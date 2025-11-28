Oggi, venerdì 28 novembre 2025, ricorre il Black Friday 2025, l’occasione che trasforma la parte finale di novembre nel momento più atteso da tutti coloro che puntano a rinnovare il proprio arsenale tecnologico. Che si tratti di un nuovo notebook, di una smart TV di ultima generazione, di uno smartwatch o di qualsiasi altro prodotto tech, le offerte disponibili in questo periodo sono spesso irrinunciabili.
Grandi store online, come Amazon e Unieuro, o direttamente alcuni produttori, come Samsung e HONOR, hanno preso parte a questa ricorrenza proponendo sconti unici su tantissimi prodotti, spesso andando ben oltre rispetto alla tecnologia. La caccia all’affare è aperta: di seguito vi proporremo alcune selezioni mirate e i ribassi più interessanti tra le offerte attualmente disponibili.
Indice:
Oggi è il Black Friday: ecco una selezione di offerte su Amazon
Lo abbiamo già anticipato in apertura ma è bene ribadirlo: oggi, venerdì 28 novembre 2025, ricorre il Black Friday, l’evento ormai consolidato anche in Italia come occasione unica per lo shopping (anche con vista sul Natale) e che si concluderà solo all’inizio della settimana prossima (lunedì 1 dicembre 2025).
Amazon è da sempre in prima linea in questo periodo e propone un’infinità di offerte che coinvolgono prodotti provenienti da qualsiasi parte del proprio catalogo: dagli smartphone ai tablet, dagli smartwatch alle cuffie, dai notebook alle TV, dai prodotti per la pulizia della casa ai dispositivi per la smart home, dai giocattoli fino al cibo. Insomma, ci sono offerte pensate letteralmente per tutto e per tutti.
Per aiutarvi, stiamo per mostrarvi una selezione di offerte tra le più intriganti di questo Weekend del Black Friday Amazon. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Di seguito riportiamo dunque una una selezione di prodotti da non perdere in offerta in quello che è il giorno del “vero” Black Friday su Amazon (ma a questo link trovate tutte le offerte proposte dal colosso dell’e-commerce per questa ricorrenza). Prima di partire, vi segnaliamo che sui robot aspirapolvere Narwal è possibile risparmiare un ulteriore 5% sfruttando il coupon TUTTOBF50.
-
-14%
Alienware 16x Aurora Gaming Laptop AC16251 16'' WQXGA 240Hz G-Sync Display, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia Geforce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, Tastiera RGB AlienFX QWERTY
-
-33%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
-
-10%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
-
-25%
Lenovo LOQ 15'' Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, AMD Ryzen 7 250, RAM 16GB, 512GB SSD, Schermo 15.6'' FHD (1920x1080) 144Hz, Windows 11 Home, Tastiera Retroilluminata
-
-24%
MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT, Notebook Gaming, Intel Core i7-13620H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM DDR5 4800MHz, 512GB PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
-
-6%
NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
-
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
-
-27%
ECOVACS DEEBOT X11 Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Pulizia, Aspirazione 19500Pa, OZMO ROLLER 2.0, TruEdge 3.0, Ascensione massima di 4 cm, ZeroTangle 3.0, Tecnologia PowerBoost
-
-9%
Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0'' interno 7'' pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Rio Red
-
-6%
ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda, Nero
-
-16%
Xiaomi POCO F8 Ultra, Smartphone 12+256 GB, Display AMOLED 6,9'' 120Hz, Fotocamera 50MP Light Fusion 950 con OIS, Audio Sound by Bose, Batteria 6500mAh, Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore escluso
-
-13%
LG OLED AI B5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED48B56LA 2025
-
-11%
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
-
-21%
XIAOMI POCO F8 Pro, Smartphone 12+512 GB, Display AMOLED 6,59'' 120Hz, Tripla Fotocamera 50MP Teleobiettivo 60mm, Audio Sound by Bose, Batteria 6210mAh, Blu, Garanzia 2 anni, Caricatore escluso
-
-27%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
-
-23%
Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Lavapavimenti Aspirapolvere a Vapore Senza Fili, 140℃ HyperSteam, 180° Posizione Piana, Design Anti-Ingroppamento, Auto-pulizia FlashDry, Fino a 80 min di autonomia
-
-35%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Nero
-
-44%
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
-
-
-4%
Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63'', interno 6.9'' pOLED, 120Hz, MediaTek Dimensity, 256GB, PANTONE Gibraltar Sea
-
-9%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
-
-16%
NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali
-
-14%
roborock Qrevo S5V Robot Aspirapolvere, Aspirazione 12000Pa, Doppia Spazzola Anti-Groviglio, Prevenzione Intelligente Degli Ostacoli, Doppia Spazzola Rotante Sollevabile,Nero
-
-26%
ECOVACS W2 PRO OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione, Ricarica Durante il Funzionamento, Triplo Ugello Spruzzatore d'acqua, Protezione a 12 Livelli, Pianificazione del Percorso WIN-SLAM 4.0
-
-28%
ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6'' Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu
-
-50%
SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Evitamento Degli Ostacoli AI, 10000 Pa, Auto-Svuotamento e Riempimento, Lava e Asciuga Autopulizia Supporto Matter e Apple Home
-
-44%
-
-13%
NARWAL Freo X10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 11000Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, Mop più Grande,Autopulizia e Asciugatura, Navigazione LiDAR, Pulizia angoli,per Tappeti e Peli di Animali
-
-27%
Samsung Galaxy Watch8 Classic (Black, BT, 46mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Ghiera Girevole, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
-
-13%
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21.000 Pa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
-
-13%
roborock F25 XT Lavapavimenti e Aspirapolvere Senza Fili, 20.000 Pa, Autopulizia, Design Ultra Piatto 180°, Zero Grovigli, Asciugatura Rapida, Controllo WiFi, Ideale per Pavimenti Duri
-
-21%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
-
-21%
-
-13%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
-
-17%
Motorola edge 60 con Moto AI (8/512GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67'' pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 7300, batteria 5100mAh, ricarica 68W, Android 15), Gibraltar Sea
-
-35%
-
-7%
roborock F25 LT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, 20000 Pa, Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C, Design Piatto 180°,Pulizia Bordi su Due Lati, Doppio serbatoio, Ideale per Pavimenti Duri
-
-40%
SwitchBot K11+ Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Matter, 6.000 Pa, svuotamento automatico per 90 giorni, sistema LDS, ultra-sottile con 9 cm, compatibile con Apple Casa, Alexa e Google Home
-
-6%
roborock H60 Ultra Aspirapolvere Senza Fili, 210AW, 90 min Autonomia, Tubo Flessibile 90°, Rilevamento Polvere LED, Spazzola Anti-Grovigli per Tappeti, Pavimenti e Peli di Animali
-
-5%
ECOVACS DEEBOT MINI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 9000Pa, ZeroTangle 2.0, TrueMapping 2.0, Asciugatura ad Aria Calda 45°C, Svuotamento Automatico, Lavaggio Profondo Intelligente, Blu
-
-23%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino e Riconoscimento Facciale 3D, Serratura Smart con Impronte Digitali, Serratura Elettronica con Batteria Ricaricabile, Adatta a Matter, Alexa, Google
-
-43%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
-
-23%
DREAME AirStyle Pro 7 in 1, Asciugatura Rapida, 2 Cilindri Arricciacapelli, Capelli Volumizzanti, Riduzione dell'effetto crespo, Confezione in Pelle, Styling a Flusso d'aria, Design Magnetico
-
-26%
ECOVACS WINBOT MINI Robot Lavavetri, Design Compatto, Doppi Ugelli con Spruzzo Ultrasonico, Sistema di Protezione a 9 Fasi, Pianificazione Intelligente del Percorso, 3 Modalità di Pulizia
-
-9%
roborock Q7 L5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico, 8.000 Pa, Quantità d'acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Bianco
-
-8%
-
-5%
NARWAL Freo S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP
-
-8%
roborock F25 GT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Completa 20 kPa, Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C, Inclinazione 180°, Pulizia a Doppio Bordo per Pavimenti
-
-28%
SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Fingerabdruck-Entsperrung, Elektronisches Türschloss mit Aufladbarem Akku, Türöffner per Fingerprint, Passcode, Smartphone, Alexa, Google, unterstützt Matter
-
-20%
-
-25%
Reolink 4K Telecamera WiFi Esterno 180°, WiFi 6 Dual-Band 2,4/5GHz, Videocamera Sorveglianza con Doppio Obiettivo, AI Video Search Locale, Rilevamento AI, Registrazione 24/7, Elite Floodlight WiFi
-
-6%
SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB (Purificatore d'aria da tavolo)
-
Laifen Asciugacapelli 200 Milioni di Ioni Negativi, Swift Serie da Viaggio con Motore Brushless da 110.000 Giri/Min, Asciugacapelli Ad Alta Velocità Silenzioso(Argento)
-
Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72'' FHD+ 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15, PANTONE Dill
-
-13%
Reolink 4K PTZ Telecamera PoE Esterno a Doppio Obiettivo, 6X Zoom Ibrido, Panoramica a 355° e Inclinazione a 90°, Rilevamento Uomo/Veicolo/Animale, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, TrackMix PoE
