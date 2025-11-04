Oltre a macOS 26.1 Tahoe, iOS 26.1 e iPadOS 26.1 di cui vi abbiamo già parlato tramite articoli dedicati, Apple ha avviato il rilascio anche di watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 su tutti i dispositivi compatibili.
Anche per le più recenti iterazioni di watchOS, tvOS e visionOS è tempo del primo aggiornamento intermedio che si preoccupa principalmente di implementare miglioramenti e correzioni varie ed eventuali, anche in ambito sicurezza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Indice:
Gli Apple Watch supportati ricevono watchOS 26.1
Arriva la nuova versione di watchOS, ovvero watchOS 26.1, ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23S37 (sostituisce la 23R362 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.0.2 lo scorso 29 settembre) che ha un peso di 1,4 GB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 26.0.2).
L’aggiornamento non sembra portare con sé grosse novità. Come anticipato, l’aggiornamento si preoccupa inoltre di implementare novità sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino diffuso da Apple che parla di 32 CVE risolte).
Apple Watch compatibili con watchOS 26.1
Di seguito riportiamo la lista completa degli Apple Watch compatibili con watchOS 26.1 che ricalca quella dei modelli compatibili con la prima iterazione stabile di watchOS 26:
- Apple Watch Series 6 (2020)
- Apple Watch Series 7 (2021)
- Apple Watch SE 2 (2022)
- Apple Watch Series 8 (2022)
- Apple Watch Ultra (2022)
- Apple Watch Series 9 (2023)
- Apple Watch Ultra 2 (2023)
- Apple Watch Series 10 (2024)
- Apple Watch SE 3 (2025)
- Apple Watch Series 11 (2025)
- Apple Watch Ultra 3 (2025)
Le funzioni legate ad Apple Intelligence, sono tuttavia limitate agli Apple Watch collegati agli iPhone compatibili con l’IA di Apple, ovvero gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max del 2023 e tutti gli altri modelli lanciati dal 2024 in avanti.
Apple TV e HomePod ricevono tvOS e audioOS 26.1
Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo l’aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 26.1 e audioOS 26.1; questa nuova versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 23J582 (sostituisce la 23J362, rilasciata come versione stabile di tvOS 26.0.1 e audioOS 26.0.1 lo scorso 29 settembre).
Trattandosi di un aggiornamento importante, Apple ha svolto il classico lavoro sul fronte della sicurezza, risolvendo svariate vulnerabilità (trovate qua il bollettino completo che parla di 29 CVE risolte).
Apple Vision Pro riceve visionOS 26.1
Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento anche per visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 26.1 è la 23N49 (sostituisce la precedente 23M341 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.0.1 lo scorso 29 settembre).
Anche in questo caso abbiamo svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino completo che parla di 43 CVE risolte). L’aggiornamento supporta le due generazioni dei visori.
Come installare i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple
Le versioni stabili dei nuovi major update per i sistemi operativi watchOS, tvOS e visionOS sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.
La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):
- Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 26.1, l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad iOS 26.0.1.
- tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 26), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici.
- Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aggiornare anche visionOS. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”. A questo punto, quando il visore segnalerà la presenza di una nuova build, basterà selezionare “Aggiorna ora”.
