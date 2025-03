Nella giornata di oggi, mercoledì 27 marzo, Garmin ha lanciato Connect+, un servizio a pagamento acquistabile in abbonamento che arricchisce l’app Garmin Connect con nuove funzioni e informazioni basate anche sull’intelligenza artificiale. È già disponibile anche in Italia, ma la sua funzionalità chiave, Active Intelligence, è ancora in fase di sviluppo.

Le funzioni incluse in Garmin Connect+ e quanto costa

Garmin Connect+ è un piano di abbonamento acquistabile direttamente su Garmin Connect, l’app companion per smartphone degli smartwatch e degli altri dispositivi dell’azienda. Come anticipato, include alcune funzioni extra che permettono di ottenere dai propri dispositivi connessi informazioni più approfondite e personalizzate, anche grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale.

La principale, seppur in fase beta attualmente, è Active Intelligence, una funzione che permette di ricevere informazioni e consigli personalizzati generati dall’AI basati sui propri dati relativi alla salute e alle attività (più lo storico di dati è ampio e più queste informazioni e consigli sono precisi e utili, sottolinea Garmin). Dashboard delle prestazioni offre invece una visione completa dei propri dati di allenamento visualizzati tramite grafici e tabelle che ne agevolano il confronto con le informazioni relative al fitness e alla salute.

Fra le funzioni aggiuntive di Garmin Connect+ sono incluse anche le attività in tempo reale, con cui visualizzare dati come la frequenza cardiaca, il passo e i video degli allenamenti indoor e modificare le ripetute e il peso durante gli allenamenti, tutto questo in tempo reale e direttamente dallo smartphone (servono almeno Android 7.0 e iOS 16; qui ci sono maggiori informazioni).

Da segnalare anche le funzionalità social, che danno accesso a badge esclusivi, a sfide per i badge e ad altre opzioni per personalizzare il proprio profilo di Garmin Connect, o la guida esclusiva al coaching con contenuti educativi e video per migliorare le prestazioni riservati a chi segue i piani di allenamento Garmin Run Coach o Garmin Cycling Coach. Ci sono anche dei miglioramenti del LiveTrack, funzione di sicurezza per gli allenamenti all’aperto che consente di avvisare amici e familiari tramite SMS quando l’utente avvia un’attività; è ora possibile anche personalizzare una pagina specifica del profilo per follower e sostenitori.

L’abbonamento a Garmin Connect+ che include queste nuove funzioni costa 8,99 euro al mese o 89,99 euro all’anno, piano che è possibile provare gratuitamente per i primi 30 giorni ed è attivabile già oggi direttamente dall’app Garmin Connect accedendo al menu Impostazioni. Tutte le altre funzioni e informazioni accessibili finora tramite Garmin Connect rimangono gratuite, per inciso.

«Siamo entusiasti di fornire dati ancora più personalizzati e funzioni arricchite con l’aggiunta di Garmin Connect+. Ora è possibile imparare ancora di più su se stessi, affrontare nuove sfide, allenarsi con fiducia e rimanere ancora più connessi» ha commentato Susan Lyman, vicepresidente del reparto vendite e marketing di Garmin.