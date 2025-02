MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC sarà la protagonista della recensione di oggi, una prova che arriva a ridosso di un altro importante articolo che ha visto sotto la lente d’ingrandimento la sorella minore MSI GeForce RTX 5080 VANGUARD SOC, novità assoluta di MSI per la serie di schede grafiche GeForce RTX 50 “Blackwell”.

Della nuova top di gamma NVIDIA si è già parlato molto, in bene e in male, per i motivi giusti e per quelli sbagliati, quindi non sarebbe semplice entrare in queste diatribe senza perdere il focus di questo approfondimento che, invece, vuole mettere alla prova una delle migliori custom della scheda più veloce che si può reperire attualmente sul mercato consumer.

Parlando invece di MSI e della linea SUPRIM, ricordiamo che questa rappresenta il meglio nel catalogo dell’azienda taiwanese in fatto di schede grafiche, non solo sotto il profilo della qualità e della dissipazione, ma più in generale delle prestazioni e relative frequenze di clock. Vedremo come si comporta questo mostro di potenza e se, viste le premesse, ci sono margini di ottimizzazione.

NVIDIA GeForce RTX 5090: Blackwell nella sua veste migliore

Come anticipato poco sopra, la GeForce RTX 5090 ha fatto già molto discutere, soprattutto dopo le prime recensioni indipendenti dello scorso 23 gennaio che hanno messo in evidenza pregi e difetti di quella che sicuramente è (e sarà) la migliore scheda di tutta la gamma GeForce RTX 50.

Migliorare un modello flagship come la GeForce RTX 4090 rimanendo sostanzialmente sullo stesso nodo produttivo non era affatto semplice; NVIDIA ha voluto/dovuto provarci e possiamo dire che, con alcuni compromessi, ci è riuscita offrendo un incremento prestazionale nell’ordine del 30% in base agli scenari di utilizzo.

Questo miglioramento gen su gen, inferiore comunque a quello visto tra RTX 4090 ed RTX 3090, passa infatti per diverse novità hardware, abbinate a innovazioni in ambito software che, allo stesso tempo, da sole non potrebbero bastare a offrire il grado prestazionale che ora vedremo. Delle novità software NVIDIA legate alle GeForce RTX 50 e collegate all’Intelligenza Artificiale abbiamo già discusso, tuttavia non ci costa nulla ribadire il nuovo DLSS 4 con Multi Frame Generator e modelli Transformer, ma anche NVIDIA Reflex 2 e altre importanti tecniche come Neural Rendering.

Tornando però alle caratteristiche hardware, NVIDIA GeForce RTX 5090 può contare su Tensor Core di 5a generazione che supportano il calcolo FP4, ma anche su RT Core di 4a generazione, nuovi encoder NVENC 9a gen e, non per ultima, l’interfaccia PCI-E 5.0.

Ma non è tutto. NVIDIA GeForce RTX 5090 punta anche su un sottosistema memoria a dir poco notevole, aggiornato con 32 GB di memoria GDDR7 28 Gbps, ma anche con un’interfaccia dati a 512 bit, ovvero +33,3% sulla GeForce RTX 4090. Se parliamo di GPU invece, il chip Blackwell GB202-300 è a dir poco imponente: oltre 92 miliardi di transistor per un totale di 21.760 Cuda Core, 680 Tensor Core e 170 RT Core; a bordo troviamo anche 96 MB di cache L2, mentre riguardo la frequenza Boost, la Founders Edition arriva a 2,41 GHz.

Come vedremo a breve, la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC supera questa soglia, così come supera il TBP della Founders Edition: 600 watt vs 575 watt. Precisiamo che il Dual BIOS permette di selezionare una modalità Silent a 575 watt, ma con queste premesse scordiamoci di mettere mano alle impostazioni del Power Limit.

MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC è un mostro: imponente e per poche tasche

Se NVIDIA ha tirato fuori un nuovo e innovativo sistema di dissipazione per le sue Founders Edition, ottimizzato anche per i sistemi “Small Form Factor”, lo stesso non si può dire dei partner che, al pari di quanto visto per la serie RTX 40 e la più recente RTX 5080, non si sono risparmiati per dimensioni e densità dei sistemi di dissipazione.

La proposta di NVIDIA è apprezzabile soprattutto dal punto di vista ingegneristico, tuttavia, le soluzioni custom come quella di MSI sono altrettanto evolute pur non rinunciando a sistemi di dissipazione a dir poco mostruosi. In questo contesto, se la MSI VANGUARD RTX 5080 ci era sembrata mastodontica, questa MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC va ancora oltre, possiamo dire spingendosi al limite come del resto tutti i modelli flagship dei competitor diretti.

