Nonostante l’enorme successo a livello globale di Netflix, il suo team di sviluppatori deve studiare sempre nuove soluzioni e funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza via via più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore il colosso dello streaming ha lanciato una nuova esperienza TV per i profili dei bambini sul suo servizio a livello globale, con l’obiettivo di semplificare il design e la navigazione.

Una novità per i bimbi su Netflix

A maggio Netflix ha introdotto una riprogettazione simile della sua homepage per le TV per i profili standard, con la quale sono stati introdotti uno strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, consigli migliori e scorciatoie più visibili.

Ebbene, adesso il colosso dello streaming comunica che il medesimo aggiornamento è arrivato anche sui profili dei bambini, insieme ad altre modifiche pensate appositamente per quelle che possono essere le esigenze degli utenti più piccoli.

In pratica, con il nuovo design il team di sviluppatori va a semplificare l’aspetto della homepage, offrendo inoltre una nuova barra di navigazione in alto che rimanda a “Il mio Netflix”, una sezione che riunisce in un unico posto tutto ciò che i bambini hanno guardato, salvato ed apprezzato. Questo nuovo sistema finisce per rendere più semplice per gli utenti rivedere i contenuti preferiti, cosa che i più giovani fanno spesso, riguardando i loro film ed episodi preferiti.

Inoltre, Netflix ha precisato che i suggerimenti per i bambini si aggiorneranno in tempo reale, come avviene sui profili standard e il colosso dello streaming spera che ciò ridurrà il tempo che gli utenti più piccoli impiegano a cercare qualcosa da guardare.