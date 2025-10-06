Nel corso delle ultime ore e in vista del freddo ormai imminente, Imetec in collaborazione con Netflix, hanno annunciato ufficialmente il lancio di una nuova coperta riscaldabile CaldoPlaid in edizione limitata a tema Stranger Things, una delle serie più popolari e seguite presenti sulla piattaforma di streaming, per celebrarne anche l’imminente arrivo della sua ultima stagione, previsto a cavallo tra i mesi di novembre e gennaio 2026: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali funzionalità.

CaldoPlaid: tutti i dettagli sulla coperta riscaldabile di Netflix

È quasi tempo di accendere i termosifoni in casa, e per prepararsi al freddo autunnale e invernale, Imetec ha deciso di collaborare con Netflix per lanciare sul mercato la nuova coperta riscaldabile CaldoPlaid a tema Stranger Things. Si tratta di un accessorio che potrebbe risultare molto utile soprattutto per le giornate più fredde, nei momenti di relax davanti alla propria TV.

Entrando nello specifico, la nuova coperta CaldoPlaid viene proposta rispettivamente in due modelli, che differiscono per lunghezza e disegni. Partiamo prima di tutto con l’edizione XL, che presenta dimensioni pari a 180 centimetri in lunghezza per una larghezza di 140 centimetri. La caratteristica sorprendente e che salta subito all’occhio di questo specifico modello risiede nella scritta “RUN“, che grazie ad un’innovativa tecnologia cambia colore nel momento in cui la coperta comincia a riscaldarsi, restituendo un effetto scenografico decisamente suggestivo. Per coloro che fossero eventualmente interessati all’acquisto dell’edizione XL della coperta CaldoPlaid in edizione limitata, quest’ultima è disponibile dal mese corrente di ottobre sul sito ufficiale Imetec e presso i principali rivenditori ad un prezzo suggerito di 119,99 euro.

Passiamo poi al modello più piccolo, da 160 centimetri di altezza per 120 centimetri di larghezza, la quale ospita al centro il logo della celebre serie di Stranger Things. Per chi fosse interessato ad acquistarlo, questo modello è disponibile sul sito ufficiale della compagnia e nei principali negozi italiani di elettronica ad un prezzo di 99,99 euro.

Entrambi i modelli offrono la tecnologia Adapto, che permette di regolare con precisione la temperatura desiderata per la coperta in base alle esigenze del momento e alle proprie preferenze personali, con la facoltà di scegliere tra 6 livelli disponibili grazie all’apposito telecomando incluso. Il riscaldamento della coperta CaldoPlaid è piuttosto immediato, grazie anche ad una potenza di 150 W. Grande focus è riservato anche alla sicurezza, garantita in questo caso dal sistema Electro Block, in grado di tenere costantemente sotto controllo la coperta, spegnendola in caso di anomalie o guasti che dir si voglia. Il tessuto velvet di cui son composte entrambe le coperte CaldoPlaid, inoltre, permette di essere lavato senza problemi ad una temperatura di 30 gradi centigradi, assicurando così un basso consumo energetico.