NVIDIA GeForce RTX 5070 è finalmente tra noi. Dopo il lancio di ieri relativo alla Founders Edition, oggi è il giorno dei modelli custom dei partner, pronti a mostrare numerose varianti che, nella maggior parte dei casi, offrono anche un discreto overclock di fabbrica rispetto alle specifiche reference di NVIDIA.

La GeForce RTX 5070 è la quarta scheda grafica della linea GeForce RTX 50, l’ultima generazione NVIDIA che come ben sappiamo utilizza l’architettura GPU Blackwell su nodo produttivo TSMC 4N. La piccola di casa Blackwell, che il mese prossimo sarà seguita dalle ultime iterazioni per la fascia bassa serie GeForce RTX 5060, arriva in un momento molto delicato per il produttore e soprattutto per il mercato delle schede grafiche consumer. Ora vedremo perché.

Chi ci ha seguito, sarà sicuramente al corrente delle problematiche emerse nelle ultime settimane su alcune GeForce RTX 50; si parla di connettori, unità con ROP mancanti e diverse segnalazione di instabilità sui driver che però NVIDIA sembra aver prontamente corretto con l’ultima versione del proprio software. Se a questo aggiungiamo la disponibilità molto risicata e i prezzi che, di conseguenza, non possono essere ai livelli MSRP dichiarati, il quadro della situazione è piuttosto complesso e l’azienda di Jen-Hsun Huang non ha molto margine di errore, quantomeno se la guardiamo dal punto di vista dell’utenza.

Ma non è tutto, anzi il bello deve ancora venire. Oggi debuttano anche le AMD Radeon RX 9070 con prezzi a dir poco competitivi (questo poi lo verificheremo ovviamente) e prestazioni che sulla carta mirano direttamente a contrastare sia questa GeForce RTX 5070 (Radeon RX 9070) che la sorella maggiore GeForce RTX 5070 Ti (Radeon RX 9070 XT).

Fatta questa lunga ma doverosa introduzione, oggi recensiremo la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC, probabilmente una delle custom più valide della GeForce RTX 5070 che, al pari della variante GeForce RTX 5070 Ti che avevamo provato, dovrebbe garantire ottime temperature di esercizio e un sostanzioso margine per incrementare le frequenze.

NVIDIA GeForce RTX 5070: la lotta nella fascia media si fa sempre più dura

La GeForce RTX 5070 utilizza una GPU NVIDIA Blackwell GB205, un chip da 263 mm² che integra 31,1 miliardi di transistor, ovvero circa un terzo della mostruosa GeForce RTX 5090 (Recensione). Della serie GeForce RTX 50 e dell’architettura Blackwell abbiamo parlato in diverse occasioni e sappiamo bene tutte le novità hardware e soprattutto software, ovvero quello che NVIDIA sa bene essere il suo punto di forza rispetto al competitor (almeno finora).

Sia chiaro, i miglioramenti gen su gen portati da Blackwell rispetto ad Ada Lovelace (GeForce RTX 40) passano anche per un aggiornamento sostanziale delle componenti hardware, senza però dimenticare che in questi casi molto dipende dalla configurazione finale della GPU scelta dal produttore per un determinato prodotto.

Grazie all’architettura Blackwell, le GPU NVIDIA si aggiornano con Tensor Core di 5a generazione, RT Core di quarta generazione, memorie GDDR7 e, non per ultima, l’introduzione dell’interfaccia PCI-E 5.0. La serie GeForce RTX 50 punta molto sulle potenzialità dell’AI, non solo per migliorare l’esperienza in gaming, ma anche per la resa in ambito produttività e nel calcolo puro; rimanendo in tema, meritano sicuramente una menzione i nuovi Encoder NVENC 9a gen e il supporto per il calcolo FP4 (vedi Tensor Core).

Oltre all’hardware come detto c’è una parte importante e imprescindibile legata al software; parliamo ovviamente della tecnologia di Super Sampling DLSS 4 con Multi Frame Generator e modelli Transformer che, come visto anche nei nostri benchmark dedicati, permettono ora di utilizzare diversi preset per quanto riguarda la generazione e l’interpolazione di fotogrammi; se con il DLSS 3 era possibile raddoppiare il numero di frame generati, con i nuovi modelli lo scaling può salire fino a 3X o 4X (ma non prendiamolo alla lettera ovviamente).

