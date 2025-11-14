Come spesso accade quando si parla di Rockstar Games, ogni novità finisce per diventare immediatamente un piccolo evento per l’intera community videoludica, e anche questa volta non fa eccezione: Red Dead Redemption sta per approdare sui dispositivi mobili tramite Netflix, insieme alla sua celebre espansione standalone Undead Nightmare, permettendo a milioni di utenti di riscoprire l’avventura di John Martson in una veste completamente nuova. Il tutto senza costi aggiuntivi, a patto di avere un abbonamento attivo alla piattaforma.

Netflix porta Red Dead Redemption sugli smartphone

La notizia, che ha iniziato a circolare online dopo alcune segnalazioni, è stata in seguito confermata sia da Rockstar che da Netflix, che hanno sottolineato come il gioco sarà disponibile a partire dal 2 dicembre su iOS e Android.

Si tratta di un lancio particolarmente significativo, non solo perché porta un classico del 2010 su smartphone e tablet, ma anche perché consolida la strategia di Netflix Gaming, ormai decisa a costruire un catalogo che possa affiancare, e in alcuni casi competere con, le piattaforme tradizionali.

Parallelamente, Red Dead Redemption non si limiterà al mondo mobile, il gioco ha infatti ricevuto nuove classificazioni dedicate alle console di ultima generazione: PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2. Anche in questo caso il debutto è fissato per il 2 dicembre prossimo venturo, data che, inevitabilmente, sta già diventando un nuovo appuntamento da segnare sul calendario per tutti gli appassionati della saga.

Per chi conosce bene la filosofia di Rockstar questa mossa non sorprende, l’azienda è da sempre maestra nel prolungare la vita dei suoi titoli più amati, basti pensare a GTA V, che continua a vivere da anni, o a GTA Online, che ancora oggi riceve aggiornamenti costanti e mantiene una community attivissima. In questo senso, riportare Red Dead Redemption sotto i riflettori permette allo studio di mantenere alto l’interesse dei fan, tanto più in un periodo in cui l’attesa per GTA VI è diventata snervante per molti giocatori.

Red Dead Redemption, uscito originariamente nel 2010 su Xbox 360 e PlayStation 3, ha già visto numerosi porting negli anni: nel 2023 su Switch e PS4, nel 2024 su PC. Ora, grazie a questa nuova ondata di pubblicazioni, si appresta a vivere una seconda giovinezza, aprendo le porte a una nuova generazione di giocatori e offrendo ai veterani un modo inedito e comodissimo per tornare nella frontiera americana.

Per Netflix, d’altra parte, si tratta dell’ennesimo segnale della volontà di consolidarsi nel settore gaming, portare un titolo iconico come Red Dead Redemption, completo di Undead Nightmare, nella propria libreria è una mossa che potrebbe attirare nuovi abbonati e rafforzare la percezione di un servizio in continua espansione e, soprattutto, sempre più orientato al gioco di qualità.

Gli utenti dovranno dunque pazientare ancora un po’, giusto un paio di settimane, prima di mettere nuovamente piede nei panni di Martson; che si tratti di smartphone, console nextgen o Switch 2, il 2 dicembre segnerà un ritorno importante, capace come sempre di riaccendere la nostalgia e ricordarci perché questo titolo è considerato uno dei capolavori del settore videoludico.