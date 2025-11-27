Il “vero” Black Friday 2025 è ormai alle porte e, a poche ore dal venerdì nero, Unieuro ha provato ad alzare l’asticella con le proposte Specials Black Friday disponibili fino al 30 novembre 2025 e con il volantino Gran Finale attivo fino al 4 dicembre 2025.
Quella che è una delle più note catene italiane dell’elettronica di consumo propone, già dall’inizio di questo periodo, migliaia di prodotti in offerta ma adesso offre quattro giorni di extra sconto sulla tecnologia suddivisi in due promozioni distinte (di cui una relativa a TV e PC) e nuove offerte incluse nel volantino. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Unieuro Specials Black Friday su TV e PC
La prima delle due promozioni Specials Black Friday di Unieuro propone il 25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 399 euro su una selezione di TV e PC (desktop, notebook, Chromebook). Il prezzo finale, dunque, non è quello che viene visualizzato nelle pagine dei prodotti ma è quello che verrà indicato nella pagina del carrello. La promozione è attiva fino al 30 novembre 2025.
Tutte le offerte degli Specials Black Friday (TV e PC) di Unieuro
Alcuni esempi di PC in offerta da Unieuro col 25% di extra sconto:
- Lenovo Yoga Book 9 14IAH10 (14″ OLED, Intel Core Ultra 7 255H, 32 GB + 1 TB, Intel Arc 140T, Wi-Fi 7, Windows 11) in offerta a 1.874,25 euro invece di 2.499 euro
- Acer Nitro V 16S AI ANV16S-61-R6PW Copilot+ PC (16″ IPS LCD, AMD Ryzen AI 9 365, 32 GB + 1 TB, NVIDIA GeForce RTX 5070, Wi-Fi 6E, Windows 11) in offerta a 1.499,25 euro invece di 1.999 euro
- HP Victus Gaming 15-fb3006nl Copilot+ PC (15,6″ IPS LCD, AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB + 1 TB, NVIDIA GeForce RTX 5060, Wi-Fi 6, Windows 11) in offerta a 1.049,93 euro invece di 1.399,90 euro
- MSI Cyborg 15 B2RWEKG-079IT (15,6″ IPS LCD, Intel Core 7 240H, 16 GB + 1 TB, NVIDIA GeForce RTX 5050, Wi-Fi 6E, Windows 11) in offerta a 974,25 euro invece di 1.299 euro
- ASUS Zenbook 14 UM3406KA-PP198W (14″ OLED, AMD Ryzen AI 7 350, 32+512 GB, AMD Radeon, Wi-Fi 6E, Windows 11) in offerta a 824,25 euro invece di 1.099 euro
- Microsoft Surface Laptop 7 – Copilot+ PC (13″8 LCD PixelSense Flow, Snapdragon X Plus, 16+512 GB, Adreno GPU, Wi-Fi 7, Windows 11) in offerta a 824,25 euro invece di 1.099 euro
- DELL Inspiron 3530 (15,6″ LCD, Intel Core i7-1355U, 16 GB + 1 TB, Intel Iris Xe, Wi-Fi 6, Windows 11) in offerta a 624 euro invece di 832,63 euro
- HP All-in-One 24-cr0072nl (23,8″ IPS LCD, AMD Ryzen 5 7520U, 16+512 GB, AMD Radeon, Wi-Fi 6, Windows 11) in offerta a 599,25 euro invece di 799,90 euro
- Samsung Galaxy Book4 Edge (15,6″ LCD, Snapdragon X Plus, 16+512 GB, Adreno GPU, Wi-Fi 7, Windows 11) in offerta a 524,93 euro invece di 699,90 euro
- HP Chromebook 14a-nf0017nl (14″ IPS LCD, Intel Core i3-N305, 8+256 GB, Intel UHD, Wi-Fi 6E, ChromeOS) in offerta a 374,93 euro invece di 499,90 euro
Alcuni esempi di TV in offerta da Unieuro col 25% di extra sconto:
- LG OLED evo AI OLED55G54LW (55″ OLED 4K, α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, 60W, 4 HDMI 165Hz) in offerta a 1.349,25 euro invece di 1799 euro
- LG OLED evo AI OLED65C55LA (65″ OLED 4K, α9 Gen8, Brightness Booster, 40W, 4 HDMI, VRR 144Hz) in offerta a 1.349,25 euro invece di 1.799 euro
- Samsung Smart TV QE65S90FATXZT (65″ OLED 4K, NQ4 AI Gen3) in offerta a 1.349,25 euro invece di 1.799 euro
- TCL 75C7K (QD-MiniLED 75″ 4K, 144Hz, audio B&O, Dolby Vision IQ & Atmos, Google TV) in offerta a 974,25 euro invece di 1.299 euro
- Samsung Smart TV QE65QN70FAUXZT (65″ Neo QLED 4K, Mini LED, NQ4 AI Gen2) in offerta a 824,25 euro invece di 1.099
- Sony BRAVIA 3 K-65S3 (65″ Direct LED 4K, Altoparlante X-Balanced Dolby Vision/Atmos, IMAX Enhanced, Google TV) in offerta a 749,25 euro invece di 999 euro
- TCL Smart TV Art 65A300W (65″ QLED 4K, Motion Clarity PRO, Dolby Vision IQ, HDR10+, Dolby Atmos, Controlli vocali, Google TV) in offerta a 674,93 euro invece di 899,90 euro
- Panasonic TV-55W90AEG (65″ Full Array LED 4K, Fire TV) in offerta a 674,93 euro invece di 899 euro
- Samsung Smart TV QE55Q7F5AUXZT (55″ QLED 4K, Q4 AI) in offerta a 487,43 euro invece di 649,90 euro
- Hisense Smart TV 75A6Q (75″ LED 4K, MEMC, VRR 60Hz ALLM, Dolby Audio, Game Bar, VIDAA) in offerta a 472,43 euro invece di 629,90 euro
Unieuro Specials Black Friday sulla tecnologia
La seconda promozione Specials Black Friday di Unieuro propone il 25% di extra sconto direttamente a carrello con spesa minima di 199 euro su una selezione più ampia di tecnologia che include anche prodotti per la pulizia della casa, piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, tablet e dispositivi indossabili. Il prezzo finale, dunque, non è quello che viene visualizzato nelle pagine dei prodotti ma è quello che verrà indicato nella pagina del carrello. La promozione è attiva fino al 30 novembre 2025.
