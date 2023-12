Dopo anni di indiscrezioni, è stata ufficializzata oggi SU7, la prima auto di Xiaomi. È una berlina elettrica molto tecnologica e sportiva, dotata nella versione più pregiata di due motori dalla potenza massima di 673 cavalli, di una piattaforma a 800 Volt e di una batteria da 101 kWh di CATL che, secondo quanto dichiarato, garantisce fino a 800 km di autonomia secondo CLTC e si ricarica molto velocemente. Ancora non si sa se verrà commercializzata anche da noi, ma in attesa di eventuali nuove, scopriamone le principali peculiarità.

Design, caratteristiche e immagini di Xiaomi SU7

Design

Iniziamo dal design di Xiaomi SU7, aspetto già in parte anticipato dall’azienda cinese. È una berlina sportiva con 5 porte e un coefficiente di resistenza aerodinamica particolarmente basso, di appena 0,195, a tutto vantaggio delle prestazioni, utile soprattutto per tenere bassi i consumi. Il muso dell’auto è basso e ampio, con i gruppi ottici a goccia posti ai limiti esterni del frontale, ben visibili anche nella sezione laterale, con dentro dei fanali Matrix LED adattivi; dietro l’illuminazione è garantita da una sezione unica che copre in larghezza l’intero posteriore dell’auto, abbracciando la scritta Xiaomi e lo spoiler posteriore retrattile. Soprattutto la sezione posteriore è molto sportiva, merito anche delle prese d’aria, reali e della ridotta altezza da terra dell’auto.

Vista di lato, si percepisce l’attenzione che i tecnici Xiaomi hanno dedicato alla cura aerodinamica, con la linea del tetto spiovente sul retro, le maniglie delle portiere a filo e gli incavi del cofano, notevoli rispetto alle sezioni laterali che finiscono nei gruppi ottici anteriori.

Il sito del produttore non riporta le informazioni relative alle dimensioni di Xiaomi SU7, ma i dati ufficiosi parlano di un’auto lunga 499,7 cm, larga 196,3 cm e alta 144 cm. 3 i colori dell’auto: azzurro con accenti al verde, grigio chiaro e verde oliva metallizzato.

Interni e tecnologia

Il design degli interni è minimale ed elegante, con sedili sportivi ventilati e riscaldati, volante a D a tre razze e una plancia in cui abbondano elementi morbidi e tondeggianti. Ma essendo frutto di un’azienda famosa per la produzione di smartphone e vari prodotti di elettronica di consumo, è lecito aspettarsi tanta tecnologia a bordo di Xiaomi SU7 che, infatti, non delude. Al centro della plancia, ma distaccato, c’è un ampio schermo da 16,1″ 3K in 16:10 con dietro un Head-up Display da 56″ che copre buona parte del parabrezza per mostrare alcune informazioni utili durante la guida. Per chi siede dietro ci sono altri due schermi/tablet appesi alla sezione posteriore dei poggiatesta anteriori.

Il sistema di infotainment di Xiaomi SU7 è basato su Xiaomi HyperOS, un sistema operativo lanciato a ottobre 2023 e disponibile in varie versioni su smartphone, tablet e altri prodotti. L’interfaccia per auto ha gli stessi caratteri, icone e animazioni delle versioni per dispositivi mobili, supporta il multitasking e gli aggiornamenti software via OTA, lo screen mirroring del telefono, la gestione dei dispositivi Mijia della smart home, l’aggiunta di tablet come schermi extra per l’auto, e altre funzioni.

Xiaomi Pilot è invece il sistema di guida intelligente di SU7, sviluppato internamente da Xiaomi e basato su due chip NVIDIA DRIVE Orin e su un ampio ventaglio di telecamere, sistema di zoom adattivo, radar e strumenti LIDAR per il rilevamento dello spazio circostante.

Motori, prestazioni e disponibilità

Nonostante le dimensioni da berlina, le prestazioni di Xiaomi SU7 sono da supercar. Lo dimostrano i 2,78 secondi che le servono per scattare da 0 a 100 km/h, i 265 km/h di velocità massima, grazie ai 673 cavalli e alla coppia massima di 838 Nm della versione con trazione integrale e doppio motore nota come Max. La versione a trazione posteriore e motore singolo ha invece una potenza di 299 cavalli e 400 Nm di coppia massima: scatta da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi e raggiunge i 210 km/h di velocità massima.

Come anticipato, Xiaomi SU7 è realizzata su una piattaforma con architettura a 800 Volt e vanta una batteria da 101 kWh di CATL nella versione Max, da 73,6 kWh il modello base con motore singolo: rispettivamente promettono fino a 800 km di autonomia con una singola ricarica e fino a 668 km, in entrambi i casi secondo il ciclo cinese CLTC, più generoso rispetto al nostro WLTP. Notevoli anche i tempi di ricarica: fino a 220 km (CLTC) in 5 minuti, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Xiaomi SU7, stando a quanto emerso in queste prime ore di vita dell’auto, dovrebbe essere disponibile sul mercato cinese dal prossimo anno con l’avvio della produzione di massa. L’obiettivo dichiarato in occasione della presentazione da Lei Jun, amministratore delegato di Xiaomi, è diventare nei prossimi 15/20 anni una delle 5 più importanti case automobilistiche al mondo. Comunque, al momento l’azienda non ha condiviso informazioni relative ai prezzi e a un’eventuale commercializzazione italiana ed europea.