Sempre lato software e innovazione, ricordiamo anche Reflex 2 per ridurre le latenze e, cambiando invece ambito, il nuovo RTX Neural Shaders che, almeno al momento, non abbiamo visto ancora al massimo delle sue potenzialità (questione di tempo). Tornando invece alle caratteristiche prettamente tecniche della NVIDIA GeForce RTX 5070, sulla carta non rileviamo uno stravolgimento delle specifiche rispetto alla sua antenata, la GeForce RTX 4070.

Il salto prestazionale rispetto alla precedente generazione si concretizza in un incremento dei Cuda Core che, rispetto alla GeForce RTX 4070, vedono la nuova arrivata offrire 6.144 Cuda Core (vs 5.888), circa 1.000 unità in meno rispetto a una GeForce RTX 4070 SUPER per intenderci; confrontata alla sua diretta antenata, la GeForce RTX 5070 incrementa gli RT Core da 46 a 48, così come passano da 184 a 192 i Tensor Core.

Il sottosistema VRAM viene migliorato sicuramente dalle nuove GDDR7 28 Gbps, utilissime per incrementare la larghezza di banda oltre il 50%, pur mantenendo lo stesso quantitativo di memoria (12 GB) e la stessa interfaccia (192 bit). Da questo punto di vista quindi ci sorprende un po’ che il TBP sia salito sostanzialmente, passando dai 200 watt di una RTX 4070 a 250 watt della neoarrivata GeForce RTX 5070 (+25%).

L’alimentazione ausiliaria della scheda è affidata al solito connettore PCI-E 16pin; non sappiamo se visto il TBP arriveranno anche modelli col classico connettore PCI-E 8pin (non sarebbe male), mentre per quanto concerne l’output video avremo a disposizione tre Display Port 2.1b e una HDMI 2.1a.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC: design e caratteristiche

Avendo provato recentemente la Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC, abbiamo molto chiari i miglioramenti gen su gen apportati da Gigabyte sulla serie GeForce RTX 50 Gaming. La linea di schede grafiche Gigabyte Gaming è tra le più appetibili nel catalogo dell’azienda taiwanese, non solo perché offre qualità e un ottimo sistema di dissipazione, ma anche perché mantiene “alcune” caratteristiche riservate ai modelli top con un prezzo decisamente più competitivo.

Non sorprende che quindi che la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC sia praticamente identica alla sorella maggiore, se non fosse per le specifiche della GPU e per un corpo lamellare più compatto che ovviamente deve fare i conti con una GPU più semplice da raffreddare (oltre che con meno VRAM).

Gigabyte offre un design rivisto, più curato se vogliamo e sempre con quel tocco di originalità che deve fare colpo sui gamer grazie anche a una gradevole illuminazione RGB personalizzabile. Rimanendo in tema, spicca sicuramente il sistema di illuminazione RGB Halo posto sulle tre ventole Hawk e il logo aziendale RGB con un pannello scorrevole che permette di coprirne i led per lasciare illuminare invece la parte posteriore/laterale della scheda.

Il sistema di dissipazione adoperato dagli ingegneri Gigabyte è il classico WindForce, come detto con tre ventole proprietarie ad alte prestazioni Hawk, back-plate e l’ormai immancabile Screen Cooling che facilita il passaggio e lo smaltimento dell’aria calda sul retro del PCB e della scheda. In questo caso non c’è una camera di vapore (che come vedremo non serve vista la GPU), ma un’ampia base in rame nichelato che raffredda GPU e memorie, collegata a una serie di heatpipe (sempre in rame) che attraversano a loro volta un massiccio corpo lamellare.

L’estetica (della cover s’intende) come detto è molto simile alla GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC, davvero niente male col nuovo approccio che Gigabyte definisce multi-strato e con un effetto di solidità conferito senza dubbio dalla struttura rinforzata del telaio. Altri accorgimenti comuni alla RTX 5070 Ti che abbiamo rilevato sono il gel conduttivo in luogo dei classici pad termici per VRM e memorie, il Dual-BIOS e, non per ultimo, il Power Indicator che segnala anomalie sul connettore di alimentazione con tanto di led.

Aggiungiamo in coda la comoda staffa di supporto per l’installazione della scheda nel case e i software proprietari a marchio Gigabyte, ovvero Gigabyte Control Center (con Fusion RGB 2.0) e AORUS Graphics Engine, utilissima per l’overclock di GPU e memorie.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5070

Prima di procedere con la nostra sessione di test, vediamo nel dettaglio la scheda tecnica della GeForce RTX 5070 in questa variante molto curata Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC che, a differenza delle specifiche di riferimento NVIDIA, presenta come al solito un incremento della frequenza Boost già di fabbrica; per comodità a seguire trovate anche quella della GeForce RTX 4070.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC GPU GB205-300

Streaming Multiprocessor 48

Cuda Core 6.144

Tensor Core 192

TMU 192

RT Core 48

Frequenza GPU 2.625 MHz (Reference 2.512 MHz)

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 4070

GPU AD104-250

Streaming Multiprocessor 46

Cuda Core 5.888

Tensor Core 184

TMU 184

RT Core 46

Frequenza GPU 2.475 MHz

Memoria 12 GB GDDR6X

Velocità memoria 21 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 504,2 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 200 watt

Interfaccia PCI-E 4.0

Output video 3x Display Port 1.4a, 1x HDMI 2.1a

Recensione NVIDIA GeForce RTX 5070: la nostra prova con la custom Gigabyte

Esaminate caratteristiche, novità e specifiche tecniche, vediamo ora come si comporta la nuova arrivata in casa NVIDIA alle prese con la nostra suite di benchmark. La novità in questo caso è rappresentata dall’ingresso in campo della AMD Radeon RX 9070, inclusa ovviamente nei grafici per una comparazione diretta; a tal proposito, vi anticipiamo che a breve pubblicheremo una comparativa ad hoc che vede di fronte solo GeForce RTX 5070 e Radeon RX 9070.

Per essere del tutto precisi, non avevamo sotto mano la vecchia NVIDIA GeForcw RTX 4070 liscia, ma con la presenza della 4070 SUPER nel nostro database questa mancanza viene compensata senza problemi (la useremo infatti come riferimento).

Per l’occasione abbiamo messo in piedi la seguente piattaforma di test

Schede video: NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 9070

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

La suite di benchmark adoperata per saggiare le prestazioni della GeForce RTX 5070 è la stessa adoperata nei giorni scorsi per le recensioni degli altri modelli NVIDIA GeForce RTX 50; eccola nel dettaglio:

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

V-Ray

Indigo

Blender Open Data

Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC: temperature, consumi e overclock

Partiamo subito con il test relativo alle temperature di esercizio, ambito dove non avevamo molti dubbi sulla resa della scheda Gigabyte, soprattutto sapendo di cosa è capace il sistema di dissipazione in dotazione. Il dissipatore, come previsto, sembra essere quasi sovradimensionato, motivo che spiega valori molto contenuti per GPU e memoria; l’unica volta che abbiamo visto salire la temperatura della GPU Blackwell sopra i 60 °C è stato nel momento un cui abbiamo lasciato gestire il regime rotativo delle ventole alla scheda grafica.

Alle prese con lo stress-test di FurMark, la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC riesce a stabilizzarsi sotto i 60 °C già con ventole al 50%, valore che consigliamo visto anche il rumore prodotto a tale regime. La differenza tra ventole impostate al 50% e al 75% si fa sentire, ma per 10 dBA di rumore si può tranquillamente sacrificare qualche grado sui chip. Anche i consumi sono in piena regola; il picco registrato sotto carico coincide coi dati NVIDIA (250 watt), mentre ci riserviamo di condurre una sessione a parte per i consumi della scheda nel gaming.

Ultime, non per importanza, le doti di overclock. La GeForce RTX 5070 conferma in pieno le ottime capacità delle schede grafiche GeForce RTX 50 a operare fuori specifica, questo sia con impostazioni di fabbrica che modificando il Power Limit. Nel caso della Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC è possibile impostare un +20% che però, come già rilevato sulla variante GeForce RTX 5070 Ti, non è del tutto necessario.

Senza modificare i parametri di potenza, la GPU Gigabyte mostra un potenziale a dir poco impressionante, garantendo un incremento della frequenza di clock nell’ordine di 500 MHz (che sono tanti). Sicuramente il TBP così contenuto può aiutare, mentre parlando di overclock “limite” il nostro risultato migliore ha visto la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC spingersi a +550 MHz sulla GPU e ben 6 Gbps sulle memorie GDDR7 (ovvero 34 Gbps).

NVIDIA GeForce RTX 5070: ecco come va nei giochi e nella produttività

Senza ulteriori giri di parole, passiamo ai fatti e vediamo come se la cava la GeForce RTX 5070 nei benchmark sintetici del 3DMark. Sulla carta era difficile prevedere quale scheda avrebbe avuto la meglio, se la nuova AMD o la NVIDIA, ma ora sembra abbastanza ovvio che la Radeon RX 9070 è in grado di battere la nuova proposta NVIDIA in quattro dei cinque benchmark inclusi nella prova.

La GeForce RTX 5070 ha la meglio solo nel test Speedway, mentre riesce a essere spesso più veloce della GeForce RTX 4070 SUPER, che comunque vanta più unità di elaborazione a parità di memoria grafica (12 GB).

