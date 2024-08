Nella giornata di oggi, 27 agosto, Garmin ha rinnovato parte della sua gamma di sportwatch di fascia elevata presentando Garmin Fenix 8 (che include anche Garmin Fenix E) e Garmin Enduro 3. Arrivano per la prima volta gli schermi AMOLED anche sulla serie Fenix, ma non necessariamente, perché l’azienda ha accontentato anche chi preferisce i display MIP, meno energivori e, in questo caso, dotati anche di ricarica solare.

Considerando anche questi ultimi, sono quattro i nuovi orologi presentati oggi da Garmin, a seconda dei casi disponibili anche in più dimensioni delle casse, alcuni dei quali integrano inoltre alcune funzioni smart che li rendono più versatili rispetto ai modelli precedenti. Punta tutto sull’autonomia, invece, Garmin Enduro 3. Ma procediamo con ordine.

Garmin Fenix 8 (e Fenix E): caratteristiche, design e funzioni

Novità principali e funzioni software

Sono sostanzialmente due le novità della serie Garmin Fenix 8: la disponibilità di varianti dotate di schermi AMOLED (la cui resa è di molto superiore rispetto ai classici MIP) e l’implementazione di microfoni e altoparlanti, che permettono di gestire alcune funzioni con i comandi vocali, possibilità introdotta per la prima volta con Venu 2 Plus, fra gli smartwatch di Garmin. Per esempio, può tornare utile anche per rispondere ai messaggi di testo. Nuova anche l’app Garmin Messenger, per comunicare direttamente dal polso con messaggi di testo bidirezionali.

Garmin ha introdotto anche delle nuove funzioni di allenamento della forza, sia con attrezzi che a corpo libero, oltre alla funzionalità Dynamic Round Trip, che crea automaticamente dei circuiti ad anello per la corsa in base al livello impostato, utile in luoghi poco conosciuti. Migliorata anche la tecnologia di assistenza alle immersioni subacquee, e ora c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento alle mappe premium Outdoor Maps+, più complete ed evolute rispetto a quelle preinstallate o scaricabili, a seconda dello sportwatch della serie Fenix 8 e Fenix E.

Per il resto, troviamo la solita dotazione particolarmente ricca di funzioni software, con un sacco di funzionalità sportive per monitorare qualsiasi attività in maniera approfondita, molte delle quali presenti anche sui modelli precedenti. Sono tante anche le funzionalità per la salute e per la sicurezza, meno quelle smart ma più del solito, come anticipato. Nonostante si tratti di sportwatch veri e propri, Garmin ha introdotto sui Fenix 8 e Fenix E anche varie funzioni utili per la vita di tutti i giorni, dalle notifiche (con risposte e immagini annesse, con Android) ai pagamenti contactless con Garmin Pay, passando per la musica a altro ancora. Considerata la mole, per motivi di spazio vi suggeriamo di visitare le pagine prodotto del sito web di Garmin per maggiori dettagli.

Caratteristiche tecniche

Come anticipato, sono molti (ben 16 considerando anche le varianti di colore) e diversi i modelli che compongono la serie Garmin Fenix 8, di cui fa parte anche il modello più economico Fenix E. Il produttore li suddivide in:

Fenix 8 AMOLED : versioni con cassa da 43 , 47 e 51 mm di diametro, rispettivamente da 1,3″ (416 x 416 pixel) e 1,4″ (454 x 454 pixel) anche il modello da 51 mm;

: versioni con cassa da , e di diametro, rispettivamente da (416 x 416 pixel) e (454 x 454 pixel) anche il modello da 51 mm; Fenix 8 Solar : versioni con cassa da 47 e 51 mm montano entrambi schermi antiriflesso MIP rispettivamente da 1,3″ (260 x 260 pixel) e 1,4″ (280 x 280 pixel);

: versioni con cassa da e montano entrambi schermi antiriflesso MIP rispettivamente da (260 x 260 pixel) e (280 x 280 pixel); Fenix E è invece solo da 47 mm con schermo AMOLED da 1,3″ (416 x 416 pixel).

