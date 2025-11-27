Il “vero” Black Friday 2025 è ormai alle porte e, a poche ore dal venerdì nero, Unieuro ha provato ad alzare l’asticella con le proposte Specials Black Friday disponibili fino al 30 novembre 2025 e con il volantino Gran Finale attivo fino al 4 dicembre 2025.

Quella che è una delle più note catene italiane dell’elettronica di consumo propone, già dall’inizio di questo periodo, migliaia di prodotti in offerta ma adesso offre quattro giorni di extra sconto sulla tecnologia suddivisi in due promozioni distinte (di cui una relativa a TV e PC) e nuove offerte incluse nel volantino. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

🛍️ Black Friday, vai alle offerte ➡️
Offerta -50%
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 1

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2

399€ invece di 799€
Amazon
Offerta -64%
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 2

Amazon Fire TV Stick 4K Select

19.99€ invece di 54.99€
Amazon
Offerta -31%
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 3

DREAME H15 Mix 7-In-1

619€ invece di 899€
Amazon
Offerta -35%
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 4

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

499€ invece di 769€
Amazon

Unieuro Specials Black Friday su TV e PC

La prima delle due promozioni Specials Black Friday di Unieuro propone il 25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 399 euro su una selezione di TV e PC (desktop, notebook, Chromebook). Il prezzo finale, dunque, non è quello che viene visualizzato nelle pagine dei prodotti ma è quello che verrà indicato nella pagina del carrello. La promozione è attiva fino al 30 novembre 2025.

Tutte le offerte degli Specials Black Friday (TV e PC) di Unieuro

Alcuni esempi di PC in offerta da Unieuro col 25% di extra sconto:

Alcuni esempi di TV in offerta da Unieuro col 25% di extra sconto:

Unieuro Specials Black Friday sulla tecnologia

La seconda promozione Specials Black Friday di Unieuro propone il 25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 199 euro su una selezione più ampia di tecnologia che include anche prodotti per la pulizia della casa, piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, tablet e dispositivi indossabili. Il prezzo finale, dunque, non è quello che viene visualizzato nelle pagine dei prodotti ma è quello che verrà indicato nella pagina del carrello. La promozione è attiva fino al 30 novembre 2025.

Tutte le offerte degli Specials Black Friday (tecnologia) di Unieuro

Alcuni esempi di prodotti in offerta da Unieuro col 25% di extra sconto:

Unieuro lancia il volantino “Gran finale!”

Il 26 novembre, ovvero il giorno prima rispetto alle offerte Specials Black Friday con extra sconto del 25% a carrello, Unieuro ha lanciato anche il nuovo volantino chiamato “Singing Black Friday – Ultime Offerte – Gran Finale!”.

Questo volantino, che sarà attivo fino al 4 dicembre 2025 (quindi addirittura oltre rispetto al Cyber Monday che ricorrerà lunedì 1 dicembre) anche nei negozi Unieuro, propone tantissime altre offerte per quello che, appunto, è il gran finale del periodo del Black Friday.

Tutte le offerte del volantino “Singing Black Friday – Gran finale!” di Unieuro

Alcuni esempi di prodotti in offerta nel volantino “Gran finale!” di Unieuro:

Ci sono tante altre offerte per il Black Friday 2025

Queste proposte da Unieuro sono solo alcune delle offerte disponibili per il Black Friday 2025, periodo ricco di offerte che nel weekend raggiungerà il punto più “alto”: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

Offerte per categoria

Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 5

﻿Notebook
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 6

Smartphone
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 7

IPhone e iPad
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 8

Tablet
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 9

Smartwatch
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 10

Apple Watch
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 11

Smartband
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 12

Cuffie
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 13

Monitor
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 14

Mouse
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 15

Tastiere
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 16

Componenti PC
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 17

SSD
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 18

Modem Router
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 19

Speaker
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 20

Smart Home
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 21

TV
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 22

PS e Giochi
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 23

Xbox e Giochi
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 24

Nintendo
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 25

Power Bank
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 26

Mobilità Elettrica
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 27

Droni
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 28

Action Cam
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 29

Fotocamere
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 30

Robot Aspirapolvere
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 31

Dispositivi Amazon
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 32

Friggitrici ad aria
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 33

Spazzolini Smart
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 34

Telecamere
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 35

Roomba
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 36

Apple
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 37

Samsung
Black Friday
Tra Specials e volantino, per Unieuro è gran finale del Black Friday a suon di offerte 38

Honor
Black Friday
Potrebbero interessarti: