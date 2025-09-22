Lui è sicuramente lo smartphone più chiacchierato di questo 2025 ma anche l’iPhone più discusso di tutti i tempi. iPhone Air, sulla carta, ingegneristicamente parlando è un capolavoro: 5,6 millimetri di spessore, solo 165 grammi di peso, display da 6.5 pollici con rivestimento antiriflesso per la prima volta su iPhone, struttura in titanio e processore di ultimissima generazione A19 Pro. È l’iPhone più diverso che abbiamo mai visto da tanto tempo e, fatemelo dire, è l’iPhone che con molta probabilità ci porterà al tanto atteso iPhone pieghevole.

C’è davvero tanto di cui parlare e dopo averlo usato per più di 24 ore abbiamo deciso di darvi le prime impressioni e soprattutto a rispondere a qualche dubbio che sono sicuro avrete lato fotocamera e batteria.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Video anteprima di iPhone Air dopo 24 ore

Cosa colpisce nelle prime ore di utilizzo di questo iPhone Air?

Apple non lo chiama iPhone 17 Air, ma semplicemente Air: già questo fa capire che vuole inaugurare una nuova linea, una nuova filosofia. Il colpo d’occhio è pazzesco: sottilissimo, 5,64 millimetri, addirittura più sottile del Galaxy S25 Edge che si ferma comunque ad un ottimo 5,8 mm. In questo caso però sono due approcci differenti: Apple ha lavorato sull’ergonomia morbida laddove Samsung ha invece spigoli più netti. In questo caso io preferisco l’Air che risulta più morbido e piacevole da impugnare ma c’è chi sicuramente preferirà il Galaxy Edge 25 per una presa diciamo così più spigolosa. È questione di “feeling” come diceva anche Cocciante.

Rispetto agli altri iPhone 17 è il 36% più sottile, il 20% più leggero: la differenza la si sente immediatamente una volta preso in mano. Eppure mantiene le stesse certificazioni IP68, persino l’Action Button e il Camera Control. Apple ha scelto di restare sul titanio, lucidato, che si riempie un po’ di ditate, ma dona più grip rispetto all’alluminio degli altri modelli. E soprattutto, anche se piegandolo un po’ flette, non si spezza: Apple ha trovato un equilibrio intelligente tra leggerezza e resistenza.

In basso c’è una porta USB-C 2.0, che ok non è la versione 3.0 e probabilmente Apple ha scelto così perché, ipotizziamo, sarebbe stato difficile implementare la versione più evoluta che ha più pin. Cosa manca? Manca l’altoparlante. Sì, perché iPhone Air non possiede un comparto audio stereo ma mono ossia l’altoparlante è unico ed è presente solo sulla capsula auricolare. Un aspetto da considerare perché se l’uso che se ne fa è soprattutto in verticale non è un problema. Di fatto però non appena lo si pone in orizzontale per un video o altro è palese lo sbilanciamento dell’audio solo da una parte. Per molti non cambierà nulla, per altri invece potrebbe essere un punto negativo importante soprattutto perché proprio Samsung Galaxy S25 Edge possiede un comparto stereo.

Lo schermo è da 6,5 pollici, quella che definirei la dimensione ideale: più grande di un 17 o 17 Pro, ma più compatto rispetto a un Pro Max. Sempre OLED ProMotion a 120 Hz, con picco di 3.000 nit e il nuovo Ceramic Shield 2. Come sempre la qualità è altissima, la taratura dei display Apple è sempre certosina e qui la riduzione delle cornici è tale da rendere quasi a filo il pannello con la cornice stessa del telefono per una massima immersione. C’è però una novità ossia il nuovo strato antiriflesso che Apple per la prima volta pone qui e devo dire fa bene il suo lavoro anche se Samsung su questo è ancora un passo avanti, non tanto con S25 Edge che non lo possiede ma con S25 Ultra.

Dentro c’è il nuovo A19 Pro, lo stesso chip che equipaggia i modelli di fascia alta, ma con una GPU leggermente depotenziata: 5 core invece di 6. Questo significa – sì – un 20% in meno di potenza grafica rispetto ai Pro, e qualche grado in più di temperatura sotto stress, vista l’assenza di cornici dissipanti o camera di vapore. Apple non ha voluto lesinare in tal senso e iPhone Air oltretutto introduce per la prima volta anche il modem e chip radio completamente made in Apple. Significa maggiore integrazione, consumi più gestiti e soprattutto la possibilità di fare a meno di Qualcomm.

iPhone Air poi possiede solamente una fotocamera. È lo stesso sensore da 48 MP già visto su iPhone 16 e presente sul nuovo iPhone 17. Una Fusion Camera capace di scattare a 24 e 52 mm con crop del sensore. Apple non ha voluto o forse non ci è riuscita a posizionare un sensore in più come invece Samsung su Edge 25 propone. Meno è meglio? In questo caso in queste prime ore di utilizzo ammettiamo che la qualità è veramente ottima, soprattutto di giorno: colori naturali, HDR equilibrato, ritratti convincenti grazie alle elaborazioni software.

Sottolineiamo poi la novità della selfie cam da 18 megapixel. Il vero game changer qui è la presenza di un sensore quadrato che permette di zoomare e ruotare per trovare l’inquadratura perfetta sia con un selfie singolo che con un selfie di gruppo con più soggetti. Non serve più ruotare l’iPhone in orizzontale o verticale ma fa tutto iOS e l’iPhone in automatico.

Sull’autonomia sappiate che troverete una batteria da 3149 mAh. Apple sembra aver lavorato molto bene sulla gestione energetica. Dopo queste prime 24 ore è impossibile dare un giudizio ma l’impressione è che l’Air offra la stessa durata di un iPhone base come iPhone 15, 16 o 17, se non leggermente di più. La ricarica supporta MagSafe e Qi2, oltre ovviamente alla USB-C, anche se limitata allo standard 2.0.

iPhone Air è sicuramente il modello più affascinante della lineup Apple 2025. Ma resta comunque uno smartphone da oltre 1200 euro: non è un prodotto per tutti, ma per chi lo sceglierà probabilmente sarà difficile tornare indietro.

Disponibilità, prezzi e dove acquistarlo

iPhone Air è già disponibile per l’acquisto in Italia in quattro diverse colorazioni e in tre diversi tagli di memoria da 256GB, 512GB e 1TB.