Detto questo, fenomeno già visto con la RTX 4090, MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC è una scheda che occupa praticamente quattro slot; lunga 35,9 centimetri per un peso di 2,84 chilogrammi, va installata nel case con l’apposito supporto che viene fornito in dotazione insieme all’adattatore PCI-E 16pin-4x 8 pin.

Il nuovo adattatore presenta un nuovo connettore PCI-E 16pin giallo per individuare qualora non venga perfettamente inserito nella scheda; non vale solo per MSI, ma in linea di massima sconsigliamo questo approccio sia sulla GeForce RTX 5090 che sulla GeForce RTX 5080, proponendo vivamente un alimentatore moderno che supporti il connettore PCI-E 12V-2×6 da 600 watt e lo standard ATX 3.1 e PCI-E 5.1.

Passando oltre, la cura estetica e la qualità racchiusi da MSI in questa scheda sono notevoli, ribadiamo, qualora ce ne fosse bisogno, non per tutti i gusti e soprattutto per tutti i portafogli. La nuova serie MSI SUPRIM si aggiorna per quanto riguarda il sistema di dissipazione, il nuovo HYPER FROZR con tre ventole STORMFORCE a 7 pale e una camera di vapore rivista nettamente più efficiente.

Il gigantesco corpo dissipante in alluminio, nonché le lamelle che lo compongono, prevedono un particolare design che migliora l’airflow e, allo stesso tempo, smaltiscono il calore che dalla camera di vapore passa attraverso 11 solide heatpipe in rame (o Core Pipe come le chiama MSI). Il risultato dovrebbe essere simile a quello visto sulla già ottima MSI VANGIARD RTX 5080, ma lo metteremo alla prova con test dedicati successivamente.

Previous Next Fullscreen

Curata anche sotto il profilo della componentistica e della solidità, la scheda MSI presenta un massiccio back-plate con una particolare trama che sicuramente conferisce una certa eleganza. Non manca una dose di illuminazione ARGB, gestibile via software con MSI Center; c’è anche MSI Afterburner, utility che conosciamo bene e che ci dirà anche se su questa scheda c’è ancora margine di miglioramento in quanto a frequenze di clock.

Scheda tecnica MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC

Un breve sguardo alle specifiche tecniche dettagliate della MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC:

GPU GB202-300

Streaming Multiprocessor 170

CUDA Core 21.760

Tensor Core 680

TMU 680

RT Core 170

Frequenza GPU 2.565 MHz (Founders Edition 2.407 MHz)

(Founders Edition 2.407 MHz) Memoria 32 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 512 bit

Larghezza di banda memoria 1,79 TB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 600 watt (Gaming) / 575 watt (Silent) (Founders Edition 575 watt)

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Recensione MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC: la nostra prova

Vista la carta d’identità di questa MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC, passiamo ora alla pratica con la prova sul campo. Per l’occasione manterremo la stessa configurazione hardware utilizzata per i test sulla MSI GeForce RTX 5080 VANGUARD SOC, se non altro perché abbiamo ripetuto tutti i test grafici e possiamo paragonare in modo più attendibile i risultati della GeForce RTX 5090.

Piattaforma di test

Schede video: MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Radeon RX 7900 XTX

Processore: Intel Core i7-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: Gigabyte Z790 AORUS ELITE X Wi-Fi 7

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Viste le doti della scheda, abbiamo deciso di testare i giochi con le tre risoluzioni più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P; a seguire la suite software utilizzata che include anche altri applicativi come benchmark sintetici e test relativi alla produttività.

Giochi:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

V-Ray

Indigo

Blender Open Data

Recensione MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC: test termici, consumi e overclock

La MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC è una delle custom migliori che possiamo trovare in circolazione per quanto concerne la dissipazione; al pari dei modelli flagship dei competitor, offre il meglio della tecnologia MSI e questo si evince facilmente nei grafici a seguire.

Per l’occasione la scheda MSI è stata provata su benchtest open-air orizzontale, senza ulteriori ventole aggiuntive che a quanto pare non servono molto visti i risultati. Le temperature più alte le rileviamo ovviamente con gestione automatica delle ventole, ma questo solo fino a quando la GPU non raggiunge un target che porta a un incremento della velocità di rotazione.

In questo caso tocchiamo un picco di 65 gradi sulla GPU e 60 sulle memorie, mentre sempre su FurMark, ci stabilizziamo rispettivamente a 54 °C e 46 °C se utilizziamo le ventole a pieno regime (ottimo). Ovviamente c’è un prezzo da pagare in termini di rumorosità, 59 dBA a pieni giri (3.000 RPM), mentre una buona via di mezzo potrebbe essere settare le ventole al 50-60% quando i carichi si fanno pesanti (arriva anche molta aria fresca sul connettore PCI-E).

