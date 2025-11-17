A pochi giorni dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, Apple ha portato avanti il secondo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso che dovrebbe durare poco più di un mese e che storicamente non si è rivelato molto interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 3 di iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 Tahoe, watchOS 26.2 e tvOS 26. , per il momento nella sola versione “beta per lo sviluppo”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

Apple porta avanti il secondo ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 Tahoe, watchOS 26.2 e tvOS 26.2, versioni in anteprima che fanno parte del secondo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26. Per il momento non è arrivata una nuova build di visionOS 26.2 (potrebbe comunque essere questione di ore o giorni)

Affidandoci alla storia, questo ciclo di sviluppo dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la fine di dicembre (guardando alla precedente generazione, iOS 18.2 e soci vennero rilasciati l’11 dicembre 2024).

Scopriamo quindi i dettagli di queste nuove build in anteprima (che verranno presto rilasciate ai beta tester pubblici) ma, prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per le due versioni di macOS prescedenti a macOS 26:

Release Candidate 2 di macOS 15.7.3 Sequoia tramite la build 24G416 (sostituisce la 24G412 rilasciata come Release Candidate di macOS 15.7.3 Sequoia lo scorso 12 novembre)

(sostituisce la 24G412 rilasciata come Release Candidate di macOS 15.7.3 Sequoia lo scorso 12 novembre) Release Candidate 2 di macOS 14.8.3 Sonoma tramite la build 23J216 (sostituisce la 23J213 rilasciata come Release Candidate di macOS 14.8.3 Sonoma lo scorso 12 novembre).

Beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.2 e iPadOS 26.2

La terza build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 23C5044b (sostituisce la 23C5033g rilasciata come beta 2 di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 il 12 novembre scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Nello specifico di iOS 26.2, la build che porta con sé la beta 3 “per lo sviluppo” ha un peso di 7,99 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.1). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build passa da una classificazione “g” a una classificazione “b” e quindi ci avviciniamo alla piena stabilità (almeno sulla carta).

Beta 3 “per lo sviluppo” di macOS 26.2 Tahoe

La terza build in anteprima del secondo aggiornamento intermedio per la più recente versione di macOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” è la 25C5048a (sostituisce la 25C5037g rilasciata come beta 2 di macOS 26.2 Tahoe lo scorso 12 novembre).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile: macOS 26.1 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

L’aggiornamento che porta con sé questa beta 3 “per lo sviluppo” ha un peso di 3,79 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26.1 Tahoe). Stando alla classificazione relativa alla stabilità della build, in questo caso passiamo da una classificazione “g” a una classificazione “a”; in questo caso abbiamo raggiunto la piena stabilità (sulla carta).

Beta 3 “per lo sviluppo” di watchOS 26.2

La terza build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23S5297b (e sostituisce la 23S5286d rilasciata come beta 2 di watchOS 26.2 lo scorso 12 novembre).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe non essere molto interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che non è cambiata la prima lettera del codice della build. Dal punto di vista della stabilità, la nuova build è classificata come “b” e quindi compie importanti passi in avanti rispetto alla precedente (classificata come “d”).

Beta 3 “per lo sviluppo” di tvOS 26.2

La terza build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS è la 23K5046a (sostituisce la 23K5035d rilasciata come beta 2 di tvOS 26.2 e audioOS 26.2 il 12 novembre scorso).

A differenza di quanto detto poco sopra per watchOS, qua cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, è più facile che possano essere implementate novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “d” a una classificazione “a” (raggiungendo la piena stabilità sulla carta).

Novità attese e implementate durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il secondo ciclo di sviluppo intermedio non è storicamente molto interessante, anche se quest’anno il colosso di Cupertino potrebbe cogliere l’occasione per integrare buona parte di quelle funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC25 ma effettivamente non presenti nelle build rilasciate come “prime versioni stabili” e come primo aggiornamento intermedio.

Più tardi pubblicheremo un contenuto con tutte le novità emerse dalle beta 3 (sembrano esserci cose piuttosto interessanti); nel frattempo, vi riproponiamo un riepilogo di cosa è emerso dalla precedente versione in anteprima del ciclo di sviluppo:

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 3 dei sistemi operativi iOS 26.2, iPadOS 26.2 e macOS 26.2 Tahoe, watchOS 26.2 e tvOS 26.2, sono disponibili unicamente in versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida). Le seconde beta pubbliche dovrebbero arrivare nelle prossime ore.