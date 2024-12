Pur senza ufficialità di tutti i dettagli da parte del produttore, possiamo iniziare a scoprire il nuovo modello elettrico di Xiaomi: si tratta di Xiaomi YU7, SUV elettrico che si va ad affiancare alla berlina Xiaomi SU7, lanciata a inizio anno. Finalmente possiamo dargli un’occhiata senza camuffamenti e scoprire alcuni dettagli.

Xiaomi YU7 arriverà in estate: scopriamo il nuovo SUV elettrico

Xiaomi continua il suo impegno nel competitivo mercato dei veicoli elettrici con il SUV YU7, in arrivo la prossima estate. Si tratta di un modello che riprende alcune caratteristiche dalla sorella SU7, anche se per l’ufficialità e per tutti i dettagli dovremo attendere ancora un po’: in queste ore il CEO Lei Jun ha svelato il nome e ha condiviso su Weibo alcune immagini che ci permettono di scoprirne il design. Lo stile riprende quello di SU7, con lunghezza e profilo laterale simili, ma una carrozzeria più alta; anche i fanali e altri dettagli hanno evidenti punti in comune con l’altro modello.

Xiaomi SU7 è pensata per competere con Tesla Model 3 e le altre berline elettriche, mentre Xiaomi YU7 farà il suo ingresso nel sempre più importante mercato dei SUV elettrici, nel quale spicca Tesla Model Y. L’uscita di Xiaomi YU7 è prevista in Cina tra giugno e luglio 2025, ma secondo il CEO questa rimozione anticipata dei camuffamenti aiuterà a condurre test più completi, dettagliati, a lungo termine e su larga scala per garantire maggiore qualità del prodotto e realizzare prodotti migliori.

Per il momento Xiaomi non ha diffuso ulteriori dettagli, ma possiamo scoprire qualcosa in più grazie a quanto possiamo leggere su CnEVPost. Il nuovo SUV consiste per ora in un solo modello (XMA6500LBEVA1) e sarà prodotto nello stabilimento Xiaomi EV di Yizhuang, a Pechino. In base a quanto riportato, YU7 misura 4999 mm in lunghezza, è largo 1996 mm e alto 1600 mm, e offre un passo di 3000 mm. Il peso è di 2405 kg e comprende motori anteriori e posteriori che possono raggiungere una potenza di picco rispettivamente di 220 kW e 288 kW (per un totale di 508 kW, pari a quasi 691 cavalli): affiancati a batterie CATL agli ioni di litio possono spingere l’auto fino a una velocità di 253 km/h.

Capitolo prezzi: secondo CarNewsChina, Xiaomi YU7 potrebbe essere lanciato in Cina a un prezzo compreso tra 250.000 e 350.000 yuan, pari a circa 33.000 e 46.000 euro al cambio attuale. Vi ricordiamo che la berlina Xiaomi SU7 viene proposta nelle versioni Standard, Pro e Max a rispettivamente 215.900, 245.900 e 299.900 yuan (28.000, 32.000 e 39.000 euro).

Altri dettagli saranno svelati più avanti, con l’avvicinarsi della data di debutto, ma nel frattempo vi chiediamo: vi piace questo Xiaomi YU7?