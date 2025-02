Nelle scorse ore Tesla ha aggiornato il suo listino italiano introducendo tre varianti della nuova Tesla Model Y. L’azienda ne aveva annunciato il debutto sul nostro mercato quasi un mese fa nella versione Launch Edition, la variante full optional, che fa ora spazio a tre allestimenti più economici con prezzi a partire da 44.990 euro.

In attesa della disponibilità effettiva, le prime consegne sono in programma dal mese prossimo, eccone una panoramica con le differenze e i prezzi italiani delle varie versioni di quella che probabilmente sarà anche in questa nuova veste una delle auto elettriche più vendute del mercato, sia in Italia che altrove.

Il listino italiano della nuova Tesla Model Y e le differenze fra le varie versioni

Iniziamo dalla versione con motore singolo a trazione posteriore, la Tesla Model Y 2025 più economica, auto che promette 500 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, ha una potenza di ricarica di 175 kW in corrente continua e una potenza (ufficiosa) di circa 300 cavalli che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Costa 44.990 euro e sarà disponibile a partire dalla seconda metà della primavera, stando a quanto riporta il sito di Tesla, che riporta un periodo fra maggio e giugno per le prime consegne.

La nuova Tesla Model Y Long Range a trazione posteriore è la versione intermedia, modello dotato anch’esso di un motore singolo sull’asse posteriore ma più potente, considerando i 5,6 secondi necessari per raggiungere i 100 km/h partendo da ferma. Monta inoltre una batteria più grande che si ricarica in corrente continua fino a 250 kW e che promette un’autonomia massima di 622 chilometri nel ciclo WLTP. Costa 49.990 euro e verrà consegnata a partire dal prossimo giugno.

A 3.000 euro in più (52.990 euro) c’è infine la nuova Tesla Model Y Long Range a trazione integrale, modello di punta equipaggiato con due motori, uno per asse, che consentono all’auto di scattare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e di raggiungere 201 km/h di velocità massima, stesso tetto (limitato) di tutte e tre le versioni. Complice la trazione integrale, nonostante monti la stessa batteria della Long Range a trazione posteriore, l’autonomia è leggermente inferiore, con 586 chilometri di percorrenza secondo il ciclo WLTP. Sarà la prima ad arrivare su strada, visto che Tesla prevede di consegnare le prime unità già a marzo.

Qualsiasi sia l’allestimento scelto, la nuova Tesla Model Y arriva con di serie il nuovo schermo touchscreen da 15,4″ posto al centro della plancia, con un display da 8″ dietro al bracciolo per chi siede dietro, con 8 telecamere esterne, con il nuovo sistema di illuminazione, oltre ai vetri più spessi per questioni di insonorizzazione, alle bocchette dell’aria ad azionamento elettrico e ai vari sistemi di sicurezza e di intrattenimento di cui trovate maggiori informazioni sul sito di Tesla. Sono per tutte cinque le colorazioni disponibili: Grigio Stealth (di serie), Nero Pastello e Bianco Perla Micalizzato (a 1.300 euro), Argento Mercurio e Ultra Rosso (a 2.600 euro).

Fra le differenze da segnalare, il sistema audio a 15 altoparlanti con un subwoofer esclusivo della versione Long Range a trazione integrale al posto dell’impianto a 9 altoparlanti delle altre due varianti, che hanno inoltre dei rivestimenti delle portiere in tessuto anziché in “materiali premium”. È possibile inoltre scegliere solo cerchi da 19 pollici CrossFlow per la nuova Tesla Model Y a trazione posteriore, a differenza delle altre due versioni configurabili con i cerchi Helix 2.0 da 20 pollici.

È già possibile ordinare la nuova Tesla Model Y sul sito web del produttore ai prezzi indicati, a cui è necessario sommare 980 euro per le spese di immatricolazione e di consegna oltre a 4,45 euro di contributo PFU.

Non è invece al momento più ordinabile la versione Launch Edition menzionata e nemmeno è più possibile configurare la precedente Model Y, versione un po’ più economica che esce così dalla gamma di Tesla, nonostante siano ancora presenti nell’inventario alcune auto dimostrative o già precedentemente ordinate.