Tutte le offerte degli Specials Black Friday (tecnologia) di Unieuro
Alcuni esempi di prodotti in offerta da Unieuro col 25% di extra sconto:
- LG F4X9009TWCE Lavatrice 9kg AI DD™ Serie X9, Classe A-60%, 1400 giri, Display Easy Circle, Wi-Fi, AI Wash, TurboWash in offerta a 787,65 euro invece di 1.050,20 euro
- MOVA Tech Mova P50 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Aspirazione 19.000 Pa, Mop Sollevabili, Lavaggio a 75°C, Stazione con Autosvuotamento in offerta a 449,93 euro invece di 599,90 euro
- Dyson Aspirapolvere V11 Advance in offerta a 449,25 euro invece di 599 euro
- Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Blue, LTE, 47 mm) in offerta a 374,93 euro invece di 499,90 euro
- Amazfit T-Rex 3 Pro 3,35 cm (1.32”) AMOLED 44 mm Digitale 466 x 466 Pixel Touch screen Oro Wi-Fi GPS (satellitare) in offerta a 284,93 euro invece di 379,90 euro
- Sony WH-1000XM5 Cuffie wireless con Noise Cancelling, durata della batteria di 30 ore, Bluetooth, ottimizzate per Alexa e Google Assistant, IOS e Android in offerta a 209,93 euro invece di 279,90 euro
- Netatmo Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale in offerta a 134,99 euro invece di 179,99 euro
- Amazfit Balance 2 XT 3,81 cm (1.5”) AMOLED Digitale 480 x 480 Pixel Touch screen Nero Wi-Fi GPS (satellitare) in offerta a 127,49 euro invece di 169,99 euro
- tado° Termostato Intelligente in offerta a 112,49 euro invece di 149,99 euro
- Huawei WATCH FIT 4, cassa in alluminio e cinturino nero. Fino a 10 giorni di autonomia e compatibile con iOS e Android in offerta a 97,49 euro invece di 129,99 euro
Unieuro lancia il volantino “Gran finale!”
Il 26 novembre, ovvero il giorno prima rispetto alle offerte Specials Black Friday con extra sconto del 25% a carrello, Unieuro ha lanciato anche il nuovo volantino chiamato “Singing Black Friday – Ultime Offerte – Gran Finale!”.
Questo volantino, che sarà attivo fino al 4 dicembre 2025 (quindi addirittura oltre rispetto al Cyber Monday che ricorrerà lunedì 1 dicembre) anche nei negozi Unieuro, propone tantissime altre offerte per quello che, appunto, è il gran finale del periodo del Black Friday.
Tutte le offerte del volantino “Singing Black Friday – Gran finale!” di Unieuro
Alcuni esempi di prodotti in offerta nel volantino “Gran finale!” di Unieuro:
- Apple iPhone 17 Pro (256 GB, Argento) in offerta a 1.249 euro invece di 1.339 euro
- Lenovo IdeaPad Slim 5 14AKP10 Copilot+ PC (14″ IPS LCD, AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB + 1 TB SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7, Windows 11) in offerta a 999 euro invece di 1.099 euro
- LG TV OLED48B56LA (48″ OLED 4K, α8 Gen2, Dolby Vision, 20W, 4 HDMI con VRR 120Hz, G-Sync, WebOS 25) in offerta a 699,90 euro invece di 1.299 euro
- Apple iPhone 16 (128 GB, Verde acqua) in offerta a 679 euro invece di 879 euro
- Apple Mac mini (Apple Silicon M4, 10‑core CPU, 10‑core GPU, 16+256GB) in offerta a 589 euro invece di 729 euro
- Apple iPad Air 11 (Wi-Fi, 128 GB, Grigio siderale) in offerta a 549 euro invece di 669 euro
- Ecovacs Deebot T50 Omni Gen 2 (robot aspirapolvere e lavapavimenti, Nero) in offerta a 359 euro invece di 699,90 euro
- Apple AirPods 4 (Custodia di ricarica usb-c, ANC) in offerta a 139 euro invece di 199 euro
- Xiaomi Watch S4 (Raimbow) in offerta a 119,99 euro invece di 169,99 euro
- Amazfit Active 2 Premium (Argento) in offerta a 99,99 euro invece di 129,99 euro
