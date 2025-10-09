Netflix si prepara a fare un altro passo decisivo nel mondo dell’intrattenimento interattivo. Dopo due anni di sperimentazioni, la piattaforma è pronta a lanciare i suoi videogiochi per TV, trasformando il televisore in una console, mentre lo smartphone fungerà da controller.

L’obiettivo non è competere con il mondo del gaming console di PlayStation o Xbox, ma creare un’esperienza più sociale e accessibile, in stile “giochi da tavolo digitali”, afferma l’azienda.

L’annuncio è arrivato dal coamministratore delegato di Netflix, Greg Peters, durante la conferenza Bloomberg Screentime tenutasi a Los Angeles.

La fase beta, avviata tra il 2023 e il 2024 in mercati come Canada, Regno Unito e Italia, sta per concludersi, aprendo la strada a un lancio globale previsto, secondo le prime indicazioni, entro le festività natalizie.

Netflix sbarca nel mondo del gaming ma con ambizioni diverse dal resto del settore

Secondo Peters, l’intento di Netflix è chiaro: portare le persone davanti allo stesso schermo per un’esperienza condivisa, più vicina a una serata tra amici che a una sessione da gamer solitario.

“I nostri giochi sul TV sono pensati per essere sociali, immediati e inclusivi,” ha spiegato il dirigente. “Vogliamo ricreare l’atmosfera dei giochi di società, dove chiunque può partecipare senza dover imparare regole complesse o possedere hardware dedicato.”

Tra i primi titoli che accompagneranno il lancio ci sono Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp e Lego Party, nomi che richiamano subito l’idea di una sfida leggera e divertente. Tutti i giochi saranno gratuiti per gli abbonati, almeno nella fase iniziale.

Lo smartphone diventa un controller

Il funzionamento è stato pensato per essere il più intuitivo possibile. Per iniziare una partita, basterà scansionare un codice QR mostrato sullo schermo del televisore: in pochi secondi, il telefono del giocatore si sincronizzerà con il sistema e si trasformerà in un controller virtuale.

Il gameplay si svolge interamente sulla TV, o su dispositivi di streaming compatibili come Roku e Chromecast, mentre il touchscreen dello smartphone permette di interagire con il gioco attraverso comandi semplici e reattivi.

Questa soluzione elimina la necessità di acquistare periferiche o configurare console, un aspetto che si inserisce perfettamente nella filosofia di Netflix: abbattere le barriere d’accesso e rendere tutto immediato.

Netflix aveva già iniziato a testare questa funzionalità nell’estate 2023 in Canada e nel Regno Unito, per poi estendere la prova a un numero limitato di utenti in altri Paesi, tra cui l’Italia.

Ora, con la fine della fase beta, il servizio è pronto a espandersi stabilmente a livello mondiale.

Nonostante Peters non abbia fornito una data precisa, i tempi sembrano maturi per un debutto entro fine anno, probabilmente in concomitanza con il periodo natalizio, momento dell’anno florido in cui le famiglie si riuniscono e la domanda di contenuti interattivi cresce naturalmente.

L’obiettivo, secondo il dirigente, è ripetere il percorso che Netflix ha seguito in passato per affermare il suo servizio di streaming in nuovi mercati:

“Quando abbiamo lanciato in Giappone, molti non capivano ancora cosa fosse Netflix. Oggi accade qualcosa di simile con i videogiochi: gli utenti non sanno che fanno già parte dell’abbonamento. Dobbiamo costruire, passo dopo passo, una nuova abitudine.”

La strategia gaming di Netflix

La divisione videoludica di Netflix, guidata da Alain Tascan, ex dirigente di Epic Games, ha già delineato quattro aree di sviluppo principali:

Giochi per bambini , accessibili e sicuri.

, accessibili e sicuri. Esperienze di gruppo , come quelle previste per il TV.

, come quelle previste per il TV. Grandi successi già affermati , in versione interattiva.

, in versione interattiva. Adattamenti dei franchise interni, come Stranger Things o Money Heist.

L’obiettivo è creare un catalogo eterogeneo, dove il gioco diventa un’estensione naturale dell’universo Netflix ma eseguito con un medium diverso.

Questa mossa in fin dei conti riflette la strategia di lungo periodo dell’azienda, che da tempo sta diversificando il suo catalogo oltre i film e le serie.

Oltre ai videogiochi mobili già presenti nell’app, la compagnia sta sperimentando l’uso dell’intelligenza artificiale per la produzione creativa e nuove modalità di fruizione interattiva dei contenuti.

Se l’esperimento avrà successo, Netflix potrebbe diventare la prima piattaforma di streaming capace di unire intrattenimento passivo e attivo nello stesso ecosistema.