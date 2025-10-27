Dopo il recente testa a testa che ha visto di fronte la Radeon RX 9070 XT e la GeForce RTX 5070 Ti, riportiamo la top di gamma AMD sulla nostra bench test per una sfida tutta in casa Radeon, ovvero un confronto diretto con la sorella minore Radeon RX 9070.

Siamo di fronte a due schede video sulla carta molto simili, per dotazione e caratteristiche, tuttavia sappiamo che da tradizione AMD le varianti XT sono sempre quelle più spinte, non solo per caratteristiche GPU ma anche per quanto concerne le frequenze operative e i conseguenti valori di Total Board Power.

Se la Radeon RX 9070 XT se la gioca con GeForce RTX 5070 Ti puntando anche su un prezzo più competitivo, la Radeon RX 9070 “liscia” mira alla fascia media, ambito dove troviamo per intenderci la GeForce RTX 5070 (qui la comparativa dedicata); a questo punto quindi, ci sembra quantomeno sensato, dopo aver visto e quantificato il divario con le dirette concorrenti NVIDIA, metterle una davanti all’altra, anche per cercare di capire il divario tra la GPU Navi 48 XT “Full” e la variante “depotenziata” Navi 48 che equipaggia la Radeon RX 9070.

AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070: schede tecniche a confronto

Collocate nella loro posizione all’interno del mercato consumer, facciamo ora un ripasso delle specifiche tecniche che, anche se simili per la maggior parte, cambiano proprio in quei parametri che fanno la differenza, ovvero numero di unità di elaborazione e TBP. Ricordiamo per i meno esperti che, più spinto è il Total Board Power, più la GPU salirà con la frequenza Boost e di conseguenza con le prestazioni complessive.

Per la prova di oggi utilizzeremo come da tradizione due modelli custom, la Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC e la ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC. Iniziamo con la sorella maggiore, una scheda equipaggiata con una GPU Navi 48 XT che vanta 4.096 Stream Processor a fronte di 128 AI Accelerator e 64 Ray Accelerator, rispettivamente per l’accelerazione degli applicativi AI e del ray-tracing.

La Radeon RX 9070 risponde con un chip ovviamente meno potente, sempre derivato da Navi 48 ma con 3.584 Stream Processor, 112 AI Accelerator e 56 Ray Accelerator. Avendole già recensite (articoli a fondo pagina) come di consueto non andremo nei dettagli relativi a design, dissipazione, rumorosità e overclock, mentre quello che ci interessa è il reale divario tra i due modelli in campo gaming e potenza di calcolo pura (anche in ambito Intelligenza Artificiale).

Caratteristiche della GPU a parte, il resto delle specifiche è praticamente identico, VRAM in primis. Il sottosistema memoria prevede 16 GB di memoria GDDR6 a 20 Gbps su un’interfaccia a 256 bit che garantisce a entrambi i modelli di garantire una larghezza di banda pari a 640 GB/s.

Entrambe le schede possono ovviamente contare su tutte le ultime tecnologie messe in campo da AMD, non solo hardware ma anche e soprattutto software. Si parte da un Media Engine (Radiance Display Engine di seconda generazione) rivisto, passando alla nuova interfaccia PCI-E 5.0; lato software e AI non possiamo omettere gli ottimi risultati ottenuti con l’FSR 4 con Multi Frame Generator, allineandosi il più possibile al competitor NVIDIA e al relativo DLSS 4 anche sotto il profilo latenza con AMD Anti-LAG 2.

Le GPU AMD offrono output video di ultima generazione grazie alla presenza di tre Display Port 2.1b e una HDMI 2.1a, con l’ultimo dato relativo al Total Board Power (o TBP) che vede la Radeon RX 9070 XT toccare i 300 watt a fronte dei 220 watt richiesti per la Radeon RX 9070 liscia. Chiudendo sull’alimentazione, il design reference di AMD prevede due connettori PCI-E 8pin per entrambi i modelli, tuttavia sulla Radeon RX 9070 XT troviamo anche soluzioni proprietarie (più o meno come la Sapphire) che integrano invece il connettore PCI-E 16pin.

