Garmin Pay è uno strumento presente oggi su quasi tutti gli smartwatch e sportwatch di Garmin recenti, sia economici che costosi. È compatibile con molte banche italiane ed estere, ed è molto pratico e semplice da utilizzare. Quindi, una panoramica per conoscere come funziona e come usare Garmin Pay potrebbe tornare utile a chiunque non abbia mai provato questa soluzione di pagamento contactless degli smartwatch Garmin. Seguiteci.

Cos’è e come funziona Garmin Pay

Garmin Pay è il sistema di pagamento elettronico degli smartwatch dell’azienda svizzera, uno strumento con cui pagare avvicinando lo smartwatch al POS, alla stregua di altri sistemi di pagamento contactless utilizzabili con carte e smartphone. Come questi ultimi, si avvale di moduli NFC integrati negli orologi, tecnologia a radiofrequenza che fornisce connettività senza fili bidirezionale e a corto raggio.

Può tornare utile per effettuare pagamenti durante o dopo una corsa, una camminata, o una qualsiasi altra attività in cui capita di non avere con sé il portafogli o lo smartphone. È possibile anche utilizzare Garmin Pay per acquistare quadranti, campi dati e app per i propri smartwatch e altri dispositivi Garmin dal Connect IQ Store, una funzione introdotta ad agosto 2024.

Garmin Pay è compatibile inoltre con alcuni sistemi di trasporto italiani e internazionali, per pagare una singola corsa e passare i tornelli: a Firenze per il trasporto urbano, per il servizio Volainbus per l’aeroporto e per il servizio Luxury outlet The Mall; a Milano e a Roma per il servizio ferroviario per gli aeroporti Malpensa Express e Leonardo Express; a Torino per il servizio autobus per l’aeroporto; e per il servizio autobus fra Siena e San Gimignano. Sono questi i sistemi di trasporto attualmente compatibili con Garmin Pay in Italia, ma per un quadro aggiornato e comprensivo dei servizi internazionali qui ci sono maggiori informazioni.

Per quanto riguarda invece la privacy e la sicurezza, è bene sapere che il numero di carta e le relative informazioni necessarie per fare acquisti non vengono memorizzate né sul dispositivo Garmin, né sui server usati dell’azienda. Il passcode è lo strumento di autenticazione necessario per accedere al wallet (il portafoglio digitale in cui l’utente registra una o più carte), passcode che è necessario inserire una volta al giorno e ogni volta che lo smartwatch viene rimosso e indossato di nuovo.

Per ragioni di sicurezza, dopo aver inserito per tre volte un passcode sbagliato Garmin blocca il wallet impedendo così di pagare con lo smartwatch, wallet che è possibile sbloccare inserendo un nuovo passcode dalla sezione Garmin Pay dell’app Garmin Connect. Se anche lì viene inserito nuovamente un passcode errato per tre volte, Garmin elimina l’intero portafoglio/wallet. L’utente dovrà quindi reimpostarlo da capo per tornare a usare Garmin Pay.

Smartwatch compatibili con Garmin Pay

È ormai possibile usare Garmin Pay con molti dispositivi, sia costosi che economici. Sono infatti molti gli smartwatch compatibili con il sistema di pagamenti contactless dell’azienda, integrato in alcuni dispositivi presentati dall’azienda già nel lontano 2017.

Ecco la lista completa degli smartwatch compatibili con Garmin Pay:

Garmin Approach S50, Approach S62 e Approach S70

Garmin Descent G1, Descent G2, Descent MK2 e Descent MK3

Garmin D2 Delta, D2 Delta S, D2 Delta PX, D2 Air X10 e D2 Mach 1

Garmin Enduro 2 e Enduro 3

Garmin Fenix 5, Fenix 6, Fenix 6 Pro, Fenix 7, Fenix 7 Pro e Fenix 8

Garmin Forerunner 165 Music

Garmin Forerunner 255 e Forerunner 265

Garmin Forerunner 645

Garmin Forerunner 745

Garmin Forerunner 945, Forerunner 955 e Forerunner 965

Garmin Instinct 2, Instinct Crossover e Instinct 3

Garmin Lily 2

Garmin MARQ Gen 1 e MARQ Gen 2

Garmin Quatix 6 e Quatix 7

Garmin Tactix 7 e Tactix 8

Garmin Venu Sq, Venu Sq 2

Garmin Venu, Venu 2, Venu 2 Plus e Venu 3

Garmin Vivoactive 3, Vivoactive 4 e Vivoactive 5

Garmin Vivomove

In questa pagina web del sito di Garmin ci sono tutti gli smartwatch compatibili con Garmin Pay che fanno parte della gamma attuale del produttore, mentre qui è possibile inserire manualmente il nome del modello o il numero di serie per verificare la compatibilità.