Riguardo i consumi, la scheda si conferma abbastanza energivora, toccando dei picchi nel gaming 4K di 592 watt (BIOS GAMING) con una media di 508 watt, ovvero circa 90 watt in più del consumo medio di una GeForce RTX 4090. Riguardo i consumi però, abbiamo condotto una sessione ad hoc che farà parte di un approfondimento dedicato, rimanete sintonizzati su TuttoTech.

Anche per l’overclock non vi anticipiamo nulla, o meglio, abbiamo overcloccato la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC e vi possiamo dire che ha diverso margine di miglioramento su memorie e GPU, senza intaccare i consumi globali.

MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC: ecco come va nei giochi

Le prestazioni della GeForce RTX 5090 sono già notevoli, ma MSI ci mette del suo e grazie all’overclock di fabbrica permette alla SUPRIM SOC di staccare ancora di più la GeForce RTX 4090, soprattutto nella suite di ULBenchmark dove la media sui test 3DMark è del +44% a favore della flagship Blackwell.

Previous Next Fullscreen

Nel gaming in 4K le cose vanno nella stessa direzione, molto dipende dal titolo preso in esame, ma su 10 giochi rileviamo una vantaggio medio della GeForce RTX 5090 del 31,3% rispetto alla GeForce RTX 4090 Ada Lovelace. Se passiamo a uno scenario dove abilitiamo il ray-tracing e il DLSS, la GeForce RTX 5090 può contare sul nuovo DLSS 4 con Multi Frame Generator, staccando in modo importante la RTX 4090, ma anche la GeForce RTX 5080 che supporta il MFG con modelli Transofrmer 4X.

Previous Next Fullscreen

In ambito produttività, AI e rendering, la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC dimostra di essere altrettanto potentissima, riuscendo a stracciare qualsiasi scheda che si possa paragonare in ambito consumer.

Quanto costa e dove acquistare MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC

Lo abbiamo anticipato e sottolineato più volte, la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC non è una scheda per tutti, ma allo stesso tempo è una scheda che tutti vorrebbero nel proprio case. Sulla questione prezzi e disponibilità ci sono diverse discussioni, diatribe al momento non proprio definite che si scontrano principalmente con una scarsa disponibilità che di sicuro impatta sui prezzi (non dimentichiamo neanche i furbetti però).

Fatta questa premessa, MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC è ampiamente sopra il prezzo di listino suggerito da NVIDIA per la Founders Edition (che comunque lascia ormai il tempo che trova). Attualmente si può acquistare, o meglio, preordinare, a poco più di 3.000 euro; al momento non l’abbiamo ancora avvistata, ma la nuova flagship MSI dovrebbe arrivare a breve anche su Amazon.

Considerazioni

Tiriamo le somme sulla NVIDIA GeForce RTX 5090 e in particolare su questa fantastica custom MSI, a dir poco impressionante per dimensioni, ma ancora di più se pensiamo alle prestazioni offerte e al sistema di dissipazione implementato dal produttore.

In linea di massima confermiamo che la nuova ammiraglia NVIDIA va almento un 30% in più rispetto alla sua antenata GeForce RTX 4090, questo nel gaming 4K maxato; lo scarto con ray-tracing, DLSS attivo e tutte le impostazioni del caso può variare in base al titolo, ma il salto prestazionale si sente in modo particolare nei benchmark sintetici come quelli del 3DMark (riescono a sfruttare bene tutto l’hardware).

La GeForce RTX 5090 consuma però anche molto di più della GeForce RTX 4090, risultando in media 90 watt più esigente nel gaming a 2160P, con picchi però che si avvicinano a 600 watt se proviamo a forzare particolari scenari di stress-test. Riguardo la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC, probabilmente è una delle migliori custom con dissipazione ad aria, già overcloccata di fabbrica e con molto margine per gli amanti del tuning; un prodotto pensato per battagliare con le varie AORUS MASTER e ASUS ROG ASTRAL, che in sostanza poche tasche possono permettersi.

La scheda MSI è davvero notevole e occupa praticamente quattro slot, impeccabile sotto il profilo estetico e costruttivo, monta un dissipatore a dir poco mastodontico che garantisce ottime temperature anche sotto carichi impegnativi, staccando in modo importante il sistema di dissipazione della Founders Edition che per via delle dimensioni ultra-compatte deve fare i conti con temperature nettamente più alte (memorie in primis).

Se volete approfondire ulteriormente sulla NVIDIA GeForce RTX 5090, in particolare su consumi e sulla diatriba riguardo il connettore PCI-E, rimanete sintonizzati perchè a breve pubblicheremo un articolo ad hoc con tutte le prove del caso.