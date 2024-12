Non è la più potente Xiaomi SU7 Ultra, la versione estrema da pista presentata poco più di un mese fa, ma il modello Max, la versione stradale più potente della prima automobile dell’azienda. Xiaomi SU7 arriva domenica prossima a Milano, per la prima volta in esposizione in Italia a quasi un anno dalla presentazione. Segno di una imminente commercializzazione italiana? Per ora, tutto tace.

Xiaomi SU7 Max in esposizione a Milano

Xiaomi SU7 Max sarà a Milano (in Piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale) per poco più di tre settimane, da domenica 15 dicembre a lunedì 6 gennaio 2025, occasione in cui si potrà vedere dal vivo una delle più chiacchierate auto elettriche degli ultimi mesi.

È la prima automobile di Xiaomi, una berlina molto tecnologica e sportiva, soprattutto nella versione Max in esposizione, dotata di due motori (uno per asse), che sviluppano 495 kW di potenza (circa 673 cavalli) e 838 Nm di coppia massima, numeri che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e di raggiungere 265 km/h di velocità massima.

Sono prestazioni notevoli, come lo sono anche quelle relative all’autonomia. 800 km secondo il ciclo CLTC (ciclo cinese più generoso rispetto al WLTP nostrano; qui per saperne di più), merito di una batteria CATL Qilin da 101 kWh con piattaforma a 800 V che permette di abbattere notevolmente i tempi di ricarica: 510 km in 15 minuti ricaricando a 300 kW.

Del design, della tecnologia e delle altre caratteristiche di Xiaomi SU7 abbiamo parlato in questo approfondimento/confronto con la rivale Tesla Model 3. Ma per saperne di più, basta recarsi a Milano, dove oltre alla SU7 Max sarà possibile vedere dal vivo anche l’ecosistema di prodotti di Xiaomi, che faranno da cornice all’esposizione all’interno del Villaggio di Natale “Senstation Winter”, uno spazio dedicato al panorama tecnologico del produttore.

“L’esposizione a Milano è per noi un’occasione straordinaria per incontrare dal vivo il grande pubblico e i nostri partner, mostrando come Xiaomi stia rivoluzionando il rapporto con la tecnologia. Attraverso il nostro ecosistema integrato ‘Human x Car x Home’ apriamo le porte a un futuro in cui innovazione ed esperienza utente si fondono armoniosamente, ridefinendo il concetto stesso di vivere con la tecnologia” ha commentato il general manager di Xiaomi Italia Michael Feng.

Per quanto riguarda l’eventuale debutto di Xiaomi SU7 sul mercato italiano ed europeo, non sono emerse informazioni ufficiali. L’amministratore delegato e fondatore di Xiaomi, Lei Jun, lo scorso luglio ha affermato ufficiosamente che non ci sono piani a breve termine per commercializzare l’auto in Europa, nonostante abbia anticipato che intende vendere anche al di fuori della Cina prima del 2030.