Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di novembre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese d’autunno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a novembre 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a novembre 2025

Film in uscita su Netflix

Frankenstein (original)

Apriamo le novità Netflix di novembre 2025 da vedere con Frankenstein, nuovo film diretto da Guillermo del Toro che reinterpreta il celebre romanzo di Mary Shelley, volgendo meno l’attenzione sulla creazione del Mostro (Jacob Elordi) e più sulla sua esistenza tormentata. La storia si apre quarant’anni dopo la morte di Victor Frankenstein (Oscar Isaac), avvenuta tra i ghiacci artici. Il dottor Pretorius, brillante ma ambiguo scienziato, viene incaricato di ritrovare il Mostro, creduto scomparso in un incendio decenni prima. Lo scopo è di proseguire gli esperimenti iniziati dal defunto Frankenstein, spingendosi oltre i limiti imposti dalla scienza e dalla morale. In parallelo, la narrazione ricostruisce gli eventi che hanno portato alla nascita della creatura. Victor Frankenstein, geniale e arrogante, riesce a vincere la morte dando vita a un essere composto da corpi diversi. Ma ciò che all’inizio è motivo d’orgoglio si trasforma ben presto in orrore, visto che il suo esperimento sfugge al controllo, seminando paura e dolore. Abbandonato e incompreso, il Mostro evolve, imparando a leggere, pensare e soffrire, diventando specchio vivente del peccato originale e del rifiuto divino. La pellicola è uscita nei cinema selezionati il 22 ottobre ed è in arrivo sulla piattaforma streaming questo mese. Nel cast anche Mia Goth e Christoph Waltz.

Disponibile in streaming dal 7 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Frankenstein.

Being Eddie: la vita di Eddie Murphy (documentario, original)

Da non perdere questo mese Being Eddie: la vita di Eddie Murphy, documentario che racconta l’incredibile vita e l’eredità di una star capace di superare ogni genere. Nessun altro comico ha condiviso il palco con Jerry Seinfeld a soli 17 anni, né è entrato a far parte del cast di “Saturday Night Live” subito dopo le superiori. Nessun altro attore ha interpretato un poliziotto, un medico e un asino, brillando in ogni ambito di Hollywood in cui si è cimentato. Pochissime celebrità sono riuscite a restare sotto i riflettori per oltre quarant’anni senza farsi travolgere dai lati più oscuri della fama. Il raro mix di carisma esplosivo, ambizione incrollabile, talento puro e grande prudenza che contraddistingue Eddie Murphy lo colloca in una categoria a sé. Tutto questo emerge in questo documentario diretto da Angus Wall (due volte vincitore del premio Oscar): riunisce leggende della comicità e del cinema come Dave Chappelle, Tracee Ellis Ross, Jamie Foxx, Jerry Seinfeld, Reginald Hudlin e molti altri, per celebrare l’attore candidato all’Oscar e i suoi quasi cinquant’anni di carriera, durante i quali ha abbattuto barriere, inventato nuovi generi e ispirato intere generazioni di artisti. Per la prima volta in assoluto, Eddie Murphy apre le porte di casa sua al pubblico per riflettere sulla sua straordinaria carriera e svelare la ricca vita interiore che lo ha sempre ispirato e mantenuto con i piedi per terra, confermandolo come una stella unica.

Disponibile in streaming dal 12 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Being Eddie: la vita di Eddie Murphy.

In Your Dreams (original)

Cambiamo genere con In Your Dreams – Continua a sognare, film d’animazione diretto da Alexander Woo ed Erik Benson. Segue la storia di Stevie (voce originale di Jolie Hoang-Rappaport) e del suo fratellino Elliot, che si lanciano in un’avventura straordinaria e inaspettata nel mondo dei sogni. La loro missione è chiara: trovare Sandman (voce originale di Omid Djalili) e chiedergli di esaudire il loro più grande desiderio: impedire che i loro genitori si separino, evitando così la rottura della loro quotidianità. Per riuscirci, dovranno attraversare paesaggi surreali e affrontare sfide imprevedibili, popolati da personaggi strambi, simbolici e a volte inquietanti. Ma nel cuore di questo viaggio onirico, Stevie ed Elliot scopriranno che a volte, per tenere unita una famiglia, serve molto più di un semplice desiderio, servono coraggio, amore, ascolto reciproco e un pizzico di magia, ma anche la capacità di accettare ciò che non si può cambiare. Nel cast Cristin Milioti e Simu Liu.

Disponibile in streaming dal 14 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In Your Dreams.

Champagne Problems (original)

Da guardare su Netflix tra le novità di novembre c’è Champagne Problems, commedia romantica con Minka Kelly e Tom Wozniczka. La giovane e ambiziosa dirigente Sydney Price ha finalmente l’occasione di condurre l’importante acquisizione di Château Cassell, una rinomata maison vinicola nel cuore della provincia della Champagne. Invitata in Francia per le trattative durante il periodo natalizio, la donna giunge nella Ville Lumière con il cuore colmo di speranza, pronta a concludere l’accordo. Durante una serata di relax per assaporare la magia delle festività a Parigi, incontra per caso l’affascinante Henri Cassell, uno sconosciuto con cui condivide una parentesi indimenticabile. Ma i suoi sentimenti sono messi alla prova quando scopre che questo seducente parigino è in realtà il figlio del fondatore del marchio che sta cercando di acquisire. Mentre Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) assiste alla competizione amichevole tra i potenziali acquirenti nella tenuta di famiglia, Sydney e Henri sono irresistibilmente attratti l’uno dall’altra.