I Garmin Fenix 8 Solar sono gli unici dotati del sistema di ricarica solare, che ne prolunga l’autonomia e li rende più adatti a chi pratica sport di resistenza di lunga durata, considerando pure che montano schermi MIP, meno energivori rispetto agli AMOLED.

Oltre agli schermi e alle dimensioni, è proprio l’autonomia l’altro aspetto chiave che differenzia questi modelli:

Fenix 8 AMOLED : versione da 43 mm (dura 10 giorni in modalità smartwatch, 28 ore solo GPS), versione da 47 mm (16 giorni in modalità smartwatch, 47 ore solo GPS), versione da 51 mm (29 giorni in modalità smartwatch, 84 ore solo GPS);

: versione da (dura 10 giorni in modalità smartwatch, 28 ore solo GPS), versione da (16 giorni in modalità smartwatch, 47 ore solo GPS), versione da (29 giorni in modalità smartwatch, 84 ore solo GPS); Fenix 8 Solar : versione da 47 mm (dura 21/28 giorni con ricarica solare in modalità smartwatch, 67/92 ore con ricarica solare solo GPS), versione da 51 mm (30/48 giorni con ricarica solare in modalità smartwatch, 95/149 ore con ricarica solare solo GPS);

: versione da (dura 21/28 giorni con ricarica solare in modalità smartwatch, 67/92 ore con ricarica solare solo GPS), versione da (30/48 giorni con ricarica solare in modalità smartwatch, 95/149 ore con ricarica solare solo GPS); Fenix E: dura 16 giorni in modalità smartwatch, 42 ore solo GPS.

Per inciso, con Ricarica solare Garmin intende l’uso che segue: “indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux”. Maggiori dettagli e numeri sugli altri scenari d’utilizzo sono reperibili direttamente nelle pagine prodotto del sito web di Garmin.

A parte il modello più economico Fenix E, che monta la precedente versione del sensore cardiofrequenzimetro, tutti i Garmin Fenix 8 sono equipaggiati con la più recente generazione, Garmin Elevate Gen5, lo stesso dei Fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2), montato anche su Venu 3.

Fra le altre differenze, da sottolineare anche la mancanza della torcia a LED su Fenix E, del supporto al GPS multi-band (qui per saperne di più) e della presenza di altoparlanti e microfoni integrati per i comandi vocali di cui sopra. Manca inoltre su quest’ultimo il sensore di profondità (per rilevamenti fino a 40 metri), varie funzioni per le immersioni subacquee, la tecnologia per l’autonomia SATIQ e integra 16 GB di memoria interna invece di 32 GB, presenti su tutti gli altri Fenix 8 a esclusione dei modelli base di Fenix 8 AMOLED da 43 e 47 mm (da 32 GB le versioni Sapphire).

Design e immagini

Per quanto riguarda il design, non si segnalano particolari cambiamenti rispetto ai modelli precedenti. Nonostante lo schermo sia sensibile al tocco e gestibile con le dita rimangono i classici cinque pulsanti fisici (ora a tenuta stagna), comodi per controllarli durante alcune attività fisiche e, per esempio, quando lo schermo è bagnato. Sono più e meno pregiati i materiali, con titanio, acciaio e plastica a seconda dei modelli.

A seguire le dimensioni e le colorazioni/versioni disponibili di ciascun modello:

Garmin Fenix 8 AMOLED versione da 43 mm (spessa 13,8 mm, con cinturino pesa 66 o 60 grammi, rispettivamente in acciaio o titanio) in Silver con cinturino Whitestone in silicone, Sapphire Oro rosato con cinturino in pelle avorio, Sapphire Titanio Carbon Gray DLC con cinturino in silicone Black/pebble grey, Sapphire Soft Gold con cinturino Fog grey/dark sandstone in silicone versione da 47 mm (spessa 13,8 mm, con cinturino pesa 80 o 73 grammi, rispettivamente in acciaio o titanio): Slate Grey con Silicone Black, Sapphire Titanium con cinturino in silicone Spark Orange/grafite, Sapphire Titanio Carbon Gray DLC con cinturino in silicone Black/pebble grey, Sapphire Titanio con Titanio; versione da 51 mm (spessa 14,7 mm, con cinturino pesa 102 o 92 grammi, rispettivamente in acciaio o titanio): Slate Grey con Silicone Black, Sapphire Titanium con cinturino in silicone Spark Orange/grafite, Sapphire Carbon Grey DLC con cinturino in silicone Black/pebble grey, Sapphire Carbon Grey DLC con cinturino in pelle Chestnut leather;

