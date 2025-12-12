Le Apple AirTag hanno rappresentato, in questi ultimi anni, un dispositivo utile per il tracciamento dei più disparati oggetti personali, garantendo un buon livello di sicurezza, soprattutto quando ci si trova nei posti più affollati e (potenzialmente) rischiosi. In particolare, un leak delle ultime ore avrebbe svelato le cinque presunte novità di Apple AirTag 2, il nuovo modello che dovrebbe mandare in pensione quello precedente: scopriamole insieme nel dettaglio.

Apple AirTag 2: cosa possiamo aspettarci dal nuovo modello

Un recente report del portale Macworld avrebbe illustrato le possibili novità di Apple AirTag 2. Tra le caratteristiche principali troveremo probabilmente un migliore abbinamento con il dispositivo ad esse collegato attraverso la configurazione iniziale, oltre che una maggior precisione nelle funzionalità di localizzazione, in modo da identificare con più accuratezza la posizione precisa del dispositivo Apple in ogni momento.

A questo si potrebbe poi aggiungere un dettaglio preciso per il livello di ricarica di Apple AirTag 2, oltre che un miglioramento della localizzazione stessa durante le fasi di movimento attivo o nelle situazioni più affollate e caotiche. Tali informazioni, sebbene non ancora verificate, sarebbero state ricavate da alcune build interne di iOS 26, il più recente sistema operativo di iPhone.

Lo stesso report in questione suggerirebbe inoltre l’arrivo di una nuova versione di HomePod mini (confermata anche da rumor degli scorsi), che secondo alcuni leak precedenti dovrebbe essere verosimilmente alimentato dal chip S10.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice di Cupertino, che dovrà svelare anche il periodo d’uscita e il relativo prezzo di listino. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali direttamente da Apple, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.