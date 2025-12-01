DAZN rilancia la sua offerta più vantaggiosa in occasione del Cyber Monday. Dopo il successo del Black Friday, la piattaforma di streaming sportivo propone nuovamente l’abbonamento DAZN Full disponibile per tutti a soli 19,99 euro al mese per 3 mesi, senza vincoli di rinnovo. Un’occasione da non perdere per accedere a tutto il catalogo sportivo, comprese tutte le partite di Serie A e Serie B, al prezzo più basso dell’anno.

>> Attiva DAZN Full in sconto a 19,99 euro al mese << (fai login al tuo account DAZN per verificare se sei idoneo: l’offerta compare in un pop-up dedicato)

DAZN Full a 19,99 euro al mese per 3 mesi: che offerta!

Il piano DAZN Full è quello più completo della piattaforma e consente di seguire tutta la Serie A TIM in diretta streaming, la Serie B, la UEFA Europa League, le principali competizioni europee di calcio, il basket, il tennis, la MotoGP, la boxe e molto altro. Con questa offerta del Cyber Monday, tutti possono abbonarsi a 19,99 euro al mese per 3 mesi, invece del prezzo standard di 44,99 euro al mese. Si tratta di un risparmio di 25 euro al mese rispetto al piano mensile tradizionale, per un totale di 75 euro risparmiati sui primi 3 mesi. La promozione è disponibile per tutti ed è attivabile cliccando su Scegli Full in fase di acquisto abbonamento. L’offerta si riferisce al piano Full in versione mensile, quindi con possibilità di disdetta in qualsiasi momento senza obbligo di rinnovo. Attenzione: come indicato sul sito, la promozione è valida solo per oggi, 1 dicembre 2025, in occasione del Cyber Monday. Per verificare se il proprio account è idoneo, basta accedere con le proprie credenziali sul sito DAZN e controllare la presenza dell’avviso dedicato.

Cosa è incluso nell’abbonamento? Tutta l’offerta di DAZN, quindi: