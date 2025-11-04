Oltre a macOS 26.1 Tahoe, iOS 26.1 e iPadOS 26.1 di cui vi abbiamo già parlato tramite articoli dedicati, Apple ha avviato il rilascio anche di watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 su tutti i dispositivi compatibili.

Anche per le più recenti iterazioni di watchOS, tvOS e visionOS è tempo del primo aggiornamento intermedio che si preoccupa principalmente di implementare miglioramenti e correzioni varie ed eventuali, anche in ambito sicurezza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gli Apple Watch supportati ricevono watchOS 26.1

Arriva la nuova versione di watchOS, ovvero watchOS 26.1, ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23S37 (sostituisce la 23R362 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.0.2 lo scorso 29 settembre) che ha un peso di 1,4 GB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 26.0.2).

L’aggiornamento non sembra portare con sé grosse novità. Come anticipato, l’aggiornamento si preoccupa inoltre di implementare novità sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino diffuso da Apple che parla di 32 CVE risolte).

Apple Watch compatibili con watchOS 26.1

Di seguito riportiamo la lista completa degli Apple Watch compatibili con watchOS 26.1 che ricalca quella dei modelli compatibili con la prima iterazione stabile di watchOS 26:

Le funzioni legate ad Apple Intelligence, sono tuttavia limitate agli Apple Watch collegati agli iPhone compatibili con l’IA di Apple, ovvero gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max del 2023 e tutti gli altri modelli lanciati dal 2024 in avanti.

Apple TV e HomePod ricevono tvOS e audioOS 26.1

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo l’aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 26.1 e audioOS 26.1; questa nuova versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 23J582 (sostituisce la 23J362, rilasciata come versione stabile di tvOS 26.0.1 e audioOS 26.0.1 lo scorso 29 settembre).

Trattandosi di un aggiornamento importante, Apple ha svolto il classico lavoro sul fronte della sicurezza, risolvendo svariate vulnerabilità (trovate qua il bollettino completo che parla di 29 CVE risolte).

Apple Vision Pro riceve visionOS 26.1

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento anche per visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 26.1 è la 23N49 (sostituisce la precedente 23M341 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.0.1 lo scorso 29 settembre).

Anche in questo caso abbiamo svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino completo che parla di 43 CVE risolte). L’aggiornamento supporta le due generazioni dei visori.

Come installare i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Le versioni stabili dei nuovi major update per i sistemi operativi watchOS, tvOS e visionOS sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):