-
-34%
Reolink 16MP Poe Telecamera Esterno, Doppio Obiettivo per Vista Panoramica a 180°, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale, Audio Bidirezionale, Faretti, Supporta Registrazione Continua 24/7, Duo 3 Poe
-
-37%
Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
-
-50%
SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB, Modalità Animali Per Famiglie Con Animali
-
-37%
Reolink 4K Telecamera Wi-Fi Esterno con Batteria e Pannello Solare, 360° PTZ Senza Fili, 2,4/5 GHz WiFi, Rilevamento Uomo/Auto/Animale, 8MP Visione Notturna a Colori, Sirena/SD/Cloud, Argus PT Ultra
-
-38%
SwitchBot Videocitofono WiFi con Schermo a Colori da 4,3'', 2K Video Campanello con grandangolo di 165°, Citofono Senza fili da Esterno, 5000 mAh, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa
-
-17%
Motorola moto g05 (8/256GB, Fotocamera 50MP + flicker cam, Display 6.67'' HD+ 90Hz, batteria 5100mAh, MediaTek Helio G81 Extreme, Android 15), Denim Blue
-
-25%
SwitchBot Hub 3, Centro Domotica Intelligente con Termometro WiFi e Igrometro, Supporta Matter, Telecomando Universale IR/Bluetooth, Controllo a Distanza, Supporta con Alexa/HomeKit/Google Home/IFTTT
-
-32%
MSI MAG CORELIQUID I360 WHITE AIO Dissipatore a Liquido CPU – Blockhead ARGB e Ventole LDB, Blocco Acqua a Doppia Camera, Radiatore a Flusso Diviso - Compatibile con Intel e AMD
-
-38%
Soundcore AeroFit 2 di Anker, auricolari regolabili open-ear, bassi x2 più potenti, fino a 42 ore di ascolto, certificazione IP55, chiamate nitide, ricarica wireless e traduzione in tempo reale
-
-17%
Anker Zolo Power Bank, 25000mAh Caricatore Portatile con Tre Porte USB-C da 100W per Ricarica Multi-Dispositivo, Cavi Integrati e Retrattili, Per iPhone 17/16 Pro Max Series, MacBook, Samsung e Altro
-
-20%
Laifen Wave Special Spazzolino Elettrico Sonico con Oscillazione & Vibrazione Dotato di App, 2 Testine di Ricambio, IP68 Impermeabile, Ideale per Viaggi(Verde)
-
-36%
SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello e supporto Matter (Combo), controllo da App e timer, risparmio energetico, installazione semplice, compatibile con Apple Casa
-
-30%
SwitchBot Apri Tende Intelligente - Telecomando Bluetooth con App/Timer, Aggiornamento delle Prestazioni, Aggiungi SwitchBot Hub per farlo funzionare con Alexa, Google Home, HomeKit (Curtain 3, Rod)
-
-30%
Reolink 4K Telecamera WiFi Interno PTZ, Zoom Ottico 3x, WiFi 6 Dual-Band, Auto-Tracking, Videocamera Sorveglianza con Rilevamento Persona/Animali/Pianto, Modalità Privacy, Baby Monitor, E1 Zoom
-
-30%
CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43'', 13 giorni di autonomia, Dual-band GPS integrato, chiamate Bluetooth e monitoraggio della frequenza cardiaca – Grigio scuro
-
-44%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
-
-55%
-
-15%
SwitchBot Stazione Meteo WiFi, Monitor Temperatura/Umidità con Data e Previsione del Tempo, Termometro e Igrometro WiFi, Raggio Bluetooth di 120m, Esportazione Gratuita di Dati
-
-6%
SwitchBot Matter Lampada da Terra LED, RGBCCT Piantana Lampada da Terra Compatibile con Apple Home, Alexa, Google Home, Telecomando e App, Luce Calda/Fredda, 16 Mln Colori, Musica Sincronizzazione
-
-15%
SwitchBot Lampada Scalda Candela Intelligente con Timer e Dimmer, Scaldacera per Candele Compatibile Matter per Apple Home e Alexa, Lampada Profumata per Regalo di Inaugurazione della Casa, Bianco
-
SwitchBot Sensore di movimento radar intelligente mmWave, sensore di presenza Bluetooth con rilevamento dinamico e posizionamento delle zone, funziona con Alexa, HomeKit e Apple Home tramite SwitchBot
-
-35%
SwitchBot 3 Pieces Outdoor Hygrometer Thermometer, 100 m Bluetooth Range, Indoor Thermohygrometer, Dew/VPD/Absolute Humidity Sensor, Free Data Export
-
-45%
SwitchBot Allarme di Sicurezza Personale, Sirena Potente da 130dB con Luce LED Stroboscopica, Portachiavi di Autodifesa IP65 con Avvisi di Posizione, Perfetto per Donne, Bambini e Anziani, Nero
Che promozione quella di Samsung per il Black Friday
Anche Samsung sale sul carro del Black Friday, proponendo un’interessantissima promozione che prevede sconti fino al 50% e, in aggiunta, ha messo a nostra disposizione il coupon sconto esclusivo TUTTOANDROID4U che garantisce fino al 15% di extra sconto:
- 15% di extra-sconto su TV, elettrodomestici e monitor selezionati
- 10% di extra-sconto sugli smartphone della serie Galaxy A e sulle cuffie Galaxy Buds
- 5% di extra-sconto sui notebook Galaxy Book, sugli smartwatch Galaxy Watch e sui pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7
Le promozioni proseguono perché, fino alle ore 09:00 del 2 dicembre 2025, il coupon sconto si cumula con un extra 5% di sconto al checkout (quindi al momento del pagamento) se selezionate PayPal come metodo di pagamento.
