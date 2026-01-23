Al culmine di un ciclo di sviluppo durato poco più di un mese, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software in forma stabile per i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta della precedente generazione.

Tutti i modelli coinvolti, ovvero quelli della gamma Fenix 7 e tutti i modelli a essa collegati, stanno ricevendo il nuovo major update che va principalmente a risolvere tanti problemi presenti nel precedente aggiornamento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo major update in distribuzione per Garmin Fenix 7 e tutti i modelli simili

Come anticipato in apertura, Garmin sta rilasciando un nuovo aggiornamento in forma stabile anche tanti “vecchi” smartwatch di fascia alta: parliamo di Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Epix Gen 2 e Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il precedente aggiornamento in forma stabile nel mese di dicembre (versione 23.48) e, al termine di un ciclo di sviluppo durato appena un mese, passano dalla nuova versione 25.11 (corrisponde all’ultima beta rilasciata solo poche ore prima).

Stando al changelog ufficiale (di cui parliamo poco sotto) questo aggiornamento risulta molto importante: pur non implementando novità di sorta, si preoccupa infatti di risolvere un’infinità di problematiche su tutti i modelli che vengono aggiornati.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog del nuovo aggiornamento, identico per tutti i modelli coinvolti, che racconta le modifiche incluse nel passaggio dalla precedente versione 23.48 alla nuova versione 25.11 del software:

Risolto un problema per le varianti Fenix ​​7 senza Wi-Fi in cui i dati sulla temperatura della pelle non venivano tracciati correttamente in GCM

Risolto un problema nella visualizzazione della traccia del cane.

Risolto un problema sulla mappa durante l’anteprima di un percorso da seguire.

Risolto un problema per cui un’attività registrata con Pace Pro visualizzava dati non validi nel widget di revisione dell’attività.

Risolto un problema per cui a volte il dispositivo si riavviava quando si modificava la sovrapposizione sulla mappa del radar meteorologico.

Risolto un problema per cui a volte l’ora visualizzata sulla pagina della mappa del radar meteorologico non corrispondeva al formato orario del sistema.

Risolto un problema per cui a volte l’OHR non si attivava in un’attività se era stato precedentemente disattivato.

Risolto un problema per cui alcuni campi dati non venivano disegnati su determinati quadranti dell’orologio.

Risolto un problema per cui gli allenamenti di forza in cui il peso modificato non veniva trasferito alle serie successive.

Risolto un problema per cui a volte il dispositivo si spegneva durante il salvataggio di un’attività di golf.

Risolto un problema per cui a volte il dispositivo si spegneva durante la visualizzazione dei passaggi di un allenamento giornaliero consigliato.

Risolto un problema per cui l’HRM 600 leggeva erroneamente la connessione ANT+ solo nella pagina delle impostazioni del sensore.

Risolto un problema per cui a volte il dispositivo non riusciva a connettersi a Nautique Boats.

Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva durante il download delle mappe

È stato risolto un problema per cui a volte il dispositivo si spegneva quando si selezionava un contatto nel widget InReach.

Risolto un problema per cui la pagina programmata del Morning Report mostrava la programmazione del giorno precedente.

Risolto un problema per cui gli avvisi di marea non visualizzavano i dati in base alla configurazione dell’unità del sistema.

Risolto un problema con il titolo del menu nel menu di configurazione della modalità Sospensione.

Aggiornato l’aspetto della barra di avanzamento nella selezione dell’elenco Audiolibri.

Aggiornata l’attività Golf per supportare ora la disattivazione/attivazione della funzione giro automatico.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.