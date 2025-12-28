L’ultima comparativa GPU del 2025 che vi proponiamo dallo staff di Tuttotech è una di quelle sfide dall’esito forse scontato, o meglio, un confronto che sappiamo bene come andrà in quanto vede tra le sue protagoniste la NVIDIA GeForce RTX 5090, ovvero il top che attualmente possiamo reperire sul mercato consumer e al momento imbattuta in qualsiasi scenario.

Dall’altro lato invece c’è la Radeon RX 9070 XT, la migliore schede grafica per il gaming di AMD che è riuscita a ottenere un ampio consenso tra pubblico e addetti ai lavori. La proposta del team Red è riuscita quasi a tenere testa alla GeForce RTX 5080, ma come si comporta invece rispetto alla regina delle GPU?

Inutile quasi anticipare che in ottica produttività e calcolo non ci sarà storia, quello che però incuriosisce di più è invece il reale divario tra le rispettive schede “top” AMD e NVIDIA nei giochi alle varie risoluzioni.

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090: schede tecniche a confronto

Il confronto si apre come di consueto con un riepilogo delle specifiche tecniche e delle caratteristiche di entrambe le schede. Per l’occasione utilizziamo due schede grafiche custom, nel dettaglio la Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC e la mostruosa MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC, modelli già testati e dei quali trovate le recensioni dedicate anche a fondo pagina.

Iniziamo con la Radeon RX 9070 XT 16 GB, rappresentata benissimo dal modello Sapphire che, tra le altre cose, risulta tra i modelli più spinti in frequenza e uno dei pochi ad abbandonare il doppio connettore PCI-E 8pin in favore di un PCI-E 2x6pin.

Nonostante questo, il TBP della scheda AMD non va oltre i 300 watt, a differenza della soluzione NVIDIA, vicina ai 600 watt nominali (575 watt per essere precisi). Parliamo di un consumo quasi doppio, ma guardando alle schede tecniche anche del doppio della VRAM, senza contare le unità di elaborazione.

Radeon RX 9070 XT può contare su una GPU Navi 48 XT da 4.096 Stream Processor, abbinati a 64 Ray Accelerator e 128 AI Accelerator, utili ricordiamo per supportare al meglio gli applicativi accelerati con l’AI. Il sottosistema VRAM punta su 16 GB di chip GDDR6 con velocità pari a 20 Gbps e un’interfaccia dati a 256 bit.

Ne consegue quindi che, con i suoi 512 bit, la NVIDIA GeForce RTX 5090 offre una larghezza di banda quasi tripla (1,79 TB/s vs 640 GB/s), un abisso “creato” anche dall’implementazione delle GDDR7 28 Gbps. Se parliamo di unità di elaborazione le cose non cambiano molto: la GeForce RTX 5090 non bada a spese (in tutti i sensi) e propone 21.760 Cuda Core, 170 RT Core e 680 Tensor Core per gestire qualsiasi applicativo AI in locale.

Insomma, nonostante le potenzialità della scheda AMD, anche in questo caso potremmo dire che sulla carta la sfida sembra tanto ricalcare la vicenda di Davide con Golia, con un epilogo che però non prevede colpi di scena.

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9070 XT Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48 XT

Processo produttivo TSMC N4P

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 64

Stream Processor 4.096

ROP 128

Ray Accelerator 64

AI Accelerator 128

Frequenza base 2.400 MHz

Frequenza Boost 2.970 MHz

AI TOP 1.557

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 1x PCI-E 12+4pin (2x6pin)

TBP 300 watt

Output video 2x HDMI 2.1b, 2x Display Port 2.1a

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU GB202-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 92 miliardi

Dimensione die GPU 750 mm²

Streaming Multiprocessor 170

Cuda Core 21.760

Tensor Core 680

TMU 680

RT Core 170

Frequenza GPU 2.565 MHz

AI TOPS 3.352

Memoria 32 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 512 bit

Larghezza di banda memoria 1,79 TB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 575 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Configurazione di prova

Abbiamo visto che sulla carta la GeForce RTX 5090 risulta un vero e proprio titano rispetto alla Radeon RX 9070 XT, vedremo ora quanto questo “gap hardware” incide sulle prestazioni nei giochi. Prima di passare ai fatti, diamo però uno sguardo alla piattaforma di test utilizzata per misurare le prestazioni in gaming e altri scenari di utilizzo, senza omettere i consumi e di conseguenza l’efficienza delle due schede video in oggetto.

Inutile quasi ribadire che, come in passato, per avere risultati attendibili testeremo le due schede grafiche a parità di configurazione, impostazioni di sistema e software.