Disponibile in streaming dal 19 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Champagne Problems.

Train Dreams (original)

Da non perdere questo mese in streaming Train Dreams, film tratto dal popolare racconto di Denis Johnson che restituisce un ritratto commovente di Robert Grainier (Joel Edgerton), un boscaiolo ed operaio delle ferrovie la cui vita rivela una profondità e una bellezza inaspettate nell’America in rapido cambiamento di inizio ‘900. Rimasto orfano in giovane età, Robert cresce tra le imponenti foreste del Pacifico nord-occidentale, contribuendo all’espansione dell’impero ferroviario statunitense insieme a uomini tanto memorabili quanto i paesaggi che li circondano. Dopo aver corteggiato Gladys (la candidata all’Oscar Felicity Jones), i due si sposano e costruiscono una casa, anche se il lavoro porta spesso Robert lontano dalla moglie e dalla figlia. Quando la vita prende una svolta inaspettata, Robert scopre nuova bellezza, brutalità e significato tra gli alberi e le foreste che ha contribuito ad abbattere. Il film viene proposto anche nei cinema selezionati il 5 novembre.

Disponibile in streaming dal 21 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Train Dreams.

Jingle Bell Heist – Rapina a Natale (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di novembre 2025 lato film con Jingle Bell Heist – Rapina a Natale, commedia con Olivia Holt e Connor Swindells. Sophia, una commessa sveglia, e Nick, un tecnico sfortunato, sono ladruncoli che puntano a rapinare lo stesso posto la vigilia di Natale: i più famosi grandi magazzini di Londra. Costretti a stringere un’alleanza scomoda e a fare i conti con segreti che emergono e sentimenti reciproci sempre più forti, Sophia e Nick mettono a rischio non solo il colpo, ma anche il loro rapporto. Mentre la notte avanza, tra travestimenti improbabili, inseguimenti rocamboleschi e momenti di imprevista complicità, i due scoprono che rubare non è poi così facile, soprattutto quando a essere in gioco non è solo il bottino, ma anche il cuore.

Disponibile in streaming dal 26 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jingle Bell Heist – Rapina a Natale.

Serie TV da vedere su Netflix

Squid Game: La sfida – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Netflix da vedere a novembre lato serie con la seconda stagione di Squid Game: La sfida, reality competitivo ispirato a Squid Game candidato agli Emmy e premiato ai BAFTA. 456 nuovi concorrenti affrontano prove estreme di strategia, alleanze e resistenza per aggiudicarsi un montepremi di 4,56 milioni di dollari che cambierà la loro vita. Ispirata all’iconica serie originale, e costellata di nuovi scioccanti colpi di scena e giochi inediti, la nuova stagione vuole alzare più che mai la posta in gioco. Affrontando continue eliminazioni, solo uno di loro raggiungerà la vittoria.

Disponibile in streaming dal 4 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Squid Game: La sfida.

Troppo Cattivi: Pronti all’azione (original)

Da non perdere questo mese Troppo Cattivi: Pronti all’azione, serie prequel del film Troppo Cattivi, ispirato alla serie di graphic novel di Aaron Blabey, bestseller del New York Times. Prima che i criminali più amati da tutti diventassero i Cattivi, erano solo cattivi che cercavano di guadagnarsi la loro temibile reputazione. Nel loro viaggio per diventare i più grandi e cattivi della storia, Wolf si prefigge l’intenzione di diventare la squadra migliore nella lista dei peggiori tra i peggiori con le rapine più audaci. Sfortunatamente per loro, non sono mai stati molto bravi ad essere cattivi. Dopo i due film, che hanno incassato quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo, arriva la serie animata DreamWorks Animation.

Disponibile in streaming dal 6 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Troppo Cattivi: Pronti all’azione.

Dead by Lightning (original)

Le novità Netflix di novembre 2025 da guardare includono Dead by Lightning, miniserie creata da Mike Makowsky basato sul bestseller Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President, di Candice Millard. Porta in vita l’epica e inverosimile storia vera di James Garfield, il riluttante ventesimo presidente degli Stati Uniti, e il suo più grande ammiratore, Charles Guiteau, che finirà per ucciderlo. Nel cast Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman e Betty Gilpin.

Disponibile in streaming dal 6 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dead by Lightning.

