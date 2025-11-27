Il “vero” Black Friday 2025 è ormai alle porte e, a poche ore dal venerdì nero, Unieuro ha provato ad alzare l’asticella con le proposte Specials Black Friday disponibili fino al 30 novembre 2025 e con il volantino Gran Finale attivo fino al 4 dicembre 2025.

Quella che è una delle più note catene italiane dell’elettronica di consumo propone, già dall’inizio di questo periodo, migliaia di prodotti in offerta ma adesso offre quattro giorni di extra sconto sulla tecnologia suddivisi in due promozioni distinte (di cui una relativa a TV e PC) e nuove offerte incluse nel volantino. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Unieuro Specials Black Friday su TV e PC

La prima delle due promozioni Specials Black Friday di Unieuro propone il 25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 399 euro su una selezione di TV e PC (desktop, notebook, Chromebook). Il prezzo finale, dunque, non è quello che viene visualizzato nelle pagine dei prodotti ma è quello che verrà indicato nella pagina del carrello. La promozione è attiva fino al 30 novembre 2025.

Unieuro Specials Black Friday sulla tecnologia

La seconda promozione Specials Black Friday di Unieuro propone il 25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 199 euro su una selezione più ampia di tecnologia che include anche prodotti per la pulizia della casa, piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, tablet e dispositivi indossabili. Il prezzo finale, dunque, non è quello che viene visualizzato nelle pagine dei prodotti ma è quello che verrà indicato nella pagina del carrello. La promozione è attiva fino al 30 novembre 2025.

Unieuro lancia il volantino “Gran finale!”

Il 26 novembre, ovvero il giorno prima rispetto alle offerte Specials Black Friday con extra sconto del 25% a carrello, Unieuro ha lanciato anche il nuovo volantino chiamato “Singing Black Friday – Ultime Offerte – Gran Finale!”.

Questo volantino, che sarà attivo fino al 4 dicembre 2025 (quindi addirittura oltre rispetto al Cyber Monday che ricorrerà lunedì 1 dicembre) anche nei negozi Unieuro, propone tantissime altre offerte per quello che, appunto, è il gran finale del periodo del Black Friday.

