Apple ha presentato ufficialmente il nuovo AirTag di seconda generazione, versione rivista e corretta del dispositivo che da anni aiuta “a non perdere di vista e a trovare gli oggetti a cui teniamo di più“.

Tra le peculiarità del modello di seconda generazione, che arriva a quasi cinque anni di distanza dal primo, rientrano un raggio d’azione più ampio, un altoparlante più potente, alcuni miglioramenti dal punto di vista delle funzionalità e un prezzo più basso, considerando il listino “originale”.

Apple ha presentato l’AirTag di seconda generazione

Apple ha mantenuto invariato il design esterno nel passaggio dall’AirTag originale al nuovo modello di seconda generazione, forte probabilmente della riconoscibilità di questo dispositivo che, come sottolineato dal colosso di Cupertino “è pensato solo per tracciare gli oggetti e offre le protezioni più avanzate del settore contro i tracciamenti indesiderati”.

Dal punto di vista della qualità costruttiva, AirTag di seconda generazione è realizzato con l’85% di plastica riciclata per il guscio e gode della certificazione IP67 per la resistenza a polvere e acqua (immersioni fino a 1,5 metri per 30 minuti). La batteria è sostituibile, del tipo CR2032 (a “bottone”).

Rispetto al modello di prima generazione, è stato rinnovato il design interno: ciò ha consentito al team di sviluppo di intgrare un altoparlante più potente del 50% che consente all’AirTag di essere “sentito” dal doppio della distanza.

AirTag di seconda generazione offre inoltre una portata più ampia di 1,5 volte, per migliorare ulteriormente la qualità del tracciamento dei nostri oggetti: ciò è reso possibile dal chip Apple Ultra Wideband di seconda generazione, lo stesso che troviamo su iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch Series 11.

Abbiamo poi un chip Bluetooth aggiornato che estende il raggio di localizzazione degli oggetti. Come di consueto, il dispositivo funziona esclusivamente con la rete Dov’è di Apple e può essere condiviso con un massimo di cinque persone per permetterne l’uso “in famiglia”, attaccato agli oggetti condivisi (come ombrelli, bici o chiavi dell’auto).

Funzioni dell’AirTag di seconda generazione

Dal punto di vista delle funzionalità, Posizione precisa viene estesa anche agli Apple Watch, offrendo agli utenti in possesso di uno smartwatch (compatibile) del colosso di Cupertino di sfruttare appieno questa potenzialità anche dal polso e non solo dall’iPhone o dall’iPad.

Tra le altre funzionalità rientrano la Modalità smarrito (se il localizzatore viene rilevato da un dispositivo nella rete Dov’è, l’utente riceve una notifica e può decidere se mostrare le sue informazioni di contatto se AirTag viene “toccato” con uno smartphone dotato di NFC), la Condivisione della posizione (che si interrompe automaticamente quando l’utente rientra in possesso dell’oggetto o dopo sette giorni) e le funzionalità di privacy per Scoraggiare il tracciamento indesiderato (iPhone e telefoni Android si accorgono se un AirTag sconosciuto si sta spostando con noi e mandano un avviso).

Dal punto di vista della configurazione non cambia nulla rispetto al passato: basta un tap per far sì che AirTag di seconda generazione si colleghi a un iPhone o a un iPad compatibili; l’utente dovrà solo rinominarlo e agganciarlo all’oggetto che vuole localizzare; le notifiche del localizzatore possono arrivare anche su Apple Watch.

Apple ha spoilerato l’arrivo di iOS, iPadOS e watchOS 26.2.1

Scorrendo il comunicato fino alla fine, scopriamo che la funzionalità Posizione precisa su Apple Watch richiede almeno un Apple Watch Series 9 o un Apple Watch Ultra 2 con watchOS 26.2.1 per funzionare. Questo è uno spoiler a tutti gli effetti, dato che questo aggiornamento minore di watchOS 26 non è ancora stato rilasciato al pubblico.

watchOS 26.2.1 non è però l’unico aggiornamento minore atteso a brevissimo: nella scheda tecnica del localizzatore, infatti, scopriamo che tra i “requisiti di sistema e compatibilità” rientrano iPhone con iOS 26.2.1o successivo e iPad con iPadOS 26.2.1 o successivo.

L’indiscrezione circolata un paio di settimane fa che parlava di aggiornamenti minori prima di iOS 26.3 e soci, fermi ancora alle Beta 2, si è dunque rivelata corretta. Il rollout potrebbe avvenire già a partire da stasera alle 19 ore italiane.

Specifiche tecniche dell’AirTag di seconda generazione

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche dell’AirTag di seconda generazione.

Dimensioni: 31,9 x 31,9 x 8 mm

x x Peso: 11,8 grammi

Certificazione: IP68 (profondità massima di un metro fino a 30 minuti)

(profondità massima di un metro fino a 30 minuti) Speaker: integrato

Connettività: Bluetooth per la localizzazione di prossimità UWB (chip di seconda generazione) per la funzione “Posizione precisa” NFC per la modalità “Smarrito”

Sensori: Accelerometro

Batteria: sostituibile (tipo CR2032)

(tipo CR2032) Compatibilità: iPhone con iOS 26.2.1 o successivo iPad con iPadOS 26.2.1 o successivo Apple Watch con watchOS 26.2.1 o successivo



Galleria immagini dell’AirTag di seconda generazione

Disponibilità e prezzo dell’AirTag di seconda generazione

Il nuovo AirTag di seconda generazione è già disponibile al pre-ordine su Apple Store e sarà disporibile nei negozi fisici e sullo store online della Mela morsicata nei prossimi giorni. Il dispositivo sarà acquistabile prossimamente anche presso rivenditori autorizzati.

Sul fronte del listino prezzi, AirTag di seconda generazione viene proposto in confezione singola e in confezione da quattro; tramite i canali ufficiali (store online e negozi fisici), è possibile personalizzare gratuitamente il localizzatore con una incisione; ecco il listino ufficiale, ribassato di qualche euro rispetto al listino “originale” del vecchio modello (che si trova in offerta a 29 euro su Amazon):

Confezione da un pezzo al prezzo di 35 euro

al prezzo di Confezione da quattro pezzi al prezzo di 119 euro

Con il localizzatore di seconda generazione debutta il portachiavi AirTag in tessuto FineWoven, realizzato con acciaio inossidabile e microtwill (simile alla pelle scamosciata). L’accessorio è disponibile in cinque colorazioni (Arancione volpe, Viola mezzanotte, Blu navy, Muschio, Nero) e viene proposto al prezzo di listino di 45 euro.