Quest’anno, complici la natura più “divisiva” del previsto per gli altri modelli, i tanti miglioramenti messi in campo da Apple rispetto al modello di precedente generazione e il prezzo rimasto invariato, trovare in offerta un iPhone 17 è stata un’impresa molto ardua.

Da oggi è però disponibile nei negozi Esselunga un’Offerta Esclusiva imperdibile che consente di acquistare il modello “base” della gamma iPhone più recente allo stesso prezzo del modello “economico” iPhone 16e. Vediamo come approfittare dell’offerta e di questo sconto che, nel complesso, fa scendere il prezzo di oltre 360 euro rispetto a quello di listino.

iPhone 17 di Apple in pillole

Prima di passare all’analisi dell’offerta targata Esselunga, è bene andare a fare una breve sintesi delle potenzialità di iPhone 17, il modello più economico tra quelli che Apple ha presentato lo scorso settembre ma che, a conti fatti, non ha poi così tante rinunce rispetto allo stiloso iPhone Air o ai potentissimi iPhone 17 Pro.

iPhone 17 è il primo iPhone base della storia a integrare un pannello OLED da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120 Hz, pareggiando da questo punto di vista i modelli Pro. Rispetto al modello 2024, aumentano leggermente le dimensioni ma il design rimane invariato. La fotocamera frontale, all’interno della solita Dynamic Island, è tutta nuova, con sensore quadrato da 18 megapixel e funzionalità Center Stage.

Cuore pulsante dello smartphone è il chip A19, un SoC a 3 nm con CPU a sei core e GPU a cinque core, realizzato per ottimizzare prestazioni ed efficienza rispetto al predecessore A18. Abbiamo poi 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. C’è ovviamente il supporto ad Apple Intelligence. Il comparto fotografico principale include due sensori da 48 megapixel: abbiamo un grandangolare (equivalente 26 mm) e un ultra-grandangolare (equivalente 13 mm).

Non mancano poi il solito Face ID, un comparto connettività super completo (5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS dual band), la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria integrata è da 3.692 mAh e, facendo fede all’etichetta energetica, promette una durata fino a 41 ore ed è progettata per mantenere l’80% della capacità iniziale dopo 1.000 cicli di ricarica. A tal proposito, la ricarica avviene tramite porta USB-C o wireless con tecnologia MagSafe/Qi2 a 25 W.

L’offerta Esselunga per iPhone 17

Come anticipato, pur configurandosi come attuale modello d’ingresso della gamma, iPhone 17 è finalmente un “vero” flagship, con poche rinunce rispetto ai modelli Pro e, nonostante i miglioramenti tangibili rispetto al predecessore, è stato lanciato da Apple allo stesso prezzo: 979 euro nella versione da 256 GB (è sparito il taglio da 128 GB).

Non si tratta, come di consueto per gli iPhone, di una cifra molto abbordabile, certo, ma grazie all’Offerta Esclusiva iPhone 17 di Esselunga (solo nei negozi aderenti), valida dall’1 dicembre al 14 dicembre 2025, è possibile acquistare lo smartphone a 599 euro.

Come è possibile un prezzo così basso per questo dispositivo? Semplice, si tratta di uno sconto “indiretto”. iPhone 17 viene proposto al prezzo di 959 euro (quindi 20 euro in meno rispetto al listino) e, acquistandolo, riceverete in cambio ben 12 buoni sconto Esselunga dal valore di 30 euro, per un controvalore complessivo di 360 euro che potrà essere utilizzato sulle spese successive.

Ci sono però alcune condizioni da soddisfare per l’utilizzo dei buoni ma, soprattutto per coloro che fanno abitualmente la spesa da Esselunga, non dovrebbe essere assolutamente un problema soddisfare quanto richiesto:

Il buono sconto da 30 euro può essere utilizzato una sola volta per una spesa in negozio oppure online da almeno 100 euro (unico scontrino);

Possono essere utilizzati 2 buoni al mese fino al 31 maggio 2026;

La soglia di spesa minima per l’utilizzo del buono si intende al netto di tutti gli sconti già applicati sui prodotti o sulla spesa stessa;

Il buono non può essere utilizzato insieme ai buoni pasto;

Il numero di bollini, cartoline o premi dell’eventuale collezione in corso è calcolato sull’importo della spesa al netto dello sconto;

L’importo minimo per usare il buono non comprende ricariche telefoniche, farmaci, carte e cofanetti prepagati, alimenti per lattanti, i contributi per i premi del Catalogo Fìdaty e delle collezioni in corso e tutti gli articoli preceduti da “NP” sullo scontrino;

Per la spesa online, modifiche all’ordine successive alla data di scadenza del buono renderanno il buono inutilizzabile.

I buoni saranno disponibili dopo l’acquisto e visibili nella sezione Buoni su esselunga.it, sull’App e sullo scontrino. Ulteriori dettagli nella pagina dedicata sul sito Esselunga.

Ci sono altre chance di risparmio sugli iPhone 17

Per coloro che abitualmente non fanno la spesa da Esselunga, non hanno un negozio della catena nelle vicinanze o, più semplicemente, non vogliono stare appresso a tutte le condizioni fissate da Esselunga, c’è comunque modo di risparmiare qualcosa su iPhone 17 o addirittura su iPhone 17 Pro. Ecco le migliori offerte attive online al momento.