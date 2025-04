La NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti è finalmente tra noi. Dopo tante indiscrezioni seguite al lancio della GeForce RTX 5070, la nuova proposta NVIDIA per la fascia media debutta portando qualche “speranza” per tutti quei gamer che mirano ad aggiornare la scheda grafica senza spendere tanto (almeno si spera). Come vedremo a breve, l’ultima arrivata della famiglia NVIDIA Blackwell, in questo caso ben rappresentata dalla custom MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming 16G OC, porta in dotazione 16 GB di VRAM, offrendo al contempo tutte le tecnologie e le novità introdotte da NVIDIA con la sua ultima architettura GPU.

Ma non è tutto. Insieme alla GeForce RTX 5060 Ti, NVIDIA ha annunciato anche la sorella minore, la GeForce RTX 5060, ovvero quella che dovrebbe essere la scheda grafica per eccellenza nel segmento entry-level dei PC gaming (come tutti i modelli x60 per intenderci). Della GeForce RTX 5060 ci occuperemo nelle prossime settimane quando sarà ufficialmente disponibile (25 maggio), mentre in questo contesto analizzeremo le peculiarità della MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC, ovvero la sorella minore della MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS testata qualche settimana fa.

Recensione GeForce RTX 5060 Ti: tutte le novità della nuova GPU NVIDIA

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti punta tutto sulla GPU NVIDIA Blackwell GB206-300, chip utilizzato anche per la variante da 8 GB che, già lo sappiamo, potrebbe ricevere qualche critica per via del quantitativo ridotto di memoria (almeno pensando che siamo nel 2025). Detto questo, Blackwell GB206-300 offre un salto consistente rispetto alla GeForce 5060 (GB206-250), a bordo sono presenti 144 Tensor Core, 36 RT Core e un totale di 4.608 Cuda Core con un incremento del 5,8% rispetto alla GeForce RTX 4060 Ti Ada Lovelace (GPU AD106-351).

Tra le caratteristiche tecniche condivise con la precedente generazione Ada Lovelace, troviamo invece l’interfaccia memoria a 128 bit che, allo stesso tempo, viene abbinata alle nuove e veloci memorie GDDR7 28 Gbps, permettendo di incrementare la larghezza di banda da 288 GB/s a ben 448 GB/s.

Aumentano le frequenze quindi, non solo della VRAM ma anche quelle della GPU (anche se di poco), chiudendo questo trend “toccando” il Total Board Power della scheda che, come per gli altri modelli NVIDIA GeForce RTX 50, aumenta gen su gen da 165 a 180 watt (neanche tanto alla fine).

Discussa la parte hardware però, non dobbiamo dimenticare tutte le tecnologie e novità software introdotte da NVIDIA con l’architettura Blackwell; oltre a RT Core di quarta generazione e Tensor Core di quinta generazione, c’è un netto balzo in ottica AI e funzionalità applicate al gaming in tempo reale; su tutti segnaliamo il DLSS 4 con Multi Frame Generator e nuovi modelli Transformer, ma non dimentichiamo altre chicche come Reflex 2 o NVIDIA RTX Neural Rendering.

In linea con gli altri modelli GeForce RTX 50, va segnalata anche l’interfaccia PCI-E 5.0 e, in ottica multimedia, il nuovo encoder NVEMC 9a gen, nettamente più potente ed efficiente di quello presente sulle GPU di precedente generazione NVIDIA Ada Lovelace.

Chiudiamo questo paragrafo con un ultimo dato riguardo l’alimentazione della scheda che, nonostante il TBP particolarmente ridotto, si affida comunque al connettore PCI-E 16pin, abbinato per l’occasione a un adattatore PCI-E 8pin (in bundle con la scheda). Vogliamo segnalare inoltre che la GeForce RTX 5060 Ti arriverà sul mercato solo in varianti custom, equipaggiate sia col connettore di alimentazione PCI-E 16pin che con il classico e più diffuso PCI-E 8pin.

Recensione MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC: design e caratteristiche

Come discusso anche in altre occasioni, la serie GAMING è probabilmente la più nota e diffusa nel catalogo delle schede grafiche a marchio MSI. Anche noi la conosciamo molto bene e possiamo anticiparvi subito che questa MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC si allinea per novità e design agli altri modelli GeForce RTX 50 proposti quest’anno dal produttore taiwanese per la serie NVIDIA Blackwell.

Questa serie GeForce RTX 50 si presenta con linee più nette rispetto alla precedente generazione, mantenendo però un’estetica elaborata che non si fa mancare i led RGB, gestibili ricordiamo con l’utility proprietaria MSI Center. Tra le novità della MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC va segnalato subito il nuovo sistema di dissipazione TWIN FROZR 10 che, abbinato a una rivisitazione del design di radiatore ed esoscheletro, mira ad abbattere le temperature di esercizio cercando allo stesso tempo di non impattare troppo sulla rumorosità (vedremo poi coi test dedicati).

