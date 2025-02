L’ingresso di Xiaomi nel mercato delle auto elettriche è stato un trionfo e adesso, sull’onda lunga dei numeri importanti della prima Xiaomi SU7, il produttore cinese sta sistemando gli ultimi dettagli per il lancio del suo secondo modello, il SUV elettrico Xiaomi YU7 atteso tra giugno e luglio. La vettura è stata protagonista di numerosi avvistamenti sulle strade cinesi e le foto spia sono decisamente più interessanti dei render ufficiali diffusi in sede di annuncio.

Xiaomi YU7: un design sportivo per sfidare Tesla Model Y

Xiaomi sta conducendo i test su strada del SUV elettrico YU7 e la vettura è stata fotografata a Guangxi, in Cina. Le numerose foto spia mettono in evidenza il look sportiveggiante della seconda auto a batteria di Xiaomi, che ricordiamo avere misure decisamente importanti: YU7 è lunga 4.999 mm, larga 1.996 mm ed alta 1.600 mm e presenta un passo di 3.000 mm.

Il frontale della vettura riprende alcuni elementi — come ad esempio i fari — della SU7 e lo stesso si può dire osservando le foto del posteriore, a partire dal sistema di illuminazione posteriore a LED. Tuttavia, le foto dal vivo ci permettono anche di osservare meglio la nuova Xiaomi YU7, con particolare riferimento al profilo e al lungo cofano anteriore, che presentano delle somiglianze piuttosto evidenti con la ben più illustre Ferrari Purosangue — come qualche occhio attento aveva già notato un paio di mesi fa.

Dalle foto spia si evince altresì la presenza di un sensore LiDAR sul tetto, segno dell’implementazione di avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Per il resto, si possono notare dettagli come le prese d’aria sul cofano anteriore, le maniglie delle portiere a scomparsa, il tetto in vetro panoramico, gli spoiler posteriori e un ampio diffusore posteriore. Insomma, tutti particolari con cui Xiaomi intende porre l’accento sull’anima sportiveggiante della vettura.

Purtroppo, le foto spia — che potete osservare nella galleria sottostante — ci mostrano soltanto gli esterni della seconda auto elettrica di Xiaomi, lasciando gli interni avvolti nel mistero. Secondo i primi leak, YU7 avrà interni alquanto futuristici, dominati dalla presenza di un ampio schermo curvo che si estende su tutto il cruscotto, di un volante a tre razze e di un grande display touch centrale; i tasti fisici dovrebbero essere ridotti al minimo, per un design complessivo il più possibile pulito e moderno.

Caratteristiche, prezzo e lancio

Poche settimane fa vi avevamo segnalato la registrazione di una seconda variante della Xiaomi YU7, che dunque verrà proposta nelle due versioni dual-motor e single-motor. Quest’ultimo modello, ricordiamo, sarà dotato di un singolo motore con una potenza massima di 235 kW e misura 4.999 x 1.996 x 1.608 mm con un passo di 3.000 mm. Il peso sarà di 2.315 kg, con una velocità massima dichiarata di 240 km/h. La versione dual-motor, invece, sarà più pesante (2405 kg), ma anche più potente: 220 kW all’anteriore e 288 kW al posteriore (per un totale di 508 kW, pari a quasi 691 cavalli): le permetteranno di raggiungere velocità di punta di 253 km/h. Un’altra differenza riguarda le batterie: mentre il modello single-motor utilizza batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) fornite da FinDreams Battery, un ramo di BYD, la variante dual-motor dispone di batterie CATL agli ioni di litio come quelle della berlina SU7.

In sede di annuncio, Xiaomi non aveva nascosto la volontà di sfidare la rinnovata Tesla Model Y, anche se per il momento la sfida è rimandata: inizialmente si era parlato di prime consegne in Cina già nel mese di marzo, ma adesso sappiamo che le prime Xiaomi YU7 non verranno consegnate prima di metà anno. Il prezzo di listino dovrebbe partire da circa 250.000 yuan, cioè circa 33.000 euro, ma resta da capire se Xiaomi YU7 verrà venduta soltanto in Cina o se invece arriverà anche su altri mercati.