Schede video: Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC 16 GB MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC 32 GB

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver AMD e NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090 – Gaming

Il nostro approccio ai benchmark è il solito, soprattutto per mantenere un filo conduttore e poter paragonare all’occorrenza le nostre precedenti comparative. Le due schede grafiche in esame non verranno analizzate per ogni singolo gioco, mentre dopo i vari test grafici faremo una media alle varie risoluzioni per avere qualche dato più concreto e soprattutto facilmente fruibile.

Riguardo i giochi, le risoluzioni prese in considerazione sono come al solito quelle più diffuse tra i gamer: 1080P, 1440P e 2160P; prima trovate i test in raster e successivamente quelli con ray-tracing abilitato. Partiamo con i benchmark sintetici del 3DMark, una serie di cinque test dove la situazione è piuttosto chiara con la GeForce RTX 5090 che riesce quasi sempre a doppiare la sua avversaria.

Nei giochi la situazione è leggermente diversa, il gap è variabile in base al titolo preso in esame e alla risoluzione, ambito dove soprattutto a 1080P la CPU può influenzare seriamente il punteggio.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS/FSR:

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090: media prestazioni nei giochi

Dopo i sedici grafici riportati sopra, cerchiamo di tirare le somme per quantificare il reale divario nei giochi tra la Radeon RX 9070 XT e la GeForce RTX 5090. In raster a risoluzione 1080P, come da previsione il gap tra i due modelli non è molto ampio, o sarebbe meglio dire molto attendibile; non si tratta tanto di affidabilità dei benchmark, ripetuti più volte, ma come anticipato sopra del processore che nonostante tutto (Ryzen 7 9800X3D) crea un collo di bottiglia.

Volendo essere più pratici, la top di gamma NVIDIA stacca la AMD del 22% a 1080P, mentre a 1440P e 4K siamo già a un +84% circa; con ray-tracing abilitato invece, cresce il gap a 1080P (fino al 67%), più o meno mantenuto in Quad-HD (+70%), arrivando a un +104% se parliamo di giocare in 4K con RT abilitato.



AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090 – Calcolo e Produttività AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090 – Calcolo e Produttività

Se passiamo ai test rivolti alla produttività, dove per intenderci entrano in gioco le unità di calcolo, la situazione rimane più o meno invariata, secondo noi senza ulteriori commenti da aggiungere.

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090 – Consumi ed efficienza

Giunti al capitolo consumi, non abbiamo sorprese particolari e se parliamo di assorbimento massimo la soluzione NVIDIA fa praticamente paura con un TBP di 575 watt e picchi che si avvicinano anche ai 600 watt sulle varianti custom.

Con i suoi 300 watt, la Radeon RX 9070 XT consuma solo la metà, non che 300 watt siano pochi, ma quantomeno non mettono l’utente alle strette per quanto concerne l’alimentazione e la PSU da scegliere.

L’efficienza però è un’altra cosa, infatti nonostante consumi nettamente di più, le prestazioni offerte dalla GeForce RTX 5090 permettono di avere un’efficienza molto vicina alla GPU AMD, tranne che a risoluzione Full-HD dove entra in campo la terza incognita CPU.

AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090 – Prezzi e considerazioni

La sfida di oggi, forse per qualcuno non ad armi pari, ci sorprende poco nell’esito assoluto dei benchmark, ma al contempo ci offre un dato più attendibile e concreto riguardo il reale divario tra i due modelli se guardiamo al rapporto prestazioni / prezzo.

La NVIDIA GeForce RTX 5090 rappresenta il top a cui si può ambire, ma ribadiamo che fondamentalmente non è una scheda grafica per tutti, sia per caratteristiche e dotazione che per prezzo. Con un costo che fino a qualche giorno fa partiva da almeno 2.300-2.500 euro (in salita), questa scheda risulta più che altro un investimento anche per il futuro.

Per giocare però, a fronte di un divario massimo in termini di FPS che arriva sostanzialmente a x2 (vedi gaming 4K con RT), il prezzo risulta in alcune occasione il quadruplo di una AMD Radeon RX 9070 XT, un vero abisso.

Anche se l’utenza che guarda al gaming risulta quella più attiva sul versante aggiornamento/ottimizzazione, va ribadito che acquistare una GeForce RTX 5090 solo per giocare rappresenta quasi un esercizio di stile, o sarebbe meglio dire di portafogli.

Niente contro chi può permettersela a prescindere, oppure vuole il meglio per giocare su una build enthusiast, ma se parliamo di pratica e utenti che vogliono costruire una build per giocare, la Radeon RX 9070 XT risulta una scelta più equilibrata.