Garmin Fenix 8 Solar versione da 47 mm (spessa 15,2 mm, con cinturino pesa 80 grammi, solo titanio): Sapphire Titanium con cinturino Amp yellow/graphite in silicone, Sapphire Titanio Carbon Gray DLC con cinturino in silicone Black/pebble grey; versione da 51 mm (spessa 15,4 mm, con cinturino pesa 95 grammi, solo titanio): stesse versioni/colorazioni;

Garmin Fenix E nella sola versione da 47 mm è spesso 14,5 mm e, con cinturino incluso, pesa 76 grammi: Acciaio inossidabile con Silicone Black, Acciaio grigio scuro con Silicone Black.

Previous Next Fullscreen

Garmin Enduro 3: specifiche, funzioni e immagini

Oltre ai Fenix 8, Garmin ha presentato oggi anche Enduro 3. Si tratta di uno sportwatch di fascia alta dedicato espressamente agli ultra runner e, più in generale, per chi pratica sport di resistenza. Sostituisce l’Enduro 2 presentato poco più di due anni fa, pur senza stravolgerlo.

Lo schermo è infatti anche in questo caso un touchscreen di tipo MIP antiriflesso da 1,4 pollici con risoluzione di 280 x 280 pixel, display abbracciato da una lente Power Sapphire con ricarica solare (la superficie è più ampia che in passato), che le assicura un’autonomia notevole. Si tratta infatti di uno dei punti forti di Garmin Enduro 3, dispositivo per cui il produttore dichiara quanto segue:

modalità smartwatch: fino a 36 giorni/90 giorni con ricarica solare (indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di 50.000 lux);

modalità orologio con risparmio energetico: fino a 92 giorni/senza limiti con ricarica solare (come sopra);

solo GPS: fino a 120 ore/320 ore con ricarica solare (uso in condizioni di 50.000 lux);

Tutti i sistemi satellitari: fino a 80 ore/144 ore con ricarica solare (come sopra);

Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 60 ore/90 ore con ricarica solare (on un uso a intensità luminosa di 50.000 lux; con un uso tipico della tecnologia SatIQ);

Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 22 ore;

modalità GPS: fino a 210 ore/illimitata con ricarica solare (uso in condizioni di 50.000 lux);

GPS Expedition: fino a 77 giorni/illimitata con ricarica solare (indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di 50.000 lux).

Per il resto, Garmin Enduro 3 integra 32 GB di memoria interna, una torcia a LED, il nuovo sensore cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen5, le mappe TopoActive mondiali precaricate, le nuove funzioni dei Fenix 8 citate (Dynamic Round Trip e gli allenamenti per la forza) e la solita dotazione particolarmente completa degli sportwatch di Garmin di fascia elevata, con tutto quello che serve per monitorare praticamente qualsiasi attività sportiva. Stesso discorso vale per le funzioni, in linea con quelle dei Fenix 8 a parte le immersioni subacquee e i nuovi comandi vocali.

Per quanto riguarda infine gli ingombri e i materiali, Garmin Enduro 3 ha una lunetta in titanio, una cassa in plastica, è largo 51 mm e spesso 15,7 mm; ciò nonostante, pesa 63 grammi con incluso il cinturino in nylon elastico. Come i Fenix 8, è impermeabile fino alla profondità di 10 atmosfere (circa 100 metri).

Prezzi e disponibilità di Garmin Fenix 8 e Enduro 3

Sia i Garmin Fenix 8 che Garmin Enduro 3 sono già disponibili all’acquisto in Italia, presso i punti vendita autorizzati del produttore ma anche online, sul sito di Garmin e, a breve, dovrebbero essere anche acquistabili su Amazon. Qui sotto i prezzi di listino: