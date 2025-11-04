Nella serata italiana di ieri, oltre a rilasciare iOS e iPadOS 26.1, macOS 26.1 Tahoe, watchOS, tvOS e visionOS 26.1, Apple ha lanciato il nuovo App Store sul Web e ha rinnovato la brand identity di alcuni servizi, a partire da Apple TV.

Per il servizio di streaming, il cui nuovo logo e l’eliminazione del “+” dal piano in abbonamento erano già stati ufficializzati nel mese di ottobre, arriva anche una nuova animazione d’avvio. Parallelamente, il colosso di Cupertino ha lanciato un nuovo logo per il servizio Apple One e nuove icone per tre app. Scopriamo tutti i dettagli.

Oltre al nuovo logo, Apple TV ha anche una nuova animazione d’avvio

Il mese scorso, Apple ha avviato un processo di cambio di nome e identità visiva per il proprio servizio di streaming. Dopo cinque anni, Apple TV+ ha lasciato il posto a un più “diretto” Apple TV.

La novità si percepisce dopo l’aggiornamento a iOS 26.1 su un qualsiasi iPhone: nella schermata home, troviamo il nuovo logo pervaso da colori gradiente; all’interno dell’app, la scheda dedicata all’abbonamento e tutti i riferimenti ad esso hanno perso il “+”.

Andando oltre, il colosso di Cupertino ha pubblicato il video della nuova animazione d’avvio di Apple TV, affiancata da un suono che punta a diventare iconico (un po’ come il “ta-dum” di Netflix) e che è stato prodotto da Finneas (fratello e socio di Billie Eilish).

In un’intervista rilasciata a Variety, Finneas ha suggerito che l’idea fosse quella di realizzare un suono che risultasse “come il morso di zenzero tra un panino e l’altro” (quindi qualcosa che ripulisse il palato) ma tra un episodio e l’altro di una serie TV.

Il compositore ha suggerito inoltre che esistono tre versioni della nuova intro: quella principale da 5 secondi, ovvero quella che viene riprodotta prima di un episodio di una serie TV, una versione ridotta da 1 secondo (per i trailer dei film) e una versione più lunga da 12 secondi (per le introduzioni ai film original degli Apple Studios).

Oltre al suono, c’è anche un’animazione del logo che riprende i colori dell’arcobaleno (nonché i colori del celebre logo usato da Apple tra il 1977 e il 1998). Il seguente video mostra l’insieme nella versione da 5 secondi dell’introduzione.

Nuova brand identity per Apple One

Nella pagina statunitense dedicata al servizio in abbonamento Apple TV (sul sito italiano la pagina è ancora Apple TV+), in basso, c’è una sezione dedicata a Apple One, il servizio unico in abbonamento del colosso di Cupertino che consente di pagare una tariffa mensile per ottenere un pacchetto di servizi (Apple Music, Apple Fitness+, Apple TV, Apple News+, Apple Arcade e iCloud+).

Fin qui non c’è nulla di strano o di nuovo, dato che questo piano in abbonamento esiste ormai da tempo (anche in Italia). La novità è rappresentata dal fatto che il logo del servizio non è più la classica Mela Morsicata in nero ma diventa, come potrete notare dalla seguente immagine, una versione in 3D colorata.

La scelta di questo nuovo logo, che probabilmente verrà presto esteso anche agli altri mercati, è probabilmente stata messa in campo da Apple per dare un’identità più forte al servizio Apple One stesso.

Apple ha aggiornato le icone di altre tre app

Oltre ad aver rinnovato la brand identity di Apple TV e Apple One, il colosso di Cupertino nella serata di ieri ha aggiornato tre app: GarageBand (per iPhone e iPad), Photomator (per iPhone, iPad e Mac) e Pixelmator Pro (per Mac).

Le note di rilascio non sembrano parlare di nuove funzionalità ma menzionano “miglioramenti della stabilità e correzioni di bug”. La vera novità, in tutti e tre i casi, è rappresentata da nuove icone che si sposano meglio con il design generale dei sistemi operativi, giunti alla versione 26.1 da ieri sera.

Nel caso di GarageBand, la nuova icona risulta più moderna: al posto del disegno 2D in bianco della chitarra su sfondo arancione, abbiamo un nuovo design tridimensionale con la chitarra giallo-arancione-marrone su sfondo grigio scuro.

Nel caso di Photomator e Pixelmator Pro, le icone rimangono pressoché identiche ma risolvono un problema che si verificava con macOS 26 Tahoe: in precedenza, non venivano sfruttate per coprire l’intero spazio a disposizione ma venivano ridotte.