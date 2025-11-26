Il Lenovo Legion 7i 16 Gen 10 è il protagonista della recensione odierna, un notebook annunciato già da tempo che conoscevamo bene sulla carta ma che con questa prova sul campo ci ha dimostrato di essere uno dei portatili più belli per giocare.

Si tratta di uno prodotti più recenti nel catalogo Legion di Lenovo, ovvero la branchia aziendale specializzata in sistemi, componenti e periferiche ideate e realizzate con un occhio di riguardo ai gamer, non solo dal punto di vista prestazionale ma anche funzionale.

Per chi segue il mercato notebook, il brand Legion richiamerà alla mente i notebook più potenti e imponenti a marchio Lenovo, soluzioni ad alto profilo che ovviamente hanno poco a che fare con i laptop ultrasottili o comunque pensati per la mobilità estrema.

Bene, questo Legion 7i 16 Gen 10 da 16 pollici se vogliamo si muove in senso opposto, cercando di coniugare le prestazioni di un portatile da gioco a un’estetica molto elegante e curata (non sgargiante per intenderci) e uno chassis dal design compatto dove lo spazio per la plastica è poco e il classico “mattone” per giocare lascia il posto a un notebook elegante dall’aspetto premium.

Recensione Lenovo Legion 7i 16 Gen 10: design e caratteristiche

L’aggettivo “bello” che abbiamo utilizzato in apertura per il Legion 7i 16 Gen 10 va considerato nel senso più ampio del termine, partendo dalla cura e dalle scelte relative al design, passando ai materiali utilizzati, le dimensioni globali della scocca, per chiudere con un’ottima dotazione hardware e software che non si fa mancare l’utility proprietaria Legion Space.

Come vedremo a breve, la soluzione di Lenovo può contare diversi punti a favore, non solo estetici per essere chiari, ma allo stesso tempo non manca qualche compromesso che alla fine bisogna accettare se siamo orientati su un notebook che cerca di coniugare prestazioni in gaming a un form-factor compatto (un binomio che solitamente non va molto d’accordo).

Il design probabilmente è il punto forte del Legion 7i 16 Gen 10, ma se vogliamo anche un piccolo tallone d’Achille; non che qualità e prestazioni siano trascurate, ma non possiamo nascondere che raramente di vede un notebook orientato al gaming con uno chassis così compatto e un design elegante e originale più da notebook per la produttività e la portabilità estrema.

Lenovo Legion 7i 16 Gen 10 è un portatile da 16″, un formato (16:10) sempre più di moda e gettonato soprattutto per la possibilità di abbinarci i display più recenti di tipo OLED. Ne parleremo dopo, ma non è un caso che in dotazione ci sia un pannello OLED da 1.600P a 240 hertz e una luminosità a dir poco notevole se paragonato alla maggior parte dei display di questo tipo in commercio.

Lenovo Legion 7i 16 Gen 10: compatto ma curato nei dettagli

Tornando al design e alle dimensioni però, un altro pregio di questo notebook è senza dubbio la scocca in alluminio, priva tra l’altro di vistosi led RGB che ritroviamo relegati solo alla tastiera (da gaming ovviamente).

Rimanendo in tema di scocca, la proposta Lenovo si conferma una soluzione molto compatta, quantomeno se paragonata ad altri notebook da gaming, anche a marchio Lenovo. Il telaio misura 361,7 x 263,4 x 15,9 – 17,9 millimetri per un peso di circa due chilogrammi, quindi possiamo dire con dati alla mano di essere di fronte a uno dei portatili per giocare più compatti in circolazione.

Considerandolo dal punto di vista puramente estetico, il notebook Lenovo ricorda più un ultrabook top di gamma, soprattutto per via del telaio in alluminio che si sposa a una tinta bianca molto originale, realizzata con verniciatura a iniezione.

Viste le dimensioni così contenute, è evidente che Lenovo ha dovuto trovare una soluzione ad hoc per quanto concerne la dissipazione ottimale di CPU e GPU, affidata al sistema proprietario Legion ColdFront: Hyper, con doppia ventola e un totale di tre heatpipe in rame.

Il calore viene convogliato sull’ampia feritoia posteriore, senza dimenticare le prese d’aria sulla parte inferiore; il tutto, come vedremo a breve, è gestibile con l’utility Lenovo AI Engine+, in base anche a dei precisi profili prestazionali.

Lenovo Legion 7i 16 Gen 10: piattaforma hardware e connettività di ultima generazione

Quando in apertura parlavano di eventuali compromessi a cui si può andare incontro quando si cerca di “comprimere” una configurazione hardware ad alto profilo, non volevamo sminuire la soluzione di Lenovo, ma nella pratica sappiamo bene che se riduciamo l’area dissipante, dobbiamo agire di conseguenza sul TDP di CPU e GPU.

