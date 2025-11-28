Oggi, venerdì 28 novembre 2025, ricorre il Black Friday 2025, l’occasione che trasforma la parte finale di novembre nel momento più atteso da tutti coloro che puntano a rinnovare il proprio arsenale tecnologico. Che si tratti di un nuovo notebook, di una smart TV di ultima generazione, di uno smartwatch o di qualsiasi altro prodotto tech, le offerte disponibili in questo periodo sono spesso irrinunciabili.

Grandi store online, come Amazon e Unieuro, o direttamente alcuni produttori, come Samsung e HONOR, hanno preso parte a questa ricorrenza proponendo sconti unici su tantissimi prodotti, spesso andando ben oltre rispetto alla tecnologia. La caccia all’affare è aperta: di seguito vi proporremo alcune selezioni mirate e i ribassi più interessanti tra le offerte attualmente disponibili.

Oggi è il Black Friday: ecco una selezione di offerte su Amazon

Lo abbiamo già anticipato in apertura ma è bene ribadirlo: oggi, venerdì 28 novembre 2025, ricorre il Black Friday, l'evento ormai consolidato anche in Italia come occasione unica per lo shopping (anche con vista sul Natale) e che si concluderà solo all'inizio della settimana prossima (lunedì 1 dicembre 2025).

Amazon è da sempre in prima linea in questo periodo e propone un’infinità di offerte che coinvolgono prodotti provenienti da qualsiasi parte del proprio catalogo: dagli smartphone ai tablet, dagli smartwatch alle cuffie, dai notebook alle TV, dai prodotti per la pulizia della casa ai dispositivi per la smart home, dai giocattoli fino al cibo. Insomma, ci sono offerte pensate letteralmente per tutto e per tutti.

Per aiutarvi, stiamo per mostrarvi una selezione di offerte tra le più intriganti di questo Weekend del Black Friday Amazon. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Di seguito riportiamo dunque una una selezione di prodotti da non perdere in offerta in quello che è il giorno del “vero” Black Friday su Amazon (ma a questo link trovate tutte le offerte proposte dal colosso dell’e-commerce per questa ricorrenza). Prima di partire, vi segnaliamo che sui robot aspirapolvere Narwal è possibile risparmiare un ulteriore 5% sfruttando il coupon TUTTOBF50.

Che promozione quella di Samsung per il Black Friday

Anche Samsung sale sul carro del Black Friday, proponendo un’interessantissima promozione che prevede sconti fino al 50% e, in aggiunta, ha messo a nostra disposizione il coupon sconto esclusivo TUTTOANDROID4U che garantisce fino al 15% di extra sconto:

15% di extra-sconto su TV, elettrodomestici e monitor selezionati

10% di extra-sconto sugli smartphone della serie Galaxy A e sulle cuffie Galaxy Buds

5% di extra-sconto sui notebook Galaxy Book, sugli smartwatch Galaxy Watch e sui pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7

Le promozioni proseguono perché, fino alle ore 09:00 del 2 dicembre 2025, il coupon sconto si cumula con un extra 5% di sconto al checkout (quindi al momento del pagamento) se selezionate PayPal come metodo di pagamento.

Da Unieuro ci sono gli Specials Black Friday con extra sconto a carrello

Unieuro ha anticipato di qualche giorno l’inizio del Gran Finale delle promozioni legate al Black Friday, lanciando il nuovo volantino e soprattutto la promozione Unieuro Specials Black Friday che consente di risparmiare ulteriormente su due selezioni di prodotti fino al 30 novembre 2025:

25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 399 euro su una selezione di TV e PC (desktop, notebook, Chromebook).

su una selezione di TV e PC (desktop, notebook, Chromebook). 25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 199 euro su una selezione più ampia di tecnologia che include anche prodotti per la pulizia della casa, piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, tablet e dispositivi indossabili.

Il prezzo finale non è quello che viene visualizzato nelle pagine dei prodotti ma è quello che verrà indicato nella pagina del carrello. Di seguito proponiamo alcuni esempi delle offerte disponibili sul portale della catena italiana dell’elettronica di consumo.

Il Black Friday di HONOR passa da sconti, bundle e coupon

Anche per HONOR oggi è Black Friday e ciò si vede sullo store dove troviamo tantissime offerte (anche numerosi bundle) che coinvolgono gran parte del catalogo del produttore cinese.

Per mettere ulteriore “pepe”, HONOR consente di ottenere un ulteriore 10% di sconto sui prodotti sfruttando il coupon AHFANS10P. Tutte le offerte del Black Friday di HONOR sono valide fino a lunedì 1 dicembre 2025.

Tra le offerte più interessanti troviamo quasi tutti gli smartphone e i tablet del produttore cinese ma anche dispositivi indossabili e molto altro. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi.

È ancora Black Friday (con vista sul Cyber Monday)

Quelle di cui vi abbiamo appena parlato sono solo alcune delle offerte disponibili per il Black Friday 2025, periodo ricco di offerte che ha appena raggiuto il suo culmine, proseguirà nel weekend e punta a sorprendere ulteriormente lunedì, giorno del Cyber Monday: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

