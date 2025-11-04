Apple ha lanciato il suo App Store sul Web, offrendo così agli utenti un hub centrale nel quale è possibile navigare tra diverse categorie di applicazioni su tutti i dispositivi dell’azienda.

Adesso, se si visita il nuovo store, sarà possibile sfruttare un’interfaccia rinnovata che consente di beneficiare di un’esperienza decisamente più piacevole, il tutto attraverso apposite pagine dedicate alle librerie di app per iPhone, iPad, Mac, Vision, Watch e TV.

Ecco il nuovo App Store sul Web

Se fino a questo momento il dominio apps.apple.com reindirizzava semplicemente a una pagina generica sull’App Store, ora gli utenti vengono condotti su una versione completa dello store, che è possibile consultare comodamente dal proprio computer.

Il nuovo App Store sul Web offre una replica completa della scheda “Oggi”, così come avviene nella versione per iPhone e da esso è anche possibile accedere facilmente agli eventi speciali in corso, alle classifiche e ai contenuti suggeriti.

Sulla sinistra gli utenti possono trovare una colonna con varie scorciatoie e una barra per effettuare le ricerche delle applicazioni desiderate (in precedenza ciò non era possibile e le ricerche andavano effettuate da un motore di ricerca esterno, come ad esempio quello di Google).

In alto, attraverso un menu a tendina è possibile selezionare il dispositivo per il quale si desidera vedere le applicazioni mentre sotto il motore di ricerca vi sono le sezioni (Oggi, Giochi, App e Arcade) e le Categorie (Foto e video, Salute e benessere, Produttività, Intrattenimento, Azione, Avventura, Rompicapo e Indie).

Purtroppo non è possibile scaricare applicazioni dall’App Store sul Web, in quanto Apple offre solo la possibilità di condividere un’app o di aprirla direttamente dallo store installato sul dispositivo.

Potete visitare il nuovo store seguendo questo link.