Da Unieuro ci sono gli Specials Black Friday con extra sconto a carrello
Unieuro ha anticipato di qualche giorno l’inizio del Gran Finale delle promozioni legate al Black Friday, lanciando il nuovo volantino e soprattutto la promozione Unieuro Specials Black Friday che consente di risparmiare ulteriormente su due selezioni di prodotti fino al 30 novembre 2025:
- 25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 399 euro su una selezione di TV e PC (desktop, notebook, Chromebook).
- 25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 199 euro su una selezione più ampia di tecnologia che include anche prodotti per la pulizia della casa, piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, tablet e dispositivi indossabili.
Il prezzo finale non è quello che viene visualizzato nelle pagine dei prodotti ma è quello che verrà indicato nella pagina del carrello. Di seguito proponiamo alcuni esempi delle offerte disponibili sul portale della catena italiana dell’elettronica di consumo.
- LG OLED evo AI OLED65C55LA (65″ OLED 4K, α9 Gen8, Brightness Booster, 40W, 4 HDMI, VRR 144Hz) in offerta a 1.349,25 euro invece di 1.799 euro
- MSI Cyborg 15 B2RWEKG-079IT (15,6″ IPS LCD, Intel Core 7 240H, 16 GB + 1 TB, NVIDIA GeForce RTX 5050, Wi-Fi 6E, Windows 11) in offerta a 974,25 euro invece di 1.299 euro
- ASUS Zenbook 14 UM3406KA-PP198W (14″ OLED, AMD Ryzen AI 7 350, 32+512 GB, AMD Radeon, Wi-Fi 6E, Windows 11) in offerta a 824,25 euro invece di 1.099 euro
- Samsung Smart TV QE55Q7F5AUXZT (55″ QLED 4K, Q4 AI) in offerta a 487,43 euro invece di 649,90 euro
Tutte le offerte degli Specials Black Friday (TV e PC) di Unieuro
Tutte le offerte degli Specials Black Friday (tecnologia) di Unieuro
Il Black Friday di HONOR passa da sconti, bundle e coupon
Anche per HONOR oggi è Black Friday e ciò si vede sullo store dove troviamo tantissime offerte (anche numerosi bundle) che coinvolgono gran parte del catalogo del produttore cinese.
Per mettere ulteriore “pepe”, HONOR consente di ottenere un ulteriore 10% di sconto sui prodotti sfruttando il coupon AHFANS10P. Tutte le offerte del Black Friday di HONOR sono valide fino a lunedì 1 dicembre 2025.
Tra le offerte più interessanti troviamo quasi tutti gli smartphone e i tablet del produttore cinese ma anche dispositivi indossabili e molto altro. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi.
- HONOR MagicPad 2 (12+256 GB) in offerta a 404,91 euro invece di 449,90 euro
- HONOR Pad 10 (8+256 GB) in offerta a 224,91 euro invece di 249,90 euro
- HONOR Earbuds Open in offerta a 134,91 euro invece di 149,90 euro
- HONOR Watch 5 in offerta a 89,91 euro invece di 99,90 euro
È ancora Black Friday (con vista sul Cyber Monday)
Quelle di cui vi abbiamo appena parlato sono solo alcune delle offerte disponibili per il Black Friday 2025, periodo ricco di offerte che ha appena raggiuto il suo culmine, proseguirà nel weekend e punta a sorprendere ulteriormente lunedì, giorno del Cyber Monday: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.
Offerte per categoria