Nei giochi invece la situazione è più articolata. Nei titoli utilizzati per misurare le prestazioni, la NVIDIA GeForce RTX 5070 riesce a battere la Radeon in 4 giochi su dieci; la scheda AMD invece risulta avanti in cinque giochi con un pari nel benchmark di Control (raster).

Quando la palla passa in mano al ray-tracing invece, la nuova GPU NVIDIA mostra prestazioni superiori, figlie sicuramente di un ottimo hardware, ma anche di un supporto software migliore (quantomeno nei giochi adoperati); la nostra suite non prevede al momento titoli che supportano FSR 4, mentre per NVIDIA ecco cosa può fare il DLSS 4 con MFG sulla GeForce RTX 5070 in titoli come Cyberpunk 2077 e Alan Wake 2.

Test produttività

Venendo ai benchmark relativi alla potenza di calcolo, AI e rendering, notiamo subito che la GeForce RTX 5070 eguaglia una GeForce RTX 4070 Ti nel test V-Ray e in Blender, risultando superiore a una Radeon RX 9070 su Geekbench 6 e Indigo, ma rimanendo dietro quest’ultima nella prova relativa a Geekbench AI.

I numeri però rendono l’idea meglio delle parole:

Quanto costa e dove acquistare la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC

La NVIDIA GeForce RTX 5070 ha un prezzo di listino che in Italia è fissato a 659 euro; una lievitazione secondo noi leggermente eccessiva se la paragoniamo al prezzo MSRP di NVIDIA pari a 549 dollari (lo stesso della Radeon RX 9070 per intenderci). Al momento non sappiamo neanche noi quanto costerà realmente la controproposta AMD, ma se la nuova GPU NVIDIA rimane in questo range potrebbe scontrarsi pericolosamente con la GeForce RTX 4070 SUPER.

A parità di prezzo potrebbe anche essere conveniente, ma ricordiamoci bene che le custom come questa Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC, di cui ancora non sappiamo il costo ufficiale, costano sempre di più rispetto al prezzo MSRP. La scheda Gigabyte comunque dovrebbe essere presto disponibile presso i maggiori rivenditori e partner, inclusa Amazon Italia; vi terremo aggiornati in caso di novità riguardo i vari prezzi di listino.

Considerazioni

Giunti al termine di questa prova sulla GeForce RTX 5070, possiamo subito affermare che la nuova GPU NVIDIA per la fascia media del segmento gaming si è comportata da manuale. Per “manuale” intendiamo che, preso atto delle specifiche e della resa dei modelli GeForce RTX 50 di fascia più alta, questa Blackwell GB205-300 mostra prestazioni in linea al numero di Cuda Core, RT Core e Tensor Core in dotazione, inferiori a quelli di una GeForce RTX 4070 SUPER/ 4070 Ti, ma con prestazioni spesso superiori o comunque in linea a queste ultime (sicuramente ci sarà una GeForce RTX 5070 SUPER).

L’aggiornamento a una GeForce RTX 5070 è consigliabile, o meglio più appetibile, per un utente che proviene da una serie GeForce RTX 2070 o RTX 3060/3070, ma non dimentichiamo che il supporto per il DLSS 4 con Multi Frame Generator e preset 3X/4X rimangono ancora un punto a favore delle GPU GeForce RTX 50 Blackwell, anche rispetto ad Ada Lovelace.

Parlando invece della rinnovata sfida tra NVIDIA e AMD, con la Radeon RX 9070 in questo caso, è evidente che RDNA 4 darà filo da torcere alla serie RTX 5070. La proposta AMD è molto valida ma secondo noi ha bisogno di rodaggio e soprattutto di FSR 4; da questo punto di vista NVIDIA è ancora avanti, in primis per supporto, ma più in generale anche per il livello raggiunto dalla sua tecnologia di Super Sampling.

Per la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC, si possono fare più o meno le stesse considerazioni, ampliando ovviamente la discussione alla parte relativa al sistema di dissipazione e all’estrema propensione all’overclock. In quest’ottica, abbiamo visto una scheda molto simile alla sorella maggiore GeForce RTX 5070 Gaming OC, decisamente valida sotto il profilo delle temperature (non tanto rumorosa), ma anche per quanto concerne design e qualità costruttiva. Il nuovo modello di Gigabyte si conferma molto valida anche come scelta ideale per chi mira all’overclock, soprattutto perché l’azienda ha curato come al solito il BIOS, lasciando tra le altre cose un margine molto sostanzioso sul Total Board Power (+20%).