: caratteristiche e novità

La gamma Noctua NF-A14x25 G2 chromax.black è la più avanzata finora concepita dall’azienda europea, dotata di motore etaPERF con tecnologia Smooth Commutation Drive 2, nuovo rotore Progressive-Bend con Flow Acceleration Channel e mozzo Centrifugal Tubulator, il tutto abbinato alla tecnologia SupraTorque per una prestazione costante.

Ma non è tutto. In dotazione troviamo anche i cuscinetti SSO2 di seconda generazione e 9 pale (Progressive-Bend) posizionate a soli 0,7 millimetri dalla cornice. Secondo Noctua, questi accorgimenti permettono di incrementare il flusso d’aria quasi del 50%, impattando sulla rumorosità di circa soli due/tre decibel.

Non ci sono solo le prestazioni ovviamente, ma anche qualità e affidabilità. A questo proposito infatti, segnaliamo anche che le ventole Noctua sono realizzate in Sterrox LCP (Liquid-Crystal Polymer), abbinato alla perfezione col design AAO (Advanced Acoustic Optimization) del telaio e, non per ultima, una garanzia di 6 anni.

Noctua NF-A14x25 G2 chromax.black: modelli e specifiche tecniche

Come anticipato poco sopra, le specifiche tecniche dei modelli G2 chromax.black ricalcano quelle delle varianti in beige e marrone; in questo caso però segnaliamo che l’azienda non prevede il modello LS-PWM a bassa rotazione, mancanza alla quale si può comunque supplire (più o meno) utilizzando gli adattatori in dotazione.

Previous Next Fullscreen

I modelli sostanzialmente sono due, Noctua NF-A14x25 G2 chromax.black ed NF-A14x25r G2; queste ultime sono caratterizzate da una cornice rotonda, inoltre segnaliamo anche che entrambe vengono proposte nel classico kit push-pull.

Specifiche tecniche NF-A14x25 G2 PWM chromax.black

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 140 x 140 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 124,5 x 124,5 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1

Cuscinetto SSO2

Alette Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 1.500 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 1.250 RPM (+/- 10%)

Airflow 155,6 m³/h, airflow con L.N.A. 127,1 m³/h

Rumorosità 24,8 dBA, rumorosità con L.N.A. 19,7 DBA

Pressione statica 2,56 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 1,3 mm H₂O

Consumo di picco 2,28 watt (0,19 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Specifiche tecniche NF-A14x25r G2 PWM chromax.black

Materiale Sterrox LCP

Dimensioni 140 x 140 x 25 mm

Distanza fori per l’installazione 105 x 105 mm

Connettore PWM a 4 pin

Lunghezza cavo 20 cm + 30 cm con estensore NA-EC1

Cuscinetto SSO2

Alette Progressive-Bend, cornice con tecnologia AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Rotazione massima 1.500 RPM (+/- 10%), rotazione massima con L.N.A. 1.250 RPM (+/- 10%)

Airflow 155,6 m³/h, airflow con L.N.A. 127,1 m³/h

Rumorosità 24,8 dBA, rumorosità con L.N.A. 19,7 DBA

Pressione statica 2,56 mm H₂O, pressione statica con L.N.A. 1,3 mm H₂O

Consumo di picco 2,28 watt (0,19 A)

Tensione 12 volt

MTTF > 150.000 ore

Garanzia 6 anni

Recensione NF-A14x25 G2 PWM chromax.black: la nostra prova sul campo

Avendo già testato le ventole serie G2 di Noctua, non ci aspettiamo particolari sorprese sul versante prestazioni e rumorosità. Se volete approfondire vi rimandiamo al link riportato a inizio articolo, mentre in questo caso abbiamo voluto verificare l’efficacia delle ventole Noctua, utilizzandole come sostitute sul nostro impianto AiO con piattaforma Intel Arrow Lake.

Configurazione di test

Intel Core Ultra 285K

Dissipatore: NZXT Kraken Elite RGB 420

Scheda madre: ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI

RAM: 32 GB DDR5 Kingston FURY Beast 6.400 MT/s

Scheda grafica: GeForce RTX 5080

Storage SSD: Corsair MP700 PRO XT 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Recensione NF-A14x25 G2 PWM chromax.black: test rumorosità e prestazioni

Per l’occasione miriamo a essere molto pratici, quindi messo mano alla nostra build Intel e aggiornato completamente il sistema le ventole del dissipatore a liquido, passando da delle NZXT F420 RGB Core a tre NF-A14x25 G2 PWM. Più che dell’aspetto estetico in questo caso, elemento sempre soggettivo, ci interessa vedere la differenza in termini di prestazioni e/o rumorosità.

C’è da dire che le ventole NZXT sono tra le più potenti in circolazione, infatti le prestazioni assolute vedono in vantaggio la configurazione stock, però con un regime rotativo di ben 2.400 RPM contro i 1.500 RPM delle Noctua NF-A14x25 G2.

In sostanza perdiamo 5 °C sotto carichi impegnativi, rimanendo comunque su valori accettabili per un test di Cinebench (multi-core) ma, al contempo, abbattendo la rumorosità di ben 16 dBA sempre con regime rotativo a fondo scala. A voi le riflessioni del caso dunque.

Quanto costano e dove acquistare le ventole Noctua NF-A14x25 G2 PWM chromax.black

Al pari di altri prodotti e ventole Noctua, anche le nuove arrivate si posizionano direttamente nella fascia alta del segmento consumer, con prezzi non proprio popolari ma secondo noi adeguati all’elevata qualità e il rapporto prestazioni/rumorosità offerto. Si parla di 39,90 euro per i modelli singoli e 76,90 euro per i kit push-pull.

Le ventole Noctua NF-A14x25 G2 PWM chromax.black sono ampiamente disponibili presso i maggiori rivenditori e partner dell’azienda, incluso Amazon Italia.

Considerazioni

Le Noctua NF-A14x25 G2 PWM chromax.black non ci hanno riservato particolari sorprese sotto il profilo prestazionale, confermandosi tra le scelte più sensate quando guardiamo al rapporto con la rumorosità.

Queste versioni tutte in nero di quelle che consideriamo le migliori ventole da 140 mm, di sicuro possono ambire a conquistare un pubblico più ampio anche sotto il profilo estetico, o meglio della colorazione, risultando versatili e adatte sia a configurazioni senza RGB che miste, magari “all-black”.

Il prezzo, e lo abbiamo detto in altre occasioni, non è basso, ma neanche troppo lontano dalle proposte top di gamma dei competitor. In questo caso però, possiamo dirlo, nulla è lasciato al caso: dalla qualità impeccabile, passando per un bundle e un packaging completo.

Tenere testa a una ventola che opera a quasi 1.000 RPM in più non è una cosa da poco, e proprio qui si concretizza il vantaggio di Noctua in termini di ottimizzazione e design della ventola nelle sue varie componenti.