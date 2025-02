Mercoledì 19 febbraio 2025, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iPhone 16e, la quarta generazione dell’iPhone economico che, oltre a spezzare parecchi legami coi precedenti modelli, costituisce una prima assoluta per quanto concerne il modem integrato, l’Apple C1 progettato direttamente dal colosso di Cupertino.

Questa prima iterazione del modem proprietario getta le basi per ciò che verrà, dato che i futuri prodotti della Mela morsicata, quasi sicuramente, utilizzeranno presto solo modem proprietari (come già avviene per i SoC): ciò potrebbe concretizzarsi già con alcuni dei prossimi iPhone; nel frattempo, trapelano già i primi dettagli sulla seconda generazione del modem.

Apple C1 è il primo modem realizzato da Apple

iPhone 16e può vantare il ruolo di primo iPhone della storia dotato di un modem progettato interamente da Apple, dopo anni in cui il Colosso di Cupertino si è affidato alle soluzioni realizzate da Qualcomm.

Il nuovo modem si chiama Apple C1 ed è stato pubblicizzato dal colosso di Cupertino come “il modem più efficiente mai visto su un iPhone” grazie alla stretta integrazione tra hardware e software del dispositivo in cui è inserito, ovvero un iPhone.

Stando alle informazioni diffuse da Apple, iPhone 16e offre un’autonomia notevolmente migliore rispetto a quella di iPhone 16, pur potendo contare su una batteria analoga (o addirittura meno capiente; ciò è imputabile in gran parte al modem proprietario.

C’è da dire, tuttavia, che Apple C1 non è un modem di fascia alta: manca, infatti, il supporto alla tecnologia mmWave del 5G; resta da capire anche se il Wi-Fi 6 sia una limitazione imposta a iPhone 16e o se effettivamente il modem non supporti il Wi-Fi 7.

Apple e i modem proprietari, tra futuro e opportunità

In un’intervista rilasciata a Reuters nella giornata di mercoledì, Johny Srouji, vicepresidente senior della divisione Hardware Technologies di Apple, ha condiviso i propri pensieri sul modem C1. Di seguito riportiamo un paio di estratti.

“C1 rappresenta il punto di partenza, e abbiamo intenzione di migliorare questa tecnologia a ogni generazione, per trasformarla in una piattaforma che ci permetterà di differenziare in modo significativo questa tecnologia per i nostri prodotti.” “Non siamo un fornitore commerciale che intende competere con Qualcomm, MediaTek e altri. Credo che stiamo costruendo qualcosa di veramente distintivo, qualcosa da cui i nostri clienti trarranno vantaggio.”

Pur non fornendo dettagli precisi, Apple ha confermato che intende utilizzare i modem proprietari nei futuri prodotti dell’azienda. Sulla questione si sono già pronunciati alcuni leaker e alcuni analisti, come ad esempio Ming-Chi Kuo che ha già affermato che l’inedito iPhone 17 Air potrebbe utilizzare proprio il modem Apple C1.

Un’altra affermazione del noto analista, risalente allo scorso settembre, pone l’accento sul fatto che Apple cercherà di svincolarsi definitivamente da Qualcomm, per quanto concerne i modem, entro la fine del 2027, anno in cui scade un accordo di licenza tecnologica tra i due colossi.

Apple C2 potrebbe essere già in fase di test

Secondo quanto riportato da MacRumors, Apple starebbe già testando la seconda generazione di modem proprietario: ciò non sorprende viste le dichiarazioni di Johny Srouji che abbiamo condiviso poco sopra.

La seconda generazione si dovrebbe chiamare semplicemente Apple C2 e, attualmente, viene indicata internamente con il codice identificativo C4020. Non sono stati forniti ulteriori al riguardo.

Mentre Apple C1 è servito al colosso di Cupertino per fare le prove generali su un dispositivo di fascia bassa, il C2 potrebbe rappresentare il modem della consacrazione: sono infatti attesi miglioramenti, soprattutto, sul fronte delle performance (connettività 5G mmWave in primis).