Oltre a macOS 15.6 Sequoia, iOS 18.6 e iPadOS 18.6 di cui vi abbiamo già parlato tramite articoli dedicati, Apple ha avviato il rilascio di watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6 su tutti i dispositivi compatibili.

Con il sesto aggiornamento intermedio per questi sistemi operativi di ultima generazione, il colosso di Cupertino non ha arricchito watchOS, tvOS e visionOS con novità di rilievo, limitandosi a migliorare la stabilità del sistema e a risolvere bug o vulnerabilità sul fronte della sicurezza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gli Apple Watch supportati ricevono watchOS 11.6

La più recente versione di watchOS riceve il sesto aggiornamento intermedio, con watchOS 11.6 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 22U84 (sostituisce la 22T572 rilasciata come versione stabile di watchOS 11.5 lo scorso 12 maggio) che ha un peso di 360 MB su Apple Watch Series 10.

Nonostante dimensioni importanti, l’aggiornamento si limita a risolvere bug, migliorare le performance generali e implementare nuovi aggiornamenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino dettagliato).

Apple Watch Compatibili con watchOS 11.6

Trattandosi di un aggiornamento intermedio, non cambia la lista degli Apple Watch compatibili:

Apple TV e HomePod ricevono tvOS e audioOS 18.6

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo l’aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 18.6 e audioOS 18.6; questa nuova versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 22M84 (sostituisce la 22L572, rilasciata come versione stabile di tvOS 18.5 e audioOS 18.5 lo scorso 12 maggio).

Modelli di Apple TV e HomePod compatibili con l’aggiornamento

Alla pari di quanto detto poco sopra per gli Apple Watch, anche la lista dei dispositivi compatibili con l’aggiornamento a tvOS 18.6 e audioOS 18.6 resta invariata:

Apple TV HD e Apple TV 4K o modelli successivi

e o modelli successivi HomePod (prima e seconda generazione)

HomePod mini

Apple Vision Pro riceve visionOS 2.6

Apple ha rilasciato il sesto aggiornamento intermedio anche per la più recente generazione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 2.6 è la 22O783 (sostituisce la precedente 22O473 rilasciata come versione stabile di visionOS 2.5 lo scorso 12 maggio).

Come installare i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Le versioni stabili del sesto aggiornamento intermedio per i sistemi operativi watchOS 11, tvOS 18 e visionOS 2 sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):