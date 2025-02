In occasione dell’evento di presentazione di Xiaomi 15 Ultra, l’azienda cinese ha annunciato anche il lancio e il prezzo di vendita di Xiaomi SU7 Ultra, la versione estrema e pistaiola della sua prima auto elettrica svelata poco più di un anno fa.

Si tratta di una supercar elettrica (stradale) particolarmente potente e veloce che Xiaomi aveva presentato lo scorso autunno, momento a partire dal quale in Cina si poteva già acquistare in preordine, ma a un prezzo di listino decisamente più alto rispetto a quello annunciato oggi: 814.900 yuan (108mila euro circa) anziché 529.900 yuan (70mila euro circa). Ora costa praticamente il 35% in meno e no, non è un’offerta di lancio.

Perché Xiaomi ha abbassato il prezzo di SU7 Ultra?

Non è chiaro il perché di un ribasso simile, se c’entri o meno il timore di venderne poche, considerando la particolarità del segmento in cui si posiziona un’auto simile. Perché già lo scorso ottobre, in occasione della presentazione di Xiaomi SU7 Ultra e dell’apertura dei preordini era stata ordinata da circa 3.680 persone nel giro di dieci minuti, e al prezzo iniziale di cui sopra.

Ma evidentemente l’azienda ha preferito optare per una politica ancora più aggressiva sui prezzi, approccio condiviso anche da Tesla ma in questo caso ancor più estremizzato, politica che sta già premiando con la versione più normale della sua auto, che di recente ha superato perfino un pilastro del settore delle elettriche come Tesla Model 3 sul mercato natio per unità vendute nel periodo che va da aprile 2024 a gennaio 2025.

A un taglio di prezzo simile non corrisponde una dotazione inferiore, né risultano esserci altre limitazioni rispetto alla Xiaomi SU7 Ultra già acquistabile in preordine. Un’auto che, brevemente (trovate tutto nell’articolo dedicato), è capace di sviluppare 1.526 cavalli grazie a tre motori elettrici che garantiscono una coppia massima di 1.770 Nm e prestazioni da vera supercar: 0-100 in 1,98 secondi, lo 0-200 in 5,86 secondi e una velocità massima pari a 350 km/h.

Al momento non è chiaro se Xiaomi SU7 in futuro arriverà anche sul mercato italiano ed europeo, ma sappiamo con certezza che Xiaomi sta puntando molto sul settore delle auto elettriche in cui proporrà presto anche il suo primo SUV Xiaomi YU7, sperando senza tagli di prezzo simili per chi avrà l’ardire di acquistarla in preordine.