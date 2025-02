Durante un evento di lancio “casalingo” che ha visto come assoluto protagonista lo smartphone Xiaomi 15 Ultra (ne abbiamo parlato su tuttoandroid.net), il produttore cinese Xiaomi ha annunciato la disponibilità e il prezzo di vendita della supercar elettrica Xiaomi SU7 Ultra e altri due dispositivi, focus di questo articolo.

Arrivano ufficialmente anche le nuove cuffie true wireless (in-ear) di fascia alta Xiaomi Buds 5 Pro e un notebook a marchio REDMI: si tratta del Redmi Book Pro 16 (2025), versione aggiornata del modello 2024 lanciato nello stesso periodo dello scorso anno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

REDMI Book Pro 16 (2025)

Xiaomi ha aggiornato il REDMI Book Pro 16 a un mese di distanza rispetto al modello non Pro, principalmente implementando le più recenti CPU Core Ultra 5 e Ultra 7 di seconda generazione targate Intel: nello specifico, il notebook viene proposto con Intel Core Ultra 5 225H e con Intel Core Ultra 7 255H; in entrambi i casi troviamo la grafica integrata Intel Arc.

La presenza di queste CPU abbastanza potenti, abbinata alle funzionalità di IA implementate da Xiaomi (della suite HyperAI) in Windows 11, ha costretto il produttore cinese a progettare il laptop con due ventole e tre heat pipe in grado di dissipare fino a 80 W di calore. Anche la batteria integrata è piuttosto generosa (parliamo di 99 Wh) e garantisce, secondo quanto dichiarato dal produttore cinese, 30 ore di autonomia; la ricarica avviene tramite un alimentatore GaN da 140 W.

Un altro aspetto molto interessante del REDMI Book Pro 16 (2025) è il display: si tratta di un pannello IPS LCD da 16 pollici con risoluzione 3072 x 1920 pixel (fattore di forma in 16:10), frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, luminosità massima a 500 nit e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 100%. Il pannello gode, inoltre, della certificazione DisplayHDR 400 e supporta il Dolby Vision (oltre al Dolby Atmos).

Completano il pacchetto audio stereo, una buona dotazione di porte, un comparto connettività non esaltante ma comunque più che sufficiente e una tastiera full-size retroilluminata (regolabile su quattro intensità) che comprende anche un lettore delle impronte digitali.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del notebook REDMI Book Pro 16 (2025).

Dimensioni: 354,98 x 247,95 x 15,9 mm

x x Peso: 1,88 kg

Display: IPS LCD da 16″ con risoluzione 3072 x 1920 pixel Refresh rate: 165 Hz con DRR (alternative 60/120 Hz) Luminosità: 500 nit (tipica) Certificazioni TÜV (basse emissioni di luce blu, sfarfallio contenuto) Certificazione DisplayHDR 400 Supporto a Dolby Vision

da con risoluzione x CPU: Intel Core Ultra 5 225H e Core Ultra 7 255H

e GPU: Intel Arc (integrata)

(integrata) RAM: 32 GB (LPDDR5X 8400 MT/s)

(LPDDR5X 8400 MT/s) SSD: 1 TB (PCIe 4.0)

(PCIe 4.0) Webcam: 1080p

Audio: stereo (doppio altoparlante da 2 W) Sistema a 3 microfoni Dolby Atmos

(doppio altoparlante da 2 W) Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2

, Porte: 2x USB-A 3.2 Gen1 1x USB-C 1x Thunderbolt 4 1x HDMI 2.1 1x jack audio da 3,5 mm

Tastiera: full-size retroilluminata , lettore delle impronte digitali

, Batteria: 99 Wh con ricarica a 140 W (alimentatore GaN incluso)



con ricarica a (alimentatore GaN incluso) Sistema operativo: Windows 11

Xiaomi Buds 5 Pro

Le Xiaomi Buds 5 Pro sono cuffie true wireless che vogliono sorprendere. Esse ruotano attorno al chip Snapdragon Sound S7+ di Qualcomm e offrono audio lossless a 48 kHz/24 bit (se abbinate allo Xiaomi 15 Ultra si spingono fino ai 96 KHz/24 bit).

Le cuffie arrivano in due versioni: una, tradizionale, con Bluetooth; l’altra, invece, offre la connettività Wi-Fi e può sfruttare la tecnologia XPAN di Qualcomm (estende la portata delle cuffie, contenendo i consumi, e abilitando tutta una serie di funzionalità anche a distanza dallo smartphone).

Dal punto di vista dell’audio, il sistema è stato messo a punto dal team Golden Ears di Harman: l’obiettivo designato era quello di ottenere maggiore dettaglio alle medie e alte frequenze. Troviamo poi la cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB, il doppio più potente rispetto a quella presente sul modello precedente (secondo Xiaomi).

Le Xiaomi Buds 5 Pro offrono poi una grandissima autonomia: 8 ore in ascolto per la versione Bluetooth e 10 ore in ascolto per la versione Wi-Fi. Con la custodia di ricarica, che può essere a sua volta ricaricata via cavo o via wireless, si raggiungono le 40 ore di autonomia complessiva.

Dal punto di vista costruttivo, le cuffie godono della certificazione IP54. Per quanto riguarda i controlli, gli steli delle cuffie supportano i gesti a sfioramento (ad esempio, scorrendo il dito si alza/abbassa il volume) o a pressione.

Specifiche tecniche e immagini

Dimensioni: 25,78 x 31,39 x 21,24 mm (singola cuffia)

x x (singola cuffia) Peso: 5,6 grammi (singola cuffia) e 53 grammi (custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica) Certificazione: IP54

Chip: Snapdragon Sound S7+

Audio: Doppio DAC, doppio amplificatore, doppio driver Audio lossless 48 kHz/24 bit ANC a 55 dB

Connettività: Wi-Fi (solo versione Wi-Fi), Bluetooth (entrambe le versioni)

(solo versione Wi-Fi), (entrambe le versioni) Batteria delle cuffie: 53 mAh (versione Bluetooth) e 64 mAh (versione Wi-Fi)

(versione Bluetooth) e (versione Wi-Fi) Batteria della custodia di ricarica: 570 mAh

Disponibilità e prezzi delle Xiaomi Buds 5 Pro e del REDMI Book Pro 16 (2025)

Sia il notebook REDMI Book Pro 16 (2025) che le cuffie Xiaomi Buds 5 Pro sono già disponibili all’acquisto in Cina. Di seguito riportiamo i prezzi di listino sul mercato cinese.

Il Redmi Book Pro 16 (2025) viene proposto nella sola colorazione nera e in due differenti configurazioni di CPU (in entrambi i casi troviamo 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB): la versione con Intel Core Ultra 5 225H ha un prezzo di 6499 yuan (pari a circa 860 euro al cambio attuale); la versione con Intel Core Ultra 7 255H ha un prezzo di 7499 yuan (circa 993 euro)

Le Xiaomi Buds 5 Pro vengono proposte a 1299 yuan (circa 172 euro) nelle colorazioni White e Titanium Gold; per la versione Wi-Fi (in finitura Phantom Black), servono 1499 yuan (circa 198 euro).