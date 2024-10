Lo scorso mese di luglio, Xiaomi ha presentato una versione estrema della propria auto elettrica Xiaomi SU7, chiamata Xiaomi SU7 Ultra Prototype, una versione destinata esclusivamente alla circolazione su pista.

Oggi, in occasione della presentazione di HyperOS 2.0 e del lancio degli smartphone della serie Xiaomi 15, dei tablet della serie Xiaomi Pad 7 e dei nuovi smartwatch e smartband, il produttore cinese ha annunciato un nuovo traguardo per le vendite della sua prima auto elettrica, ha annunciato la Xiaomi SU7 Ultra “stradale” e ha sbattuto in faccia a tutti il fatto che, con la versione Prototype, l’auto è stata in grado di far segnare il record assoluto per un’auto elettrica sul circuito del Nürburgring.

Xiaomi SU7 Ultra Prototype stampa il record al Nürburgring

Come anticipato in apertura, la versione Prototype della Xiaomi SU7 Ultra ha infranto il record “elettrico a quattro porte” sullo storico circuito del Nürburgring Nordschleife (in Germania), facendo segnare il tempo di 6’46″874 (il precedente record resisteva da sette anni) con alla guida David Pittard, pilota che nel 2023 vinse la 24 Ore del Nürburgring.

Il progetto di Xiaomi per sfidare l’impervio circuito della Renania era partito già a luglio e si è concretizzato ieri, con una pista in condizioni prevalentemente asciutte (20% di superficie bagnata), temperatura ambientale di 10°C e un solo giro a disposizione. La vettura utilizzata presentava un telaio in carbonio alleggerito (appena 1900 kg il peso complessivo) e, durante il giro, ha raggiunto i 324 km/h di velocità massima.

La Xiaomi SU7 Ultra non è più solo un concept

La Xiaomi SU7 Ultra, finora un semplice concept, è finalmente realtà: la versione spinta della Xiaomi SU7 passa dalla pista (con la versione Prototype) alla strada, con una versione omologabile che vuole mantenere il suo DNA da Hypercar.

Rispetto alla versione base, migliora sul fronte dell’aerodinamica, guadagna paraurti e minigonne più sportive, un importante spoiler posteriore (largo più di un metro e mezzo) e diventa, in generale, più larga. Il tutto, condito dall’implementazione di un diffusore attivo al posteriore, contribuiscono a raggiungere una deportanza (dichiarata) pari a 265 kg. La potenza viene scaricata a terra attraverso pneumatici Pirelli P Zero 5 che avvolgono i cerchi da 21 pollici.

La qualità degli interni è decisamente più alta rispetto al modello base: sedili, volante, pannelli delle portiere e altri elementi interni sono in Alcantara; i pannelli delle portiere, i battitacco e molte altre finiture (come i componenti del tunnel centrale e lo specchietto retrovisore) sono in fibra di carbonio.

Dalla pista alla strada: powertrain, prestazioni e impianto frenante della Xiaomi SU7 Ultra

La Xiaomi SU7 Ultra può generare oltre 1500 cavalli (1526 per la precisione), erogati da tre motori elettrici (due V8s e un V6s) che spingono fortissimo (coppia massima pari a 1770 Nm) e garantiscono performance da urlo, con lo 0-100 in 1,98 secondi, lo 0-200 in 5,86 secondi e una velocità massima pari a 350 km/h.

Un altro punto profondamente rivisto rispetto al modello base è l’impianto frenante, decisamente più importante e pistaiolo. Troviamo infatti dischi freno carbon-ceramici (da 43o x 40 mm all’anteriore e da 410 x 32 mm al posteriore), progettati per resistere a temperature estreme (oltre 1300°C), abbinati a pinze Akebono (a sei pistoncini all’anteriore e a quattro pistoncini al posteriore). Secondo i dati dichiarati, la vettura è in grado di arrestarsi in 30,8 metri partendo da 100 km/h.

Per quanto riguarda la batteria, la Xiaomi SU7 Ultra è alimentata da un’unità Qilin 2.0 realizzata da CATL con capacità pari a 93,7 kWh: secondo quanto dichiarato, questa batteria è in grado di ricaricarsi dal 10% all’80% in appena 11 minuti.

Disponibilità e prezzi della Xiaomi SU7 Ultra

La Xiaomi SU7 Ultra è già pre-ordinabile in Cina, con le prime consegne previste a partire da marzo 2025. Il prezzo di listino scelto da Xiaomi è pari a 814.900 yuan (pari a poco più di 105.000 euro al cambio attuale).

Sebbene il prezzo di listino sia abbastanza alto, specie per il mercato cinese, il CEO di Xiaomi (Lei Jun) considera il proprio bolide come una valida alternativa alla Porsche Taycan Turbo GT che, in Cina, costa più del doppio (1.998.000 yuan, pari a circa 260.000 euro).

Nei primi minuti dopo la presentazione, il produttore cinese ha comunicato di avere registrato oltre 3500 prenotazioni della vettura che si preannuncia così un potenziale grande successo. A tal proposito, Xiaomi ha annunciato di avere raggiunto il traguardo ambizioso che si era posta all’inizio del mese: le Xiaomi SU7 consegnate sono ora ventimila.