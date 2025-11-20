Torniamo sulla nostra bench test per una nuova comparativa che oggi vede di fronte la NVIDIA GeForce RTX 5080 e la AMD Radeon RX 9070 XT. La sfida si sposta quindi nella fascia alta, per la precisione con le migliori proposte dei due eterni competitor per quanto concerne il segmento PC gaming.

Da questo contesto escludiamo come sempre la GeForce RTX 5090, un modello che, pur essendo la scheda video più veloce e potente attualmente sul mercato, non possiamo definire una vera consumer in quanto sposa i favori dell’utenza prosumer. Fatta la premessa del caso, abbiamo visto che la proposta AMD se la gioca bene con la GeForce RTX 5070 Ti, una soluzione che non si discosta molto dalla flagship GeForce RTX 5080 che però può giocarsi la carta delle GDDR7 30 Gbps e una GPU più potente.

Insomma una sfida tra due prodotti top che non temono il gaming in 4K maxato e che, almeno secondo le ultime indiscrezioni, rimarranno al vertice del segmento GPU gaming ancora per diversi mesi. Al momento infatti, AMD non ha in cantiere ulteriori modelli flagship basati su RDNA 4, mentre si vocifera che NVIDIA possa rimandare le GeForce RTX 50 SUPER per la scarsa disponibilità di chip GDDR7 da 3 GB, ovvero quelli che permetteranno di produrre una GeForce RTX 5080 da 24 GB rispetto all’attuale variante da 16 GB.

Anticipando un attimo la questione prezzi, sia MRSP che al dettaglio, attualmente la proposta AMD è nettamente avvantaggiata e la soluzione NVIDIA deve offrire un netto vantaggio prestazionale per far pendere l’ago della bilancia a suo favore (soprattutto per gli amanti AMD).

NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT: schede tecniche a confronto

Inquadrato il terreno di sfida, come ormai da tradizione la prova di oggi vedrà di fronte due schede video custom, per la precisione la Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER e la Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT OC, prodotti già recensiti che si collocano nella fascia enthusiast.

Per questo motivo non andremo ad esaminare nei dettagli design, dissipazione e temperature che comunque trovate nelle recensioni dedicate (link a fondo pagina). Procediamo invece con un ripasso delle caratteristiche hardware e software che caratterizzano le GPU in esame. Partiamo dalla NVIDIA GeForce RTX 5080, una scheda potentissima con i suoi 10.752 Cuda Core abbinati a 336 Tensor Core e 84 RT Core che garantiscono ottime prestazioni in ambito ray-tracing. Il reparto VRAM non è da meno visto che possiamo contare su 16 GB di VRAM GDDR7 30 Gbps con bus a 256 bit e una larghezza di banda di quasi 1 TB/s.

La proposta AMD, nell’ottima variante a marchio Sapphire, risponde con una GPU Navi 48 XT da 4.096 Stream Processor; a bordo sono presenti anche 64 Ray Accelerator e 128 AI Accelerator per supportare al meglio gli applicativi accelerati con l’AI. Il sottosistema memoria è in linea con l’avversaria per la capacità (16 GB), tuttavia ricordiamo che in questo caso siamo di fronte a chip di memorie GDDR6 da 20 Gbps, sempre su bus a 256 bit ma con una larghezza di banda che arriva a 640 GB/s (-33%).

Entrambi i modelli possono contare su tecnologie proprietarie di Super Sampling con frame generation, rispettivamente DLSS 4 ed FSR 4, mentre se parliamo di consumi di picco e Total Board Power (TBP), la NVIDIA GeForce RTX 5080 ci richiede almeno 360 watt, circa il 20% in più di una Radeon RX 9070 XT (circa 304 watt).

NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU GB203-400

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 45,6 miliardi

Dimensione die GPU 378 mm²

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU 2.805 MHz

AI TOPS 1.801

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 360 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9070 XT Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48 XT

Processo produttivo TSMC N4P

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 64

Stream Processor 4.096

ROP 128

Ray Accelerator 64

AI Accelerator 128

Frequenza base 2.400 MHz

Frequenza Boost 2.970 MHz

AI TOP 1.557

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 1x PCI-E 12+4pin (2x6pin)

TBP 300 watt

Output video 2x HDMI 2.1b, 2x Display Port 2.1a

Configurazione di prova

Fatto l’ennesimo ripasso delle specifiche, che ormai conosciamo quasi a memoria, passiamo alla pratica e vediamo nel dettaglio la piattaforma di test utilizzata per misurare le prestazioni nei giochi e altri scenari di utilizzo, senza omettere i consumi e di conseguenza l’efficienza delle schede quando parliamo di gaming. Come al solito, per avere risultati attendibili testeremo le due schede grafiche a parità di configurazione, impostazioni di sistema e software.

Schede video: Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver AMD e NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT – Gaming

Avendo già provato e testato entrambi i modelli in diverse occasioni, non commenteremo singolarmente tutti i benchmark dei giochi presi in considerazione. Per facilitare e velocizzare la consultazione delle prestazioni invece, nel paragrafo successivo proporremo a due grafici che raccolgono la media nelle varie risoluzioni, prima in raster e poi con ray-tracing abilitato.

Le risoluzioni utilizzate nei giochi sono come al solito le più diffuse tra i gamer, ovvero 1080P, 1440P e 4K. Partiamo con i benchmark sintetici del 3DMark dove notiamo subito un certo vantaggio della proposta NVIDIA:

Ecco invece cosa succede nella nostra suite di giochi:

Previous Next Fullscreen

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS:

Previous Next Fullscreen

NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT: media prestazioni nei giochi

Visto il testa a testa tra Radeon RX 9070 XT e GeForce RTX 5070 Ti, con quest’ultima che da molti è vista come “un’alternativa” alla RTX 5080, il risultato di questa sfida non era poi così scontato. A parte un paio di titoli dove la Radeon RX 9070 XT è nettamente avanti a 1080P, la GeForce RTX 5080 ha quasi sempre la meglio, anche se con percentuali variabili in base al gioco preso in esame.

Alla fine della vendemmia, lo scarto in raster tra le due GPU è molto contenuto a 1080P e 1440P, mentre quando saliamo a risoluzione 4K la proposta NVIDIA è davanti di un +16,5%.

Discorso totalmente diverso se parliamo di ray-tracing, ambito dove Blackwell ha una marcia in più sia a livello hardware che software, staccando RDNA 4 fino al 32% a 1440P e quasi il 27% in 4K (32% a 1080P per dovere di cronaca).

NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT – Calcolo e Produttività

Passando al segmento della produttività, calcolo, AI e rendering, come al solito NVIDIA sulla carta parte avvantaggiata, non lo diciamo noi ma l’ampio supporto software che può vantare l’ecosistema NVIDIA RTX. La Radeon RX 9070 XT riesce ad avere la meglio solo sul test Single Precision di Geekbench AI, mostrando invece il fianco in tutti gli altri benchmark e applicativi.

Previous Next Fullscreen

Lo scenario più imbarazzante lo troviamo su Blender, con la GeForce RTX 5080 che garantisce quasi il triplo delle prestazioni, in una sessione di rendering tutto sommato neanche tanto lunga o elaborata.

NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT – Consumi ed efficienza

In chiusura come al solito un paio di considerazioni su consumi ed efficienza energetica. La GeForce RTX 5080 di NVIDIA sulla carta è penalizzata da un TBP di 360 watt (di base), praticamente il 20% in più della controparte Radeon RX 9070 XT.

Nonostante questo però, l’efficienza dell’architettura Blackwell e le prestazioni offerte nei giochi, permettono alla top di gamma NVIDIA di primeggiare anche in questa sessione.

Lo scarto ovviamente è più accentuato a 1080P e a 1440P, mentre sappiamo che in 4K le GPU vengono pesantemente stressate e per questo peggiorano a prescindere dall’architettura presa in esame.

NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT – Prezzi e considerazioni

Tirando le somme su questa ennesima comparativa tra GPU di “fascia alta”, possiamo affermare che i risultati saltati fuori dalla prova non erano poi così scontanti (almeno per noi), soprattutto perché sulla carta la RTX 5080 Ti “sembra” molto simile alla sorella minore GeForce RTX 5070 Ti.

Nella pratica però si può constatare che non è così, infatti la GeForce RTX 5080 ha la meglio sia in raster che in ray-tracing, ambito quest’ultimo dove ancora AMD non riesce ad avvicinarsi. Sicuramente NVIDIA è avvantaggiata lato software su diversi titoli, ma sinceramente siamo un po’ stanchi di sentire sempre le solite considerazioni e ci limitiamo a dire che la Radeon RX 9070 XT è una scheda altrettanto potente che tiene bene in raster sia a 1080P che a 1440P.

Se saliamo però fino alla risoluzione 4K o abilitiamo il ray-tracing con relative tecnologia di Super Sampling, la scheda NVIDIA è nettamente davanti con uno scarto che va dal 16% al 34%. Blackwell come detto è risultata anche più efficiente nei giochi da noi utilizzati, mentre vendendo all’ultimo ma cruciale punto, AMD attualmente può puntare tutto su un prezzo nettamente inferiore alla proposta NVIDIA.

A oggi infatti, al netto di eventuali promozioni del Black Friday, la scheda NVIDIA si trova a non meno di 1.000-1.050 euro, mentre Radeon RX 9070 XT è disponibile anche a 650-670 euro, una differenza molto marcata che alla fine potrebbe fare la differenza se puntate al miglior rapporto prestazioni/prezzo.