AMD Radeon RX 9070 XT Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48 XT

Processo produttivo N4P FinFET

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 64

Stream Processor 4.096

ROP 128

Ray Accelerator 64

AI Accelerator 128

Frequenza base 2.400 MHz

Frequenza Boost 2.970 MHz

AI TOPS 1.557

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 2x 8pin o PCI-E 12+4pin (2x6pin)

TBP 300 watt

Output video 2x HDMI 2.1b, 2x Display Port 2.1a

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9070 Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48

Processo produttivo N4P FinFET

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 56

Stream Processor 3.584

ROP 128

AI Accelerator 112

Ray Accelerator 56

TMU 224

Frequenza base 2.070 MHz

Frequenza Boost 2.520 MHz

AI TOPS 1.165

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 220 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Configurazione di prova

Viste e analizzate le specifiche tecniche dei due modelli in prova, passiamo ora alla piattaforma di test utilizzata per misurare le prestazioni nei giochi e altri scenari di utilizzo, senza omettere i consumi e di conseguenza l’efficienza delle schede quando parliamo di gaming. Come al solito, per avere risultati attendibili testeremo le due schede grafiche a parità di configurazione, impostazioni di sistema e software.

Schede video: Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver AMD aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070 – Gaming

Al pari delle nostre comparative passate, a seguire vi proponiamo una suite di 10 giochi testati a 1080P. 1440P e 2160P, il tutto in raster, senza ray-tracing e Super Sampling.

Non andremo a commentare uno per uno i benchmark, lo stesso per la sessione in ray-tracing, mentre più avanti troverete la media prestazionale delle due schede che di sicuro vi darà un’idea migliore del reale divario.

Previous Next Fullscreen

Giochi con ray-tracing e supporto AMD FSR:

Previous Next Fullscreen

AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070: media prestazioni nei giochi

Confermando ogni pronostico, la Radeon RX 9070 XT esce vittoriosa in tutti i contesti, tuttavia ora possiamo dirvi che il divario si attesta a un +20%, un gap “rispettato” a tutte le risoluzioni eccetto per il gaming 1080P con ray-tracing dove scendiamo all’11%.

Il divario maggiore tra i due modelli si registra sempre con ray-tracing attivo ma questa volta a risoluzione 4K, ovvero 3.840×2160 pixel; in tale scenario infatti, il vantaggio di Radeon RX 9070 XT sale fino al +22,4%.

AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070 – Calcolo e Produttività

Le unità di elaborazione aggiuntive della Radeon RX 9070 XT permettono di avvantaggiarsi anche quando parliamo di AI, produttività e calcolo, in rendering invece notiamo che il divario si assottiglia.

Previous Next Fullscreen

AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070 – Consumi ed efficienza

Anche qui, i dati ufficiali relativi al TBP non lasciano spazio a molte interpretazioni per quanto concerne i consumi di picco (300 watt vs 220 watt); la variante XT della Radeon RX 9070 consuma fino al 36,3% rispetto a quella liscia, tuttavia l’efficienza in gaming è una cosa diversa.

Grazie a prestazioni del 20% superiori, Radeon RX 9070 XT riesce a non sfigurare in quanto al rapporto FPS/Watt, allineandosi o comunque rimanendo poco sopra la sorella minore (un buon traguardo possiamo dire).

AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070 – Prezzi e considerazioni

Come più volte discusso nel corso dell’articolo, con tanto di conferma dai benchmark, sapevamo che la Radeon RX 9070 XT sarebbe uscita vittoriosa dalla comparativa diretta con la sorella minore. Dopo i nostri test però abbiamo dati più concreti, con una percentuale media del +20% a favore della top di gamma.

La Radeon RX 9070 liscia è una scheda altrettanto valida nelle varie risoluzioni di rifrimento, non brilla in ray-tracing, ma è ottima per giocare a 1440P maxato. La questione però come al solito si risolve sui prezzi, anche qui purtroppo a favore della Radeon RX 9070 XT.

A oggi la Radeon RX 9070 si può acquistare in Italia a partire da 570 euro, una cifra allettante che però è molto vicina alla variante XT, reperibile sui migliori shop online anche a 605 euro. Calcolatrice alla mano quindi, a fronte di un +6% sul prezzo, la top di gamma AMD offre il 20% di prestazioni in più, rendendo il modello “liscio” della Radeon RX 9070 quasi inutile a meno di un netto taglio di prezzo sotto quota 500 euro.

Link all’acquisto

AMD Radeon RX 9070 XT

AMD Radeon RX 9070