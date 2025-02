Dalla Cina continuano ad arrivare ottime notizie per Xiaomi per quanto riguarda la sua prima auto elettrica: stiamo ovviamente parlando di Xiaomi SU7.

A quanto pare, infatti, il veicolo di Xiaomi piace sempre più in Cina, tanto che nel mercato interno è riuscita a vendere più modelli di un mostro sacro del calibro di Tesla Model 3.

Xiaomi SU7 piace sempre di più in Cina

Il risultato ottenuto da Xiaomi SU7 in termini di vendite, certificato dalla China Passenger Car Association (l’ente che si occupa del controllo dei dati relativi alle vendite nel mercato cinese), non lascia spazio a dubbi:

Xiaomi SU7 ha venduto 162.384 unità nel periodo che va da aprile 2024 a gennaio 2025

Tesla Model 3 ha venduto 152.748 unità nel periodo che va da aprile 2024 a gennaio 2025

Secondo i dati ufficiali, in tutto il periodo di disponibilità sul mercato la nuova auto elettrica di Xiaomi in Cina è riuscita a fare meglio di quella di Tesla in termini di vendite, confermando così le difficoltà che il colosso statunitense sta incontrando oramai da diversi mesi.

I problemi di Tesla, infatti, non riguardano il solo mercato cinese e le cause di una domanda che va riducendosi sono probabilmente da ricercare nell’offerta, ritenuta da molti non più attuale (la gamma non è più nuovissima) e competitiva dal punto di vista del prezzo.

E di tali difficoltà le aziende della concorrenza hanno approfittato, come dimostrato da Xiaomi, che con la sua prima auto elettrica è già riuscita a ritagliarsi un proprio spazio in un settore molto competitivo.

La speranza è che l’auto di Xiaomi possa arrivare a breve anche nel mercato italiano.