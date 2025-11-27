Reolink è un marchio che, nel mondo della videosorveglianza, ormai non ha più bisogno di presentazioni. Nel suo catalogo trova spazio anche questa Reolink Elite Floodlight WiFi, una videocamera di sicurezza che punta tutto su qualità d’immagine e visione notturna avanzata. Il cuore del prodotto è il doppio obiettivo da 8 MP, che permette di ottenere una vista a 180° in 4K senza interruzioni, affiancato da due potenti fari LED che illuminano la scena quando la luce ambiente non è sufficiente.

Accanto a questo modello esistono varianti molto simili, come la Elite Pro Floodlight PoE, che rinuncia al Wi-Fi in favore del collegamento PoE (power over ethernet). In questo caso cambiano anche i sensori, che salgono a 16 MP, così da poter gestire uno streaming ad altissima risoluzione sfruttando la banda garantita dal collegamento cablato. Oppure la Elite XPro PoE, che rinuncia invece ai due faretti LED, affidandosi solo alle luci IR per la visione notturna.

In questa recensione vediamo nel dettaglio la Floodlight WiFi, sicuramente quella di più semplice installazione e che potrebbe essere ideale per la maggior parte dei nostri lettori, quali sono i suoi punti di forza e in che contesto ha senso installarla.

Non una semplice videocamera di sicurezza

Prima di addentrarci nelle specifiche tecniche della Reolink Elite Floodlight WiFi, vale la pena chiarire bene il concetto di base di questo prodotto, che non è una semplice videocamera di sicurezza, per almeno due motivi.

Da una parte ci sono i due obiettivi, che permettono una visione a 180° davvero molto ampia, ideale per monitorare porzioni di scena estese senza dover ricorrere a telecamere motorizzate con rotazione a 180° o 360°. Questo significa niente meccanismi in movimento soggetti a usura, ma un campo visivo largo e sempre pronto.

Dall’altra ci sono i due potenti fari LED integrati, capaci di arrivare a ben 3000 lumen di potenza luminosa. Possono essere sfruttati in vari modi: innanzitutto come forte deterrente per i malintenzionati, che si ritroveranno improvvisamente illuminati da una luce quasi accecante, inaspettata, amplificata dalla presenza di una sirena altrettanto potente (105 dB) per un’effetto assicurato.

Allo stesso tempo questi faretti possono essere usati come normale illuminazione per il cortile, il giardino o l’area esterna dove abbiamo installato il dispositivo. Sono orientabili a 360° e possono rimanere accesi per tutte le ore serali, diventando di fatto un sistema di illuminazione permanente.

In alternativa è possibile impostarli come luce di comfort, che si accende solo al rilevamento di un movimento: pensiamo ad esempio all’accesso al garage o al vialetto di casa. In più, grazie alla sensibilità della videocamera, si può scegliere per quali eventi attivare il faretto, escludendo ad esempio il passaggio di animali e limitando l’accensione al solo rilevamento di persone.

Il risultato è un prodotto estremamente versatile, che unisce videosorveglianza, illuminazione e funzione deterrente in un unico corpo, rendendolo adatto a moltissimi contesti diversi.

Caratteristiche tecniche della Relink Elite Floodlight WiFi

Video & Audio Tipo sensore Sensori CMOS da 1/2,7″ Risoluzione 5120 x 1552 (8 MP) a 20 fps Lente f = 2,8 mm fisso, F = 1,6 Angolo di visione Orizzontale: 180° – Verticale: 59° Visione notturna a infrarossi Fino a 30 m; LED IR 9 pezzi / 850 nm (commutazione automatica con filtro IR) Visione notturna a colori Con fari: 19 W, 3000 lumen, temperatura colore 3000K ~ 6000K Frame rate Main stream: 2–20 fps (predefinito 20 fps) – Sub stream: 4–20 fps (predefinito 20 fps) Bitrate Main stream: 3072–8192 Kbps (predefinito 5120 Kbps) – Sub stream: 256–2048 Kbps (predefinito 1024 Kbps) Audio Audio bidirezionale Alimentazione Requisiti di alimentazione CA 100–240 V, 50/60 Hz; CC 5 V 2 A (solo per la configurazione) Interfaccia Porta di alimentazione Porta di alimentazione CC Pulsante di reset Sì Slot microSD Supporta schede microSD fino a 512 GB Ingresso/Uscita audio Microfono e altoparlante integrati Connettività Wi-Fi Standard wireless IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n Bande supportate 2,4 GHz / 5 GHz (Dual-Band Wi-Fi 6) Sicurezza wireless WPA / WPA2 / WPA3 Software Browser supportati Edge, Chrome, Firefox, Safari Sistemi operativi Windows, macOS, iOS, Android Protocolli & standard HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P Accesso utente Max 20 utenti (1 amministratore + 19 utenti); fino a 12 stream simultanei (2 main + 10 secondari) Funzioni smart Allarme intelligente Rilevamento movimento, persone, veicoli, animali; avviso attraversamento linea; intrusione zona; stazionamento in una zona Modalità di registrazione Registrazione attivata dal movimento (predefinita); registrazione programmata; registrazione 24/7 Time Lapse Sì Compatibilità smart home Google Assistant Ambiente Temperatura di esercizio -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F) Umidità di funzionamento 10% ~ 90% Resistenza alle intemperie IP66 Dimensioni & peso Dimensioni 174 x 184 x 295 mm Peso 1321 g

Queste specifiche raccontano abbastanza bene la versatilità e la completezza di questo dispositivo, che parte da una solida base video e audio: due sensori da 8 MP e una visione fissa di circa 180° in orizzontale per 60° in verticale permettono di coprire un’area molto ampia senza bisogno di movimenti meccanici.