L’azienda quindi, non volendo penalizzare il Legion 7i 16 Gen 10 sotto il profilo termico, ha deciso di vendere questo modello con una GPU che arriva massimo alla NVIDIA GeForce RTX 5070, tagliando se vogliamo la testa al toro visto che può tenersi su un TDP di 110 watt (contro i 140 w e oltre di altri modelli).

Tale caratteristica tecnica posiziona il Lenovo Legion 7i 16 Gen 10 in una precisa fascia prestazionale relativa al gaming, infatti con 8 GB di VRAM la GeForce RTX 5070 potrebbe “soffrire” su alcuni titoli particolarmente pesanti alla risoluzione nativa del display 1600P (che ora vedremo), il che implica l’utilizzo del DLSS 4 con Multi Frame Generator.

A breve vedremo come si comporta il sistema sotto il profilo velocistico, mentre passando al resto della configurazione, non troviamo particolari compromessi visto che a bordo è presente un top di gamma come l’Intel Core Ultra 9 275HX da 24 core, 32 GB di RAM DDR5 5.600 MT/s e due SSD da 1 TB con interfaccia PCI-E Gen 4.0 altrettanto veloci.

Il livello rimane alto anche quando passiamo al reparto connettività, con WiFi 7 e Bluetooth 5.4, abbinati a una discreta dotazione di porte: una Thunderbolt 4 40 Gbps via USB-C, una seconda USB-C 10 Gbps (entrambe con Power Delivery fino a 100 watt e Display Port), due USB-A 5 Gbps di cui una con ricarica sempre attiva, jack audio, slot SD e pulsante privacy shutter.

In chiusura di questo paragrafo una nota sull’alimentatore in dotazione, una generosa unità da 245 watt, molto valida ma come altri notebook da gioco leggermente ingombrante.

Lenovo Legion 7i 16 Gen 10: display, audio e periferiche di input

Viste più o meno le caratteristiche principali, cerchiamo di approfondire su uno dei punti forti del Legion 7i 16 Gen 10, ovvero l’ottimo pannello OLED da 16 pollici con risoluzione 2.560×1.600 pixel e frequenza di aggiornamento a 240 hertz.

Qui l’azienda non ha voluto compromessi, installando su questo notebook un display da 500 nit che può raggiungere una luminosità HDR di 1.000 nit (HDR True Black 1000), vantando allo stesso tempo neri perfetti, ampi angoli di visione e un’ottima fedeltà con copertura DCI-P3 del 100%.

Rimanendo nelle vicinanze del display, con cornici sottili e ancorato tra l’altro a una cerniera molto solida che si apre fino a 170°, sulla parte superiore troviamo una webcam a infrarossi da 5MP con supporto per il riconoscimento biometrico (Windows Hello) e privacy shutter.

In ambito multimediale segnaliamo anche i due altoparlanti (2x 2 watt) con audio Nahimic by Harman posti sui lati anteriori, mentre il top del notebook lascia il posto alla tastiera Legion Truestrike RGB retroilluminata per tasto con corsa da 1,6 mm, Anti-ghosting 100% e possibilità di personalizzare il tutto con il software Lenovo Spectrum RGB.

Il touchpad in dotazione, di dimensioni standard possiamo dire, è realizzato in vetro e dovrebbe garantire una buona precisione, da rilevare ovviamente come la tastiera in un ambito di utilizzo classico.

Scheda tecnica Lenovo Legion 7i 16 Gen 10

CPU: Intel Core Ultra 9 275HX 24 core , 36 MB di cache e Boost a 5,4 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 GB GDDR7 – Boost 2.347 MHz – TBP sino a 115 watt

Integrata Intel

Chip AI LA3 proprietario

Display: Samsung 16″ con tecnologia OLED Risoluzione 2.560 × 1.600 pixel (16:10) Frequenza di aggiornamento a 240 hertz Tempo di risposta 0,03 ms 500 nit, HDR 1000

Memoria RAM: 32 GB (2x 16 GB) DDR5 5.600 MT/s

SSD: 2x 1 TB PCI-E Gen 4.0 x4 Supporto SSD M.2 secondario PCI-E Gen 4.0 x4

Audio: 2x altoparlanti da 2 watt Nahimic Audio by Harman

Webcam IR 5 MP con Privacy Shutter

Tastiera Legion Truestrike RGB illuminata per tasto Tastierino numerico Corsa 1,6 mm Trackpad in vetro

Rete: Wi-Fi 7 Dual Band Bluetooth 5.4

Porte: 1x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps con DP 2.1 e Power Delivery 100 W 2x USB Type-A 5 Gbps (una Always On) HDMI 2.1 Lettore SD Jack audio 3.5 mm (in/out)

Sistema operativo: Windows 11 Home

Batteria: 84 WHr, alimentatore da 245 watt

Dimensioni: 361,7 x 263,4 x 15,9-17,9 mm

Peso 2 Kg

Software Legion Space

Recensione Lenovo Legion 7i 16 Gen 10: le nostre impressioni

Abbiamo utilizzato il Lenovo Legion 7i 16 Gen 10 per circa una settimana e possiamo dirvi subito che non ha mostrato esitazioni in nessun ambito di utilizzo, sempre reattivo e con una buona resa prestazionale anche se siamo di fronte a task particolarmente impegnativi.

Non solo gaming quindi, che rimane però il focus dei notebook Legion e che ora vedremo, mentre parlando di impressioni personali, ribadiamo che il formato e il design di questo portatile ci hanno subito conquistato, sia esteticamente che dal punto di vista pratico dell’ingombro e del peso.

Lo chassis in alluminio risulta un valore aggiunto di non poco conto, anche se dobbiamo evidenziare che la verniciatura non è esente da impronte nonostante quanto dichiarato dal produttore. Valido anche sotto il profilo costruttivo, verificabile in prima persona anche dalle minime flessioni di coperchio e tastiera, Legion 7i 16 Gen 10 vanta senza dubbio uno dei migliori pannelli OLED (Samsung) che possiamo ritrovare su un prodotto consumer.

Perfetto in ogni situazione, e con una luminosità reale di 500 nit, questa soluzione conferisce un valore aggiunto anche sotto il profilo della versatilità, garantendo all’utente la possibilità di lavorare su progetti multimediali o editing di foto e video con un’ottima fedeltà dell’immagine.

In gaming siamo messi ancora meglio e, possiamo dirlo senza problemi, una spanna sopra la NVIDIA GeForce RTX 5070, una GPU che per non inficiare le potenzialità del display OLED (240 Hz a 1600P) deve ricorre al DLSS 4 con MFG.

Molto comoda la tastiera RGB, generosi i tasti (più compatto il pad numerico) e abbastanza silenziosa, mentre per l’audio possiamo dire che siamo in linea con altri notebook che sposano il classico approccio 2x 2 watt, pur rilevando una qualità comunque buona e poco sopra la media.

Lenovo Legion Space e funzionalità proprietarie

Prima di vedere come va nella pratica il Legion 7i 16 Gen 10 in ottica prestazioni, non possiamo omettere il software di gestione Lenovo Legion Space. L’utility proprietaria, migliorata e gestita anche dall’AI, permette di scegliere tra quattro profili energetico/prestazionali: Silenzioso, Bilanciato, Prestazioni e Personalizzato.

Quest’ultimo ovviamente ci permette di controllare manualmente alcuni parametri, comprese ventole, TDP, modalità della GPU con eventuale overclock e molto altro. I profili predefiniti sono gestiti in automatico da Lenovo AI Engine+, inoltre è presente un’ulteriore funzionalità gestita dall’Intelligenza Artificiale che gestisce il regime rotativo delle ventole in modo che il rumore prodotto non vada a disturbare l’audio riprodotto dall’utente.

Con Legion Space si può anche personalizzare l’illuminazione della tastiera, gestire il nostro catalogo di giochi e molto altro ancora, tuttavia non mancano una serie di scorciatoie per cambiare al volo i profili energetici o modificare l’illuminazione RGB.

Non che sia una funzionalità indispensabile, ma l’indicatore RGB “O” in corrispondenza del pulsante di accensione ci dice il profilo attivo attraverso un particolare colore: blu per silenzioso, bianco per Bilanciato, rosso per Prestazioni e fucsia per la modalità Personalizzata.

Al pari di altri notebook da gaming di questa fascia di prezzo, le funzionalità e le opzioni software pre-installate sono tante; non saremo noi a dire quanto e quali sono utili, ma in questo caso segnaliamo anche la gestione dell’audio 3D con l’AI (con tanto di profilo) nonché l’app X-Rite Color Assistant.

Lenovo Legion 7i 16 Gen 10: ecco come va nei benchmark

Passando alle prestazioni pure invece, al pari di altri notebook da gaming, queste sono direttamente influenzate dal profilo energetico scelto. Proprio per questo motivo ha senso condurre i benchmark in modalità Performance, mentre chi vuole tirare fuori tutto il potenziale del notebook dovrà mettere mano al profilo personalizzato.

Nel nostro caso non abbiamo ritenuto necessario trovare delle impostazioni manuali che, da un lato ci possono far guadagnare qualche punto sui benchmark, ma dall’altro vanno inevitabilmente a incidere su temperature e consumi; guardando ai valori di temperature e rumorosità nel paragrafo successivo avrete un quadro più chiaro della situazione già col profilo Prestazioni.

A seguire vi lasciamo invece alcuni benchmark di riferimento che mettono a confronto i risultati ottenuti con profilo Performance e profilo Bilanciato, ovvero quello di default.

Prima di passare al sistema di raffreddamento e alla durata della batteria, alleghiamo anche un veloce test degli SSD in dotazione, due unità SK Hynix da 1 TB con interfaccia PCI-E 4.0.

Lenovo Legion 7i 16 Gen 10: test temperature e autonomia

Il test sulle temperature di esercizio e sull’autonomia era molto atteso e possiamo anticiparvi che non ci ha rivelato particolari sorprese. Le dimensioni compatte del notebook non ci permettono (secondo noi) di andare a modificare ulteriormente i parametri dei profili predefiniti, almeno per quanto concerne il processore che già in modalità Performance può raggiungere e superare i 95 °C.

La GPU si muove più o meno nella stessa direzione, ma ribadiamo che in caso di particolari modifiche (o overclock) dovrete quantomeno impostare un regime delle ventole molto alto, inficiando così su una rumorosità che di fabbrica non è particolarmente elevata. A pieno regime infatti, le ventole del sistema Legion ColdFront: Hyper (molto valido) possono raggiungere anche i 6.000 RPM, portando la rumorosità del notebook a un livello troppo elevato, ovvero 56 dBA.

Chiudendo con l’autonomia, la batteria da 84 WHr non permette particolari miracoli e probabilmente è il compromesso da accettare su questo portatile. Utilizzandolo in modalità silenziosa, il Legion 7i 16 Gen 10 supera abbondantemente le 4 ore nella navigazione e applicatici office, mentre non supera tale valore se passiamo alla riproduzione video (display al 40%).

Il dato relativo all’autonomia in gaming possiamo dire che si allinea senza ulteriori sorprese, permettendoci di giocare anche un paio d’ore lontani dalla presa elettrica.

Quanto costa e dove acquistare Lenovo Legion 7i 16 Gen 10

Inserendosi nella gamma di notebook da gaming Legion, la soluzione Lenovo si colloca automaticamente nel segmento di fascia alta, o se preferite medio-alta in base a come guardiamo il listino prezzi.

Probabilmente non è il notebook più potente per giocare, ma le prestazioni ci sono e come detto un form-factor così compatto con tutte le ottimizzazioni del caso si paga, senza omettere che Lenovo ha limitato al minimo l’utilizzo di materiali plastici (decisamente più economici).

Sul sito ufficiale il modello in prova ha un prezzo di circa 2.400 euro (in calo), attualmente tra i più bassi che possiamo reperire sul mercato. Se il prodotto ha stuzzicato il vostro interesse però, vi segnaliamo un’ottima offerta Amazon per il Black Friday sulla variante con SSD da 2 TB.

Considerazioni

Nel corso di questo articolo abbiamo visto che il Lenovo Legion 7i 16 Gen 10 riesce a garantire ottime prestazioni nei vari ambiti di utilizzo, il tutto nonostante le dimensioni contenute (così come il peso) rispetto ai classici notebook gaming da 16 pollici.

Tale caratteristica come detto impatta direttamente sullo spazio disponibile per il sistema di dissipazione che, almeno in questo caso fortunatamente, non viene penalizzato più di tanto per via di una delle più recenti implementazioni Lenovo, ovvero Legion ColdFront: Hyper.

Lenovo ha trovato secondo noi un compromesso ottimo e pensiamo che un approccio/dissipatore diverso non avrebbe permesso una configurazione come quella del modello in prova.

Proprio per questo motivo, non riteniamo una pecca l’impossibilità di configurare il sistema con una GPU più potente come la GeForce RTX 5080; più semplicemente, un form-factor del genere si può spingere fino a qui (RTX 5070), diversamente si deve optare per un design standard e più ingombrante.

Nonostante l’estetica elaborata, molto bella e curata, uno chassis in alluminio e dimensioni molto contenute, il Lenovo Legion 7i 16 Gen 10 rimane un notebook per giocare anche per quanto concerne l’autonomia, quindi inficiando leggermente quello che insieme al display è sicuramente il punto forte del prodotto.

La GeForce RTX 5070 non è particolarmente energivora, mentre il processore flagship di Intel sotto carico è abbastanza esigente, mettendo alla corda la batteria da 84 WHr negli applicativi più pesanti. Tirando le somme, il Lenovo Legion 7i 16 Gen 10 ci convince per design, qualità e prestazioni, un po’ meno per l’autonomia, non discostandosi in questo da altri PC portatili pensati per giocare a “portata di presa”.