TWIN FROZR 10 sfrutta tutte le tecnologie più recenti di casa MSI in fatto di dissipazione e smaltimento del calore; a bordo sono presenti le nuove ventole STORMFORCE a sette pale, un fitto corpo lamellare con design ottimizzato (WAVE CURVED 4.0 e AIR ANTIGRADE FIN 2.0) e un sistema di heatpipe (o corepipe) che si collegano alla base in rame nichelato che “estrae” calore da GPU e memorie.

Al pari delle più recenti schede video, anche questa MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC supporta la modalità semi-passiva ZERO FROZR, senza dimenticare la cura per la selezione della componentistica e dei pad termici di alta qualità per ottimizzare al massimo le prestazioni del dissipatore e di conseguenza le temperature di esercizio.

A chiudere la dotazione della MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC, oltre che per conferire ulteriore stabilità alla scheda, troviamo un back-plate in metallo (anche questo esteticamente curato), oltre a una porta HDMI 2.1a e tre Display Port 2.1b; la scheda MSI viene alimentata da un connettore PCI-E 16pin e tra le altre cose permette di sfruttare al meglio l’app Afterburner per il tweaking e l’overclock di GPU e memorie oltre che per gestire le ventole e il Power Limit.

Scheda tecnica MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC

Riassumiamo per comodità tutte le specifiche tecniche della MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC, confrontata per l’occasione con la sua antenata, la GeForce RTX 4060 Ti che avevamo testato un paio di anni fa.

MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC

GPU GB206-300

Streaming Multiprocessor 36

Cuda Core 4.608

Tensor Core 144

TMU 48

RT Core 36

Frequenza GPU 2.647 MHz (Reference 2.572 MHz)

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 180 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

GPU AD106-351

Streaming Multiprocessor 34

Cuda Core 4.352

Tensor Core 136

TMU 136

RT Core 34

Frequenza Boost GPU 2.535 MHz

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 165 watt

Interfaccia PCI-E 4.0

Output video 3x Display Port 1.4a, 1x HDMI 2.1

Recensione MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC: le nostre impressioni

Analizzate specifiche e differenze gen su gen, portiamo la MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING sulla bench-test per vedere come se la cava nella nostra suite di benchmark. Come di consueto analizzeremo le prestazioni della nuova arrivata, confrontando il tutto con altri modelli presenti nel database; purtroppo per l’occasione non avevamo a disposizione una GeForce RTX 4060 Ti, ma al contempo abbiamo incluso nella comparativa GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600 XT e Intel Arc B580.

Fatta quest’ulteriore premessa, vediamo la piattaforma hardware che utilizzeremo per i test di oggi:

Schede video: MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA GeForce RTX 4060 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7600 XT Intel Arc B580

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: ASUS TUF GAMING 850G

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Riguardo i benchmark, a seguire trovate l’elenco completo di giochi e applicativi, ricordando che in ambito gaming abbiamo considerato le tre risoluzioni più diffuse tra i gamer, ovvero 1080P/1440P/2160P.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

V-Ray

Indigo

Blender Open Data

MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC: test termici, consumi e overclock

La prima prova a cui è stata sottoposta la MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING è anche la più impegnativa, ovvero lo stress-test con FurMark che mira a portare al limite la scheda grafica sia per temperature che per consumi e stress sulla componentistica. La serie Gaming di MSI solitamente si comporta molto bene sotto questo aspetto e quest’ulteriore variante della GeForce RTX 5060 Ti non è da meno grazie a quello che possiamo definire un dissipatore piuttosto sovradimensionato, soprattutto se guardiamo alla potenza delle tre ventole STORMFORCE.

Le temperature sono a dir poco ottime, sia con gestione delle ventole automatica che quando mettiamo mano a MSI AfterBurner; il grafico a seguire non lascia spazio a molte interpretazioni se guardiamo alla rumorosità, mostrando valori piuttosto elevati già con ventole al 75%. Come al solito sarà l’utente a trovare il giusto compromesso, e non sarà difficile viste anche le caratteristiche termiche di questa GPU.

Riguardo i consumi invece, confermiamo che la NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti consuma un massimo di 180 watt, almeno in questa variante e sotto FurMark, mentre in gaming dipende come di consueto dal titolo preso in esame e dalla risoluzione adoperata; in 1080P ad esempio, consumiamo 120 watt su Assassin’s Creed Mirage, passando a 142 watt se saliamo in 4K e 154 watt se invece puntiamo a giocare a 2160P su Cyberpunk 2077.

Chiudiamo questa sezione con l’overclock, ambito dove ancora una volta le schede MSI si dimostrano tra le più propense a operare fuori specifica. Nel nostro caso, la MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING ci ha permesso di incrementare la frequenza del core grafico di ben 400 MHz, mentre i 16 GB di VRAM GDDR7 operano stabilmente a 33 Gbps (ovvero +5 Gbps rispetto ai valori di fabbrica).

Avendo modificato (per comodità) il Power Limit sino al 22%, il massimo consentito, il consumo di picco aumenta sotto carico sino a circa 215 watt; smanettando con Afterburner però è possibile diminuire tale valore, magari puntando a impostare un Power Limit non oltre il 5-10%.

MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC: come va nei giochi

Giunti alla prova sul campo coi giochi, testati ricordiamo nelle tre risoluzioni di riferimento, emerge chiaramente quello che tutti si aspettavano, ovvero un’ulteriore proposta di NVIDIA nel segmento di fascia media, capace di gestire molto bene il gaming a 1080P maxato in ray-tracing, con ampie possibilità di divertirsi anche in Quad-HD se abilitiamo il DLSS. Prima dei giochi diamo uno sguardo ai risultati nei benchmark sintetici del 3DMark:

I 16 GB di VRAM GDDR7 sicuramente aiutano, ma la potenza di elaborazione della GPU e la relativa dotazione di RT Core non permettono di esagerare con il ray-tracing, rendendo il DLSS un alleato a cui questa NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti non può rinunciare.

I risultati in termini di FPS variano ovviamente in base allo scenario e al titolo preso in esame, ma non dimentichiamo che, al pari delle altre GPU NVIDIA Blackwell, anche la GeForce RTX 5060 Ti può contare sul nuovissimo DLSS 4, già supportato su oltre 100 giochi.

Analizzando bene i grafici, notiamo anche che in quanto a potenza bruta la GeForce RTX 4070 SUPER spesso è molto lontana e stacca nettamente la nuova arrivata, nonostante i “soli” 12 GB di VRAM e una GPU di precedente generazione; allo stesso tempo, il prezzo di listino di questa NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti è nettamente inferiore a una RTX 4070 SUPER che, ricerche alla mano, si trova attualmente anche oltre quota 600-700 euro.

Test produttività, rendering e AI

Nei test relativi al calcolo AI, rendering e produttività, la situazione rimane quasi invariata, possiamo dire omogenea. La GeForce RTX 5060 Ti 16 GB trova il suo posto sotto la 4070 SUPER, battendo però modelli che spesso bazzicano la stessa fascia di prezzo, ovvero sopra quota 400 euro.

Quanto costa e dove acquistare MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC

MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING dovrebbe essere disponibile a breve, non solo sul sito del produttore ma anche presso i maggiori rivenditori di settore e partner MSI, inclusa Amazon Italia per intenderci. Al momento mancano dettagli riguardo il prezzo di lancio sul mercato italiano di questo modello, mentre ricordiamo che il prezzo suggerito da NVIDIA per la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (o MSRP) è fissato a 429 dollari, cifra che scende a 399 dollari per il modello NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB.

In Italia, NVIDIA ci comunica un prezzo di 459 euro, quindi pensiamo che la proposta MSI si collochi quantomeno a 475 euro, se non altro visto il sistema di dissipazione e le doti di overclock dimostrate.

Considerazioni

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti cerca di fare quello che i modelli più costosi della serie Blackwell non hanno potuto per ovvi motivi tecnici e di costi, ovvero portare tutte le novità e le tecnologie dell’ultima architettura GPU NVIDIA nel segmento più economico del settore schede grafiche consumer.

In realtà questo compito dovrebbe essere relegato alla prossima GeForce RTX 5060, ma questa versione da 16 GB della GeForce RTX 5060 Ti non è da meno e se i prezzi non lieviteranno in modo importante, la nuova GPU NVIDIA ha buone probabilità di sposare i favori di una certa percentuale dell’utenza gaming che guarda molto ai costi e cerca una soluzione che possa far girare tutti i nuovi titoli con un frame-rate importante a 1080/1440P.

L’utente che dovrebbe guardare a questa GeForce RTX 5060 Ti non è sicuramente chi proviene da un modello GeForce RTX 40, mentre chi ancora sta giocando su una serie GeForce RTX 20/30 di fascia bassa potrebbe farci seriamente un pensierino. La custom di MSI, la GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC, si conferma una scheda piuttosto valida, in linea con altri prodotti della serie GAMING dell’azienda potremmo dire; in questo caso però abbiamo rilevato una rumorosità un po’ troppo accentuata quando portiamo le ventole a pieno regime (rivolvibile con MSI Afterburner).

In realtà non troviamo necessario settare manualmente le ventole al 100% durante una sessione di gaming, mentre potrebbe risultare un’opzione da valutare (o da cui partire) se pensate di sfruttare tutte le doti di overclock di MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC (che non sono da trascurare). Anche in questo caso però abbiamo rilevato che un regime rotativo del 100% non è del tutto necessario, spingendoci a consigliare di trovare il giusto compromesso tra il 60-70% del regime rotativo.

Per il resto non abbiamo altro da aggiungere sulla MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC che, fatti due conti, è al momento la penultima opzione della serie GeForce RTX 50, “spalmata” praticamente in un lancio di quasi sei mesi. Appuntamento quindi al mese di maggio per chiudere il cerchio su questa prima ondata di schede grafiche NVIDIA Blackwell, senza dimenticare che nel frattempo AMD dovrebbe rispondere con la tanto chiacchierata Radeon RX 9600 XT.