L’altro elemento chiave, come già accennato, sono i due fari da 19 W che arrivano fino a 3000 lumen e che possono essere regolati anche nella temperatura colore, compresa tra 3000 e 6000 K. In pratica si può scegliere se avere una luce più calda o più fredda in base al contesto e alle preferenze.

Da sottolineare che si tratta di una videocamera non a batteria: va collegata alla rete elettrica di casa e utilizza la porta USB-C solo per la fase di configurazione iniziale, non può quindi essere alimentata in modo permanente tramite Type-C.

Lato interfaccia troviamo uno slot per microSD fino a 512 GB, oltre a microfono e altoparlante integrati per l’audio bidirezionale. Il collegamento di rete avviene solo tramite Wi-Fi con supporto allo standard WiFi 6, quindi compatibile sia con reti a 2,4 GHz sia a 5 GHz.

Capitolo dimensioni e peso: qui la Elite Floodlight WiFi si fa sentire. Parliamo di circa 1,3 kg complessivi, con un corpo importante che deve ospitare non solo la parte video, ma anche i due faretti, decisamente generosi nelle dimensioni. È un prodotto che si nota, anche fisicamente, ma che trasmette un’ottima sensazione di solidità e qualità costruttiva, testimoniata anche dalla presenza della certificazione IP66.

Qualità video foto e audio

La qualità d’immagine, sia per foto che per video, è davvero di alto livello. Grazie all’illuminazione notturna, anche in condizioni di buio completo si riesce ad avere una visione a colori molto chiara di tutto ciò che accade all’interno dei 180° coperti dalla videocamera. In più è possibile regolare l’orientamento dei faretti per concentrare la luce solo sulle aree che ci interessano.

In alternativa si può contare anche sulla classica visione notturna a infrarossi, che rinuncia ai colori ma resta comunque molto efficace, con una scena ben leggibile e dettagli tutto sommato nitidi. Di giorno, come prevedibile, la situazione migliora ulteriormente: il 4K mostra il meglio di sé, con un livello di definizione molto alto e un quadro generale pulito.

Buona anche la sezione audio. I microfoni integrati sono sensibili e riescono a catturare anche i suoni più deboli, mentre l’altoparlante, pur non essendo particolarmente corposo, è più che sufficiente per gestire l’audio in diretta e comunicare attraverso l’app quando serve.

Per lo streaming si può scegliere tra due modalità: una più fluida, che privilegia la scorrevolezza, e una più “nitida”, che spinge alla massima qualità e risoluzione, in base sia alle esigenze del momento sia alle prestazioni della rete Wi-Fi. La gestione delle registrazioni è altrettanto flessibile: i file possono essere salvati nel cloud Reolink, su una scheda microSD inserita nello slot dedicato oppure archiviati su sistemi esterni come il server NVR Wi-Fi Reolink, l’Home Hub dell’azienda o ancora su un server FTP/NAS di terze parti, non c’è necessità di dover sostenere costi di abbonamento aggiuntivi.

L’app fa la differenza

Come spesso accade nel mondo dei prodotti tecnologici, la vera differenza la fa il software. Perché, se è vero che il mercato è pieno di videocamere di sicurezza, poche offrono il livello di controllo e personalizzazione che Reolink mette nelle mani dell’utente. Ed è proprio questa granularità a rendere l’esperienza molto più ricca e precisa rispetto a soluzioni concorrenti.

Dall’app si può regolare praticamente ogni aspetto: dal comportamento del rilevamento che genera notifiche e registrazioni, fino alla definizione delle aree in cui la videocamera non deve attivarsi. Si possono tracciare perimetri virtuali, configurare zone di attraversamento o di permanenza sospetta, regolare la sensibilità del sensore, introdurre un ritardo prima della registrazione o dell’allarme e persino filtrare gli eventi in base all’oggetto rilevato: persone, animali, veicoli o oggetti generici.

C’è poi tutta la parte relativa ai fari, che si può personalizzare altrettanto nel dettaglio: accensione fissa, lampeggio, attivazione solo per determinati eventi, oppure comportamento completamente manuale. Lo stesso vale per l’archiviazione dei file, dove possiamo impostare la sovrascrittura automatica o tenere una gestione completamente manuale.

E quando arriva il momento di rivedere quanto registrato, l’app offre una timeline chiara, con ricerca potenziata dall’AI e una visualizzazione delle clip semplice da interpretare. È un ecosistema completo, che offre tutto ciò che ci si può aspettare da una videocamera di sicurezza moderna e, in molti casi, anche qualcosa in più.

Perché comprarla

In questi giorni di Black Friday, la Reolink Elite Floodlight WiFi è proposta a 172,49€ invece di 229,99€. Un prezzo davvero competitivo se consideriamo la versatilità del prodotto e la possibilità di utilizzarlo non solo come videocamera di sicurezza tradizionale, ma anche come sistema di illuminazione intelligente e deterrente attivo contro i malintenzionati.

Nell’uso quotidiano funziona bene, è completa dal punto di vista software e offre una resa video eccellente, soprattutto grazie ai due obiettivi che coprono con facilità 180° di campo visivo, per questo è una soluzione che consigliamo soprattutto a chi deve monitorare aree esterne molto ampie

L’unico elemento da tenere presente è l’alimentazione: questa videocamera richiede la rete elettrica, quindi è necessario predisporre un punto luce o un collegamento fisso. Se invece cercate una videocamera completamente wireless, Reolink offre alternative molto valide come la Reolink Atlas, che funziona a batteria con supporto al pannello solare e non necessita di nessun collegamento alla linea elettrica.