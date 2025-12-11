Con il 2026 ormai alle porte, e con Apple che come sempre pianifica i lanci con largo anticipo e un’estrema attenzione alla segmentazione della gamma, si intensificano le indiscrezioni su ciò che il colosso di Cupertino avrebbe in programma per la linea iPad del prossimo anno. Questa volta però, non si tratta di rumor generici: un documento di codice interno di Apple, proveniente da una build pre-release di iOS 26, mostra in maniera piuttosto chiara quali modelli arriveranno nel primo semestre del 2026.

Secondo quanto emerso, la strategia di Apple punta a un aggiornamento deciso sia per il modello base, con l‘arrivo del chip A19, sia per l’iPad Air che dovrebbe compiere il salto al più recente M4. Una scelta che, come spesso accade quando Apple decide di spingere sull’hardware, sembra pensata per rendere più uniforme l’accesso alle funzionalità di Apple Intelligence, attualmente limitate a dispositivi con chip più moderni.

Cosa sappiamo sugli iPad in arrivo nel 2026

Il nuovo iPad entry level, identificato internamente dai codici J581 e J582, rappresenta probabilmente l’aggiornamento più significativo degli ultimi anni; stando a quanto emerso finora:

sarà alimentato dal chip A19 , lo stesso utilizzato su iPhone 17

, lo stesso utilizzato su iPhone 17 offrirà un incremento di prestazioni di circa il 50% rispetto all’A16 presente sull’attuale undicesima generazione

rispetto all’A16 presente sull’attuale undicesima generazione disporrà di 8 GB di RAM contro i 6 GB del modello attuale

contro i 6 GB del modello attuale integrerà il chip wireless N1, introdotto con iPhone 17 e pensato per prestazioni più stabili e reattive.

Questo avvicinamento dell’iPad base ai modelli premium non è solo una scelta tecnica, l’A19 (oltre a fornire un multitasking più solido) garantirà la piena compatibilità con le funzionalità di Apple Intelligence, sempre più centrali nell’esperienza d’uso dei dispositivi Apple.

In termini di design, display e fotocamere non dovrebbero esserci cambiamenti di rilievo, Apple sembra volere concentrare gli sforzi sull’hardware interno, mantenendo una piattaforma familiare per il mercato scolastico e generalista.

L’altro protagonista delle informazioni emerse dal codice è il nuovo iPad Air M4, identificato dai codici J707, J708, J737 e J738; anche in questo caso, l’aggiornamento segue la linea già vista su altri dispositivi:

passaggio da M3 a M4 , con incremento prestazionale non enorme ma comunque rilevante per chi arriva da modelli più datati

, con incremento prestazionale non enorme ma comunque rilevante per chi arriva da modelli più datati presenza del chip N1 per migliori prestazioni wireless e minore latenza

per migliori prestazioni wireless e minore latenza design, display e fotocamere sostanzialmente invariati

Una strategia che Apple utilizza spesso e volentieri, aggiornare la piattaforma interna senza rivedere l’estetica, soprattutto quando si tratta di prodotti ponte tra fasce diverse. L’iPad Air M4 sembra posizionarsi proprio così, come un dispositivo chiave per offrire prestazioni vicine agli iPad Pro ma a un prezzo più accessibile.

Curiosamente, nel codice non appaiono riferimenti a nuovi iPad Pro e iPad mini (che i rumor vogliono aggiornato con OLED nella seconda metà del 2026), considerando che questi hanno cicli di aggiornamento meno regolari, non è escluso che Apple possa decidere di saltare direttamente il 2026 per alcuni modelli, o di pianificare un aggiornamento più distante. Va comunque ricordato che la fuga di notizie deriva da una prima build di iOS 26, quindi i piani potrebbero essere già cambiati.

Ad ogni modo, secondo le fonti l’iPad A19 e l’iPad Air M4 dovrebbero essere lanciati nel corso del 2026, con una probabilità molto alta che ciò accada nella finestra primaverile, come tradizione Apple. Il codice sembra infatti riferirsi a versioni più lontane nel ciclo di sviluppo (probabilmente iOS 26.4) che tipicamente coincidono con l’introduzione dei nuovi iPad.

Come spesso accade con aggiornamenti minori ma molto attesi, è possibile che Apple opti per un semplice comunicato stampa, oppure un evento compatto dedicato all’IA o alla smart home, qualora abbia abbastanza novità da presentare; i due iPad, da soli, difficilmente giustificherebbero un keynote completo.

L’indicazione più chiara che emerge da questa fuga di codice è una sola, Apple sta progressivamente uniformando l’hardware della gamma iPad per supportare pienamente Apple Intelligence, anche sui modelli più economici.

Il 2026 sarà un anno di rinnovamento equilibrato, senza rivoluzioni estetiche, ma con upgrade mirati per garantire prestazioni più elevate, autonomia delle funzioni IA e maggiore coerenza tra le varie fasce della lineup.