Garmin Pay: le banche aderenti

Garmin Pay è compatibile con molte carte di credito e di debito emesse dalle principali banche italiane ed estere. A seguire l’elenco degli istituti di credito italiani aderenti e le relative carte (in questa pagina web del sito di Garmin c’è la lista completa e aggiornata periodicamente):

Advanzia: MASTERCARD

Adyen: MASTERCARD

BCC PAY: MASTERCARD

BNL Gruppo BNP PARIBAS: MAESTRO

BNL Gruppo BNP PARIBAS: MASTERCARD

BPER Banca: MASTERCARD

BPER Banca: VISA

Banca 5: VISA

Banco di Sardegna: MASTERCARD

Banco di Sardegna: VISA

CartaBCC: MAESTRO

CartaBCC: MASTERCARD

Cassa di Risparmio di Bra: MASTERCARD

Cassa di Risparmio di Bra: VISA

Cassa di Risparmio di Saluzzo: MASTERCARD

Cassa di Risparmio di Saluzzo: VISA

Curve: MASTERCARD

Deutsche Bank SpA: VISA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking: MASTERCARD

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking: VISA

Findomestic Banca Gruppo BNP PARIBAS: MASTERCARD

FinecoBank: MASTERCARD

FinecoBank: VISA

Genome: VISA

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: MAESTRO

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: MASTERCARD

Hello bank!: MASTERCARD

ICCREA: MASTERCARD

Intesa Sanpaolo Private Banking: MASTERCARD

Intesa Sanpaolo Private Banking: VISA

Intesa Sanpaolo: MASTERCARD

Intesa Sanpaolo: VISA

Nexi: MASTERCARD

Nexi: VISA

Numia – Banco BPM Debito Credito e Prepagate: MASTERCARD

Numia – Banco BPM Debito e Credito: VISA

Numia – Banco BPM Debito: MAESTRO

Numia – Webank Credito e Prepagate: MASTERCARD

Numia – Webank Debito e Credito: VISA

Numia – Webank Debito: MAESTRO

Revolut: MASTERCARD

Revolut: VISA

Wirecard Card Solutions Limited: MASTERCARD

Wise: MASTERCARD

Come configurare Garmin Pay

Per configurare Garmin Pay e aggiungere un sistema di pagamento nel relativo wallet è sufficiente accedere dallo smartphone all’app companion Garmin Connect, selezionare la voce Altro nella barra di navigazione inferiore oppure Menu o o e poi Garmin Pay. A questo punto è sufficiente seguire i vari passaggi mostrati sullo schermo che invitano l’utente a inserire i dati della carta (nome, numero, mese e anno di scadenza e codice di sicurezza) e l’indirizzo di fatturazione.

Una volta impostato il passcode (il codice di quattro cifre necessario per l’autenticazione) e completato il processo di configurazione e registrazione della carta, bisogna attendere la sincronizzazione dello smartwatch. Dopodiché basta toccare il widget Wallet dallo smartwatch e immettere il passcode, codice di sicurezza da inserire ogni 24 ore oppure ogni volta che l’utente toglie l’orologio dal polso. A questo punto non resta che avvicinare lo smartwatch al POS per pagare.

Garmin Pay permette di aggiungere nel wallet anche più di una carta, che è possibile in ogni momento sospendere o eliminare dalla sezione Garmin Pay dell’app Garmin Connect. Accedendovi, è sufficiente selezionare la carta e toccare la voce Sospendi carta per sospenderla temporaneamente (opzione che impedisce di utilizzarla per effettuare pagamenti), oppure selezionare l’icona del cestino per eliminarla.

Per maggiori informazioni su Garmin Pay vi rimandiamo direttamente al sito web di Garmin.