A poche settimane dal rilascio del corposo aggiornamento in distribuzione dal mese scorso, nelle scorse ore Garmin ha rilasciato un nuovo update in forma stabile per Garmin Venu 3 (variante Venu 3S compresa) e Vivoactive 5. A differenza di quest’ultimo è un aggiornamento meno ricco che va a migliorare sono un paio di aspetti di questi smartwatch.

Le novità e come installare gli aggiornamenti di Garmin Venu 3 e Vivoactive 5

L’aggiornamento in questione arriva con la versione software 13.19 che sostituisce la precedente 13.17, update in fase di rilascio per Garmin Venu 3, Venu 3S e Vivoactive 5 dall’altro ieri. Nel changelog pubblicato sul forum ufficiale di Garmin sono riportati dei generici miglioramenti alle interazioni con l’assistente vocale utilizzato con smartphone Android, uno strumento che permette di utilizzare Google Assistant o Samsung Bixby tramite lo smartwatch per rispondere a una telefonata o per inviare un messaggio, per esempio, funzione che non possiede Garmin Vivoactive 5, nonostante venga riportata lo stesso nel relativo changelog. Vale invece per tutti e tre gli smartwatch la correzione di un problema che impediva l’eliminazione dei messaggi al termine di un timer con l’opzione di ripetizione.

Per scaricare e installare questo aggiornamento, sia su Garmin Venu 3 e 3S che su Vivoactive 5, è sufficiente attendere il download e l’installazione automatica (quando connesso a una rete Wi-Fi salvata), oppure seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app companion Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, update che Garmin ha rilasciato da pochi giorni e che potrebbe quindi non essere disponibile per tutti da subito.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch Garmin alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare tramite USB l’orologio a un computer e avviare la ricerca di nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.