Mrs Playmen (original)

Una delle novità più attese del mese è Mrs Playmen, serie con protagonista Carolina Crescentini presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Adelina Tattilo è la direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni ’70. Un’imprenditrice pionieristica in un’epoca in cui le donne erano relegate al ruolo di madri e casalinghe; una cattolica devota, ma anche un’audace anticonformista, in prima linea nelle battaglie per il divorzio, il diritto all’aborto e l’emancipazione femminile. Quando il marito, Saro Balsamo, la abbandona lasciandola sola ad affrontare i creditori come unica proprietaria di un impero sull’orlo del collasso, Adelina non si arrende. Reinventa Playmen trasformandola in una pubblicazione sofisticata e all’avanguardia e, sfidando il maschilismo radicato dell’epoca, riunisce attorno a sé un team di intellettuali brillanti, creativi audaci e fotografi visionari. Insieme, abbattono tabù, provocano l’establishment e accendono una rivoluzione culturale, numero dopo numero, scandalo dopo scandalo.

Disponibile in streaming dal 12 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mrs Playmen.

The Beast in Me (original)

Proseguiamo con The Beast in Me, serie thriller con Claire Danes e Matthew Rhys. Dopo la tragica morte del figlio, l’acclamata scrittrice Aggie Wiggs si ritira dalla vita pubblica incapace di scrivere e diventa il fantasma di sé stessa. Trova un improbabile soggetto per un nuovo libro quando la casa accanto viene acquistata da Nile Jarvis, un famoso e formidabile magnate del settore immobiliare che un tempo era il principale sospettato per la scomparsa della moglie. Inorridita e allo stesso tempo affascinata da quest’uomo, la donna si ritrova a cercare compulsivamente la verità, a inseguire i demoni dell’uomo e a fuggire dai propri, in un gioco del gatto e del topo che potrebbe rivelarsi mortale.

Disponibile in streaming dal 13 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Beast in Me.

A Man on the Inside – stagione 2 (original)

Da vedere questo novembre 2025 la seconda stagione di A Man on the Inside, serie TV ideata da Mike Schur e ispirata al lungometraggio “The Mole Agent“, candidato all’Oscar 2021 come Miglior documentario. Desideroso di affrontare un altro importante caso sotto copertura, Charles Nieuwendyk (Ted Danson) ottiene la sua occasione quando un misterioso ricattatore prende di mira Jack Berenger (Max Greenfield), il presidente del Wheeler College che ingaggia Charles per infiltrarsi come professore. Chi si nasconde dietro queste minacce? Ha qualcosa a che fare con l’iconoclastico miliardario Brad Vinick (Gary Cole), laureato al Wheeler, e con la sua proposta di donazione alla scuola? Charles ha una lunga serie di possibili sospettati, ma la sua attenzione è distolta dall’insegnante di musica dallo spirito libero Mona (Mary Steenburgen). Intanto sua figlia Emily (Mary Elizabeth Ellis) è ispirata dai cambiamenti del padre e riscopre una passione a lungo ignorata, mentre l’investigatrice privata Julie (Lilah Richcreek Estrada) intraprende il proprio percorso di crescita riconnettendosi con una figura importante del suo passato.

Disponibile in streaming dal 20 novembre 2025.

Stranger Things – stagione 5, Volume 1 (original)

Chiudiamo con quella che è sicuramente una delle novità Netflix più attese degli ultimi anni: stiamo parlando della quinta e ultima stagione di Stranger Things, che debutta questo mese con la prima parte (Volume 1, con quattro episodi). Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta. La seconda parte (Volume 2) arriverà a Natale (tre episodi), mentre il finale a Capodanno: in tutti i casi, l’uscita è fissata alle 2:00 italiane.

Disponibile in streaming dal 27 novembre 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quinta stagione di Stranger Things.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. Questo mese arriva anche una nuova selezione di serie e cartoni dedicata ai più piccoli, con tante avventure, risate e storie da vivere insieme ai personaggi più amati, come Gli Snicci (direttamente dalla fantasia del Dr. Seuss), gli iconici e simpatici pupazzi protagonisti di Sesame Street e Gabby con i suoi adorabili gatti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a novembre:

Un Natale a modo mio – 1° novembre 2025

Sotto le luci di Natale – 1° novembre 2025

Gli Snicci (original) – 3 novembre 2025

The Vince Staples Show (stagione 2, original) – 6 novembre 2025

Non stare a guardare (stagione 1, original) – 7 novembre 2025

Mango (original) – 7 novembre 2025

Marines (stagione 1, docuserie original) – 10 novembre 2025

Buon Natal-ex (original) – 12 novembre 2025

Selling the OC (stagione 4, original) – 12 novembre 2025

Ikusagami – Last Samurai Standing (stagione 1, original) – 13 novembre 2025

Se non avessi mai visto il sole (stagione 1, original) – 13 novembre 2025

Delhi Crime (stagione 3, original) – 13 novembre 2025

Il cuculo di cristallo (stagione 1, original) – 14 novembre 2025

Jake Paul vs. Tank Davis (evento live, original) – 15 novembre 2025

Selena y Los Dinos: musica in famiglia (documentario, original) – 17 novembre 2025

Envious (stagione 3, original) – 19 novembre 2025

ONE SHOT con Ed Sheeran (speciale, original) – 21 novembre 2025

Missing: persone scomparse (stagione 2, original) – 24 novembre 2025

Is It Cake? Dolci impossibili: Festeggiamo! (stagione 2, original) – 25 novembre 2025

